IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

Anthropic a signé un accord de 10 milliards $ sur six ans avec Volta Infra pour s'assurer une capacité de calcul dédiée à l'IA
Intensifiant la course aux infrastructures de centres de données

Le , par Eliora
0 commentaire

0PARTAGES

2  0 
Anthropic, a signé un contrat d'approvisionnement en ressources informatiques d'une valeur de 10 milliards de dollars sur six ans avec Volta Infra Holdings, une start-up fondée en janvier 2026 et existant depuis environ sept mois, permettant ainsi à ce laboratoire d'IA de pointe d'accéder à 121 mégawatts de capacité informatique « Nvidia Vera Rubin » au sein du campus de centres de données Tydal de Bitdeer Technologies Group, en Norvège. Le mécanisme financier qui a rendu cet accord possible, une garantie de crédit de 1,3 milliard de dollars fournie par des filiales de JP Morgan n'est pas un élément secondaire de cette histoire. C'est l'essence même de l'histoire. Volta se présente comme une plateforme de calcul entièrement intégrée. Sa cofondatrice a déclaré que pour répondre à la demande en matière d'IA, il faut une plateforme capable de mobiliser des capitaux d'infrastructure.

Anthropic, PBC, est une société américaine dintérêt public spécialisée dans lintelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie, et qui a été fondée dans le but de promouvoir la sécurité de lIA. Son produit phare est Claude, une série de grands modèles linguistiques (LLM). Anthropic a été fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, notamment les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG. La société est privée mais prévoit d'entrer en bourse. En mai 2026, sa valorisation était estimée à 965 milliards de dollars, ce qui en fait la société spécialisée exclusivement dans l'IA la plus valorisée au monde.

Anthropic, le créateur de Claude, a signé un contrat dapprovisionnement en ressources informatiques dune valeur de 10 milliards de dollars sur six ans avec Volta Infra Holdings  une start-up fondée en janvier 2026 et existant depuis environ sept mois , permettant ainsi à ce laboratoire dIA de pointe daccéder à 121 mégawatts de capacité informatique « Nvidia Vera Rubin » au sein du campus de centres de données Tydal de Bitdeer Technologies Group, en Norvège, selon Bloomberg. Le mécanisme financier qui a rendu cet accord possible  une garantie de crédit de 1,3 milliard de dollars fournie par des filiales de JP Morgan et une deuxième institution mondiale dont le nom na pas été divulgué  nest pas un élément secondaire de cette histoire. Cest lessence même de lhistoire : la même fonction de découplage du crédit que celle assurée par les garanties de location de centres de données de Google, dun montant de 43,8 milliards de dollars, pour lécosystème TPU, est désormais présente, via Volta, dans lécosystème Nvidia.

Bitdeer a dévoilé les termes de l'accord dans un communiqué de presse, annonçant que sa filiale Tydal Data Center AS avait conclu un contrat de colocation d'une durée de 16 ans avec Volta Tydal AS, une filiale de Volta, représentant environ 4,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires contractuel sur la durée de base. Une option de renouvellement de huit ans pourrait porter la valeur totale potentielle du contrat à environ 8 milliards de dollars sur 24 ans. L'action Bitdeer a bondi de 23 % à l'annonce de cette nouvelle, avant de se stabiliser à près de 10 % au-dessus du cours de clôture précédent au fur et à mesure que la séance avançait.


Volta : le financement d'infrastructures comme modèle économique

Volta Infra Holdings nest pas un opérateur de centres de données. Elle ne construit ni ne possède les installations physiques dans lesquelles elle déploie sa puissance de calcul  Bitdeer conserve la propriété à 100 % du campus de Tydal pendant toute la durée du bail de 16 ans. Volta nest pas non plus, à titre principal, un revendeur de puces. Ce que Volta fournit, selon ses propres termes, cest « lutilité de la puissance de calcul » : la structure de capital, le soutien au crédit et les relations de financement institutionnel qui permettent à un laboratoire dIA de pointe daccéder à une capacité GPU spécialement conçue sans avoir à organiser le financement de linfrastructure sur son propre bilan. Volta se présente comme une plateforme de calcul entièrement intégrée.

