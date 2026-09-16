IdentifiantMot de passe
Mot de passe oublié ?Je m'inscris ! (gratuit)

Vous êtes nouveau sur Developpez.com ? Créez votre compte ou connectez-vous afin de pouvoir participer !

Vous devez avoir un compte Developpez.com et être connecté pour pouvoir participer aux discussions.

Vous n'avez pas encore de compte Developpez.com ? Créez-en un en quelques instants, c'est entièrement gratuit !

Si vous disposez déjà d'un compte et qu'il est bien activé, connectez-vous à l'aide du formulaire ci-dessous.

Identifiez-vous
Identifiant
Mot de passe
Mot de passe oublié ?
Créer un compte

L'inscription est gratuite et ne vous prendra que quelques instants !

Je m'inscris !

« Nous n'avons pas besoin de nouvelles lois ni de réglementations sur l'IA, laissez-nous nous occuper de la sécurité », déclare Jensen Huang, PDG de Nvidia

Le , par Eliora
47 commentaires

456PARTAGES

8  0 
Jensen Huang, PDG de Nvidia Corp, a rejeté la nécessité de nouvelles réglementations en matière de sécurité de l'IA, affirmant que les forces du marché aideraient les entreprises à innover en toute sécurité. « Nous n'avons pas besoin de nouvelles lois  nous n'avons pas besoin de nouvelles réglementations », a déclaré Huang lors d'un événement organisé par Salesforce. Le PDG a ajouté qu'il s'agissait d'un « faux dilemme » de croire que le développement de l'IA devait choisir entre sécurité et rapidité. Ces propos interviennent alors que les risques liés à l'IA sont devenus un sujet brûlant ces derniers jours, notamment après la publication d'un essai de Dario Amodei proposant un ralentissement.

Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, appelle l'industrie à ralentir la course à l'IA afin de mieux sécuriser les modèles face aux risques d'extinction humaine. Cette proposition suggère une « surveillance » indépendante et une régulation internationale rigoureuse. Elle est soutenue par des figures majeures comme Sam Altman d'OpenAI et Elon Musk de SpaceXAI. Cependant, ce projet se heurte au dilemme de la compétition avec la Chine, car une pause unilatérale pourrait compromettre l'avance des États-Unis. En outre, cette initiative est perçue comme une stratégie commerciale visant à consolider le pouvoir des entreprises dominantes sous couvert d'altruisme.

Jen-Hsun « Jensen » Huang est un dirigeant d'entreprise et ingénieur électricien taïwanais et américain, fondateur, président et PDG de Nvidia, l'entreprise la plus valorisée au monde. En 2026, Forbes estimait sa fortune à plus de 200 milliards de dollars américains, ce qui faisait de lui la septième personne la plus riche au monde. Après avoir obtenu un master à l'université de Stanford, Huang a fondé Nvidia en 1993, à l'âge de 30 ans, depuis un restaurant Denny's de San José, en Californie, et en est resté le président-directeur général depuis lors. Il a sorti l'entreprise d'une situation proche de la faillite dans les années 1990 et a supervisé son expansion dans la production de processeurs graphiques (GPU), le calcul haute performance et l'intelligence artificielle (IA).

Jensen Huang, PDG de Nvidia Corp, a rejeté la nécessité de nouvelles réglementations en matière de sécurité de l'IA, affirmant que les forces du marché aideraient les entreprises à innover en toute sécurité. « Nous navons pas besoin de nouvelles lois  nous navons pas besoin de nouvelles réglementations », a déclaré Huang lors dun événement organisé par Salesforce Inc. Le PDG a ajouté quil sagissait dun « faux dilemme » de croire que le développement de lIA devait choisir entre sécurité et rapidité, réitérant ainsi un argument quil avait déjà avancé auparavant.

« On peut tout à fait concilier les deux », a-t-il déclaré lors dun échange avec Marc Benioff, PDG de Salesforce. « On avance à son rythme jusquà ce quon soit sûr de lancer un produit que le marché appréciera. Les forces du marché sont déjà à luvre. »


La société de Huang est le plus grand fabricant daccélérateurs d'IA  ces puces qui sont au cur du déploiement massif des centres de données  et il est devenu lun des défenseurs les plus en vue de lensemble du secteur de lIA. Lors dun événement organisé en début de semaine, il a eu un échange téléphonique sur scène avec le président Donald Trump, au cours duquel ils ont réfuté les arguments récents selon lesquels le développement de lIA devrait être ralenti.

