« Nous n'avons pas besoin de nouvelles lois ni de réglementations sur l'IA, laissez-nous nous occuper de la sécurité », déclare Jensen Huang, PDG de Nvidia

Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, appelle l'industrie à ralentir la course à l'IA afin de mieux sécuriser les modèles face aux risques d'extinction humaine. Cette proposition suggère une « surveillance » indépendante et une régulation internationale rigoureuse. Elle est soutenue par des figures majeures comme Sam Altman d'OpenAI et Elon Musk de SpaceXAI. Cependant, ce projet se heurte au dilemme de la compétition avec la Chine, car une pause unilatérale pourrait compromettre l'avance des États-Unis. En outre, cette initiative est perçue comme une stratégie commerciale visant à consolider le pouvoir des entreprises dominantes sous couvert d'altruisme.
Jen-Hsun « Jensen » Huang est un dirigeant d'entreprise et ingénieur électricien taïwanais et américain, fondateur, président et PDG de Nvidia, l'entreprise la plus valorisée au monde. En 2026, Forbes estimait sa fortune à plus de 200 milliards de dollars américains, ce qui faisait de lui la septième personne la plus riche au monde. Après avoir obtenu un master à l'université de Stanford, Huang a fondé Nvidia en 1993, à l'âge de 30 ans, depuis un restaurant Denny's de San José, en Californie, et en est resté le président-directeur général depuis lors. Il a sorti l'entreprise d'une situation proche de la faillite dans les années 1990 et a supervisé son expansion dans la production de processeurs graphiques (GPU), le calcul haute performance et l'intelligence artificielle (IA).
Jensen Huang, PDG de Nvidia Corp, a rejeté la nécessité de nouvelles réglementations en matière de sécurité de l'IA, affirmant que les forces du marché aideraient les entreprises à innover en toute sécurité. « Nous navons pas besoin de nouvelles lois nous navons pas besoin de nouvelles réglementations », a déclaré Huang lors dun événement organisé par Salesforce Inc. Le PDG a ajouté quil sagissait dun « faux dilemme » de croire que le développement de lIA devait choisir entre sécurité et rapidité, réitérant ainsi un argument quil avait déjà avancé auparavant.
« On peut tout à fait concilier les deux », a-t-il déclaré lors dun échange avec Marc Benioff, PDG de Salesforce. « On avance à son rythme jusquà ce quon soit sûr de lancer un produit que le marché appréciera. Les forces du marché sont déjà à luvre. »
La société de Huang est le plus grand fabricant daccélérateurs d'IA ces puces qui sont au cur du déploiement massif des centres de données et il est devenu lun des défenseurs les plus en vue de lensemble du secteur de lIA. Lors dun événement organisé en début de semaine, il a eu un échange téléphonique sur scène avec le président Donald Trump, au cours duquel ils ont réfuté les arguments récents selon lesquels le développement de lIA devrait être ralenti.
Les risques liés à lIA sont devenus un sujet brûlant ces derniers jours, notamment après la publication par le PDG dAnthropic, Dario Amodei, dun essai de 3 800 mots proposant un ralentissement. Cette publication faisait suite à la démission très médiatisée dun employé dAnthropic, qui avait déclaré que lentreprise et son concurrent OpenAI « jouaient avec nos vies », car leur technologie pourrait devenir une menace pour lhumanité.
Huang a déclaré que les entreprises pouvaient décider de ne pas commercialiser des produits dangereux. « La sécurité est primordiale », a-t-il déclaré. « À bien des égards, c'est la priorité absolue. Cependant, la sécurité relève de l'ingénierie. » « Si nous en arrivons à un point où l'entreprise perd le contrôle et où le produit ne sera pas sûr, il faut marquer une pause et s'assurer de bien faire les choses », a-t-il ajouté.
Donald Trump a rejeté les appels en faveur dun ralentissement du développement de lIA, après que Dario Amodei, PDG dAnthropic, a appelé les entreprises technologiques à freiner le développement de lIA afin dempêcher des essaims de bots de prendre le contrôle dInternet. Le président américain a déclaré que des « forces très négatives » exagéraient les risques liés à lIA et « évoquaient des scénarios qui ne se produiront pas ». Trump a déclaré : « Nous devançons la Chine en matière dIA. Nous sommes le pays le plus avancé au monde, et franchement, je veux que cela reste ainsi, car celui qui domine lIA lemporte. »
De son côté, la Chine a rejeté les appels lancés aux USA pour qu'ils freinent leur secteur de l'Intelligence Artificielle (IA), les qualifiant d'« alarmistes », alors même que son plus haut responsable des services de renseignement a averti que l'évolution rapide de l'IA pourrait menacer la sécurité politique et idéologique du Parti communiste. Chen Yixin a accusé des « forces hostiles » d'utiliser l'IA pour mener une « guerre de propagande et de guerre cognitive » contre la Chine. Cet avertissement fait suite à l'appel lancé par le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, en faveur d'un ralentissement mondial du développement de l'IA. Le ministère chinois des Affaires étrangères a appelé les pays à coopérer en matière de gouvernance de l'IA.
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