Ricard Boada, PDG de Volta et ancien dirigeant chargé des infrastructures chez Brookfield Asset Management, a décrit ce modèle en utilisant des termes qui font délibérément écho au secteur des services publics : « La puissance de calcul est devenue une nouvelle classe dactifs dinfrastructure, sur laquelle sappuient les modèles et applications dIA. Chaque révolution technologique sest appuyée sur une couche physique sous-jacente. Les chemins de fer ont porté lindustrialisation. »

Sa cofondatrice, Sofia Gumuzio, également ancienne collaboratrice de Brookfield, a ajouté que pour répondre à la demande en matière dIA, « il faut une plateforme capable de mobiliser des capitaux dinfrastructure, de garantir lapprovisionnement en énergie et dopérer à léchelle industrielle tout en suivant le rythme de linnovation en matière dIA. »

Cest le mécanisme utilisé par Volta pour offrir ce service qui la distingue des précédents opérateurs de « néocloud ». Plutôt que dexiger de chaque client du laboratoire dIA quil dispose de sa propre notation de crédit de qualité « investment grade »  condition qui limite de fait la location directe de centres de données aux hyperscalers , Volta met elle-même en place le soutien de crédit nécessaire à chaque déploiement. Dans le cadre de laccord avec Tydal, cela se traduit par environ 1,3 milliard de dollars de lettres de crédit de réserve mises en place par des filiales de JP Morgan et dune deuxième institution financière mondiale de premier plan dont le nom nest pas divulgué, garantissant ainsi les obligations de paiement de Volta envers Bitdeer.

Il sagit de la même fonction de dissociation du crédit que remplit le réseau de garanties de location de Google dans lécosystème TPU  où les 43,8 milliards de dollars de garanties de location de centres de données hors bilan dAlphabet permettent aux anciens mineurs de cryptomonnaies démettre des obligations de construction notées « investment grade », ce qui réduit leurs taux demprunt de 2,2 points de pourcentage avérés par rapport aux opérateurs de lécosystème Nvidia ne bénéficiant daucune garantie.

Dans le cas de Tydal, la lettre de crédit de J.P. Morgan se substitue à la garantie dAlphabet, interposant la solvabilité institutionnelle de J.P. Morgan entre Bitdeer et tout risque de défaut de paiement de Volta. La marge dexploitation nette prévue par Bitdeer sur ce bail est denviron 90 %  un chiffre qui reflète la structure de lopération, caractérisée par une longue durée et des revenus contractuels, plutôt quune efficacité opérationnelle extraordinaire.

En juillet 2026, selon le New York Times, Anthropic serait en pourparlers avec Meta pour louer de la puissance de calcul dédiée à l'IA, dans le cadre d'un accord qui pourrait atteindre 10 milliards de dollars sur deux ans. Cette proposition, lancée par Anthropic en juin dernier, est toujours en cours d'examen chez Meta et prévoit des paiements mensuels réguliers de la part du laboratoire d'IA, ainsi qu'une clause de résiliation pour chacune des deux parties. L'initiative fait écho au contrat de 45 milliards de dollars conclu en mai entre Anthropic et SpaceX, et s'inscrit dans la volonté de Mark Zuckerberg de se lancer dans le secteur du cloud computing afin de transformer les dépenses d'investissement de Meta en une nouvelle source de revenus.

Source : Bloomberg

Et vous ?

Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

Le plus grand centre de données IA prévu en Californie, qui s'était engagé à ne pas utiliser l'eau du fleuve Colorado, a intenté une action en justice pour obtenir l'accès à 984 000 mètres cubes d'eau par an

Anthropic, créateur de Claude, l'un des modèles d'IA les plus populaires du marché, lance le processus en vue d'une introduction en bourse, après avoir annoncé que sa valorisation atteignait 965 milliards $

Anthropic serait en train de finaliser la création d'une coentreprise colossale de 1,5 milliard $ avec certains des plus grands noms de Wall Street, pour vendre des services de conseil en IA aux entreprises
Vous avez lu gratuitement 1 238 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

0 commentaire
Commenter Signaler un problème