Les risques liés à lIA sont devenus un sujet brûlant ces derniers jours, notamment après la publication par le PDG dAnthropic, Dario Amodei, dun essai de 3 800 mots proposant un ralentissement. Cette publication faisait suite à la démission très médiatisée dun employé dAnthropic, qui avait déclaré que lentreprise et son concurrent OpenAI « jouaient avec nos vies », car leur technologie pourrait devenir une menace pour lhumanité.

Huang a déclaré que les entreprises pouvaient décider de ne pas commercialiser des produits dangereux. « La sécurité est primordiale », a-t-il déclaré. « À bien des égards, c'est la priorité absolue. Cependant, la sécurité relève de l'ingénierie. » « Si nous en arrivons à un point où l'entreprise perd le contrôle et où le produit ne sera pas sûr, il faut marquer une pause et s'assurer de bien faire les choses », a-t-il ajouté.

Donald Trump a rejeté les appels en faveur dun ralentissement du développement de lIA, après que Dario Amodei, PDG dAnthropic, a appelé les entreprises technologiques à freiner le développement de lIA afin dempêcher des essaims de bots de prendre le contrôle dInternet. Le président américain a déclaré que des « forces très négatives » exagéraient les risques liés à lIA et « évoquaient des scénarios qui ne se produiront pas ». Trump a déclaré : « Nous devançons la Chine en matière dIA. Nous sommes le pays le plus avancé au monde, et franchement, je veux que cela reste ainsi, car celui qui domine lIA lemporte. »

De son côté, la Chine a rejeté les appels lancés aux USA pour qu'ils freinent leur secteur de l'Intelligence Artificielle (IA), les qualifiant d'« alarmistes », alors même que son plus haut responsable des services de renseignement a averti que l'évolution rapide de l'IA pourrait menacer la sécurité politique et idéologique du Parti communiste. Chen Yixin a accusé des « forces hostiles » d'utiliser l'IA pour mener une « guerre de propagande et de guerre cognitive » contre la Chine. Cet avertissement fait suite à l'appel lancé par le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, en faveur d'un ralentissement mondial du développement de l'IA. Le ministère chinois des Affaires étrangères a appelé les pays à coopérer en matière de gouvernance de l'IA.

Et vous ?

Pensez-vous que cette déclaration est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

L'administration Trump veut fixer les règles de l'IA : le tour de passe-passe législatif de la Maison-Blanche, qui dessine un cadre fédéral dont la principale fonction est d'effacer les règles des États

Face à l'inquiétude croissante en matière de sécurité, Microsoft a publié un « Code de conduite pour une IA humaniste » destiné aux modèles d'IA qui régit ses travaux sur la superintelligence

Les USA font pression sur les pays membres du G20 pour qu'ils adoptent une approche modérée en matière de gouvernance de l'IA, exhortant les pays à s'abstenir de créer de nouveaux organismes de régulation
Vous avez lu gratuitement 3 475 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Une erreur dans cette actualité ? Signalez-nous-la !

47 commentaires
Commenter Signaler un problème
Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 24/09/2026 à 14:12
Un bien beau théâtre pour empêcher l'IA de dire des gros mots et de générer des deepfake car c'est "dangereux" ...
Tout en la mettant dans des missiles, tanks et de la surveillance de masse.

Hypocrisie à son maximum
7  0 
Jon Shannow
Avatar de Jon Shannow
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 8:36
Citation Envoyé par Rockveleur Voir le message
1 milliard de morts, ça arrangerait bien bill
Tu peux développer ?
6  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 14:08
OpenAI, Anthropic et Google discutent depuis plusieurs semaines de la sécurité de l'IA, mais Trump qualifie ces préoccupations de canular
Trump ne s'est pas limité à parler de "canular"... Il a aussi ajouté qu'aucune règle limitant l'AI était nécessaire, un président américain "futé" suffit!

