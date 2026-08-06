Anthropic, PBC, est une société américaine dintérêt public spécialisée dans lintelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie, et qui a été fondée dans le but de promouvoir la sécurité de lIA. Son produit phare est Claude, une série de grands modèles linguistiques (LLM). Anthropic a été fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, notamment les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG. La société est privée mais prévoit d'entrer en bourse. En mai 2026, sa valorisation était estimée à 965 milliards de dollars, ce qui en fait la société spécialisée exclusivement dans l'IA la plus valorisée au monde.
Anthropic, le créateur de Claude, a signé un contrat dapprovisionnement en ressources informatiques dune valeur de 10 milliards de dollars sur six ans avec Volta Infra Holdings une start-up fondée en janvier 2026 et existant depuis environ sept mois , permettant ainsi à ce laboratoire dIA de pointe daccéder à 121 mégawatts de capacité informatique « Nvidia Vera Rubin » au sein du campus de centres de données Tydal de Bitdeer Technologies Group, en Norvège, selon Bloomberg. Le mécanisme financier qui a rendu cet accord possible une garantie de crédit de 1,3 milliard de dollars fournie par des filiales de JP Morgan et une deuxième institution mondiale dont le nom na pas été divulgué nest pas un élément secondaire de cette histoire. Cest lessence même de lhistoire : la même fonction de découplage du crédit que celle assurée par les garanties de location de centres de données de Google, dun montant de 43,8 milliards de dollars, pour lécosystème TPU, est désormais présente, via Volta, dans lécosystème Nvidia.
Bitdeer a dévoilé les termes de l'accord dans un communiqué de presse, annonçant que sa filiale Tydal Data Center AS avait conclu un contrat de colocation d'une durée de 16 ans avec Volta Tydal AS, une filiale de Volta, représentant environ 4,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires contractuel sur la durée de base. Une option de renouvellement de huit ans pourrait porter la valeur totale potentielle du contrat à environ 8 milliards de dollars sur 24 ans. L'action Bitdeer a bondi de 23 % à l'annonce de cette nouvelle, avant de se stabiliser à près de 10 % au-dessus du cours de clôture précédent au fur et à mesure que la séance avançait.
Volta : le financement d'infrastructures comme modèle économique
Volta Infra Holdings nest pas un opérateur de centres de données. Elle ne construit ni ne possède les installations physiques dans lesquelles elle déploie sa puissance de calcul Bitdeer conserve la propriété à 100 % du campus de Tydal pendant toute la durée du bail de 16 ans. Volta nest pas non plus, à titre principal, un revendeur de puces. Ce que Volta fournit, selon ses propres termes, cest « lutilité de la puissance de calcul » : la structure de capital, le soutien au crédit et les relations de financement institutionnel qui permettent à un laboratoire dIA de pointe daccéder à une capacité GPU spécialement conçue sans avoir à organiser le financement de linfrastructure sur son propre bilan. Volta se présente comme une plateforme de calcul entièrement intégrée.
Ricard Boada, PDG de Volta et ancien dirigeant chargé des infrastructures chez Brookfield Asset Management, a décrit ce modèle en utilisant des termes qui font délibérément écho au secteur des services publics : « La puissance de calcul est devenue une nouvelle classe dactifs dinfrastructure, sur laquelle sappuient les modèles et applications dIA. Chaque révolution technologique sest appuyée sur une couche physique sous-jacente. Les chemins de fer ont porté lindustrialisation. »
Sa cofondatrice, Sofia Gumuzio, également ancienne collaboratrice de Brookfield, a ajouté que pour répondre à la demande en matière dIA, « il faut une plateforme capable de mobiliser des capitaux dinfrastructure, de garantir lapprovisionnement en énergie et dopérer à léchelle industrielle tout en suivant le rythme de linnovation en matière dIA. »
Cest le mécanisme utilisé par Volta pour offrir ce service qui la distingue des précédents opérateurs de « néocloud ». Plutôt que dexiger de chaque client du laboratoire dIA quil dispose de sa propre notation de crédit de qualité « investment grade » condition qui limite de fait la location directe de centres de données aux hyperscalers , Volta met elle-même en place le soutien de crédit nécessaire à chaque déploiement. Dans le cadre de laccord avec Tydal, cela se traduit par environ 1,3 milliard de dollars de lettres de crédit de réserve mises en place par des filiales de JP Morgan et dune deuxième institution financière mondiale de premier plan dont le nom nest pas divulgué, garantissant ainsi les obligations de paiement de Volta envers Bitdeer.
Il sagit de la même fonction de dissociation du crédit que remplit le réseau de garanties de location de Google dans lécosystème TPU où les 43,8 milliards de dollars de garanties de location de centres de données hors bilan dAlphabet permettent aux anciens mineurs de cryptomonnaies démettre des obligations de construction notées « investment grade », ce qui réduit leurs taux demprunt de 2,2 points de pourcentage avérés par rapport aux opérateurs de lécosystème Nvidia ne bénéficiant daucune garantie.
Dans le cas de Tydal, la lettre de crédit de J.P. Morgan se substitue à la garantie dAlphabet, interposant la solvabilité institutionnelle de J.P. Morgan entre Bitdeer et tout risque de défaut de paiement de Volta. La marge dexploitation nette prévue par Bitdeer sur ce bail est denviron 90 % un chiffre qui reflète la structure de lopération, caractérisée par une longue durée et des revenus contractuels, plutôt quune efficacité opérationnelle extraordinaire.
En juillet 2026, selon le New York Times, Anthropic serait en pourparlers avec Meta pour louer de la puissance de calcul dédiée à l'IA, dans le cadre d'un accord qui pourrait atteindre 10 milliards de dollars sur deux ans. Cette proposition, lancée par Anthropic en juin dernier, est toujours en cours d'examen chez Meta et prévoit des paiements mensuels réguliers de la part du laboratoire d'IA, ainsi qu'une clause de résiliation pour chacune des deux parties. L'initiative fait écho au contrat de 45 milliards de dollars conclu en mai entre Anthropic et SpaceX, et s'inscrit dans la volonté de Mark Zuckerberg de se lancer dans le secteur du cloud computing afin de transformer les dépenses d'investissement de Meta en une nouvelle source de revenus.
Source : Bloomberg
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