Je suppose que le "futé", c'est lui...
5  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 14:04
« Nous n'avons pas besoin de nouvelles lois ni de réglementations sur l'IA, laissez-nous nous occuper de la sécurité », déclare Jensen Huang, PDG de Nvidia
Autrement dit "Supprimons les corps de pompiers, cela fera des économies pour les Etats endettés comme la France... Les pyromanes et les ado qui jouent avec les allumettes en mettant le feu aux granges sauront parfaitement s'occuper de la défense anti-incendie!"

Ces connards qui gèrent les géants de la techno américains sont vraiment des abrutis, imbus d'eux-même et cons comme des balais!
4  0 
urumaru
Avatar de urumaru
Membre régulier https://www.developpez.com
Le 24/09/2026 à 15:21
Tout ce foin savamment orchestré pour en fait ralentir les concurrents étrangers...

Quand on voit les "pseudos" braking news qui "informent" que tel agent IA de telle boite a réussi tel exploit, j'aimerais bien avoir les instructions qui ont été données à cet agent IA pour mener les fameux piratages.

Cela met surtout en lumière la "qualité" des développements informatiques opérés par les États (ou plutôt les gouvernements) qui n'ont fait l'objet d'aucune évaluation sérieuse sur l'architecture et la robustesse du code.

alors quant au post quantique...

quand on ne veut pas qu'un agent atteigne internet, on l'installe sur un réseau fermé sans aucune connexion externe, c'est simple non ?

Dans le cas contraire, on demande à un autre agent IA dempêcher tel agent IA d'aller sur internet, dans un réseau fermé qui dispose d'un pseudo internet, ça devrait être possible à simuler avec leurs datacenters de ouf.

enfin bref, un battage pour faire peur à la ménagère : à la fin des fins, c'est une question de responsabilité.

ces entreprises, sous couvert de pseudo perte de contrôle, essaient de se dédouaner de leurs responsabilités, surtout en cas de conflits dans lesquels des civils seraient tués à cause de leur technologie (cf école en iran).

rien que pour cela, ils devraient être poursuivis et recadrés sévèrement.

Je suis certain qu'avec une menace de prison à vie (ou de 200 ans de prison, c'est possible aux US), le contrôle serait subitement possible...
4  0 
Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 28/09/2026 à 17:19
Attention, votre LLM pourrait vous tuer en disant des gros mots ...
Par contre, aucun commentaire sur les IAs dans des drones kamikazes ou la surveillance de masse par nos gouvernements qui n'est absolument pas dangereuse ?
4  0 
virginieh
Avatar de virginieh
Membre expérimenté https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 14:28
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Je suppose que le "futé", c'est lui...
Mais Trump peut le prouver. Il se vante souvent d'être le seul président a qui on a fait passer des tests cognitifs pour vérifier a quel point c'est un génie. Et très difficile le test : il y a un lion, un éléphant, un canard et un chien. Il faut être capable de reconnaitre chacun d'entre eux. C'est très difficile et aucun autre président n'a eu à le faire. C'est hilarant, il raconte ça sérieusement pour se vanter de ses prouesses intellectuelles.
4  1 
e-ric
Avatar de e-ric
Membre expert https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 16:29
En fait c'est Trump le canular
3  0 
Jsaintyv
Avatar de Jsaintyv
Membre régulier https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 16:28
Perso, je pense que c'est déjà trop tard ! :-D

Même si on réglemente , je pense que les modèles actuel même open-source sont déjà suffisamment avancé pour présenter un risque et que ce n'est plus qu'un problème de moyen.

Que la meilleur option qui s'offre à nous et de poursuivre en espérant que les systèmes autonomes auront un harnais ou suffisamment d'empathie (logique)
pour ne pas tous nous éliminer.
Et surtout, il faut espérer qu'il soit suffisamment développé pour nous protéger de modèle qui aurait été moins bien calibré.
2  0 
popo
Avatar de popo
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 17/09/2026 à 15:59
Comme par hasard, Jensen Huang, le type qui se fait des couilles en or en vendant les puces indispensable à l'IA est contre le ralentissement de la course à l'IA.
2  0 
Commenter Signaler un problème
 