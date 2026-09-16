Le 9 septembre 2026, Jacob Coxon, un chercheur en intelligence artificielle (IA) ayant travaillé chez Anthropic et OpenAI, a brusquement démissionné, avertissant que cette technologie « pourrait tous nous tuer dici la fin de la décennie ». Dans un message publié sur X, il a accusé les deux entreprises de se lancer tête baissée dans la création d'une superintelligence capable de s'auto-améliorer, estimant que cette démarche revenait à « jouer avec nos vies ». « Ils se précipitent tête baissée vers la création dune superintelligence capable de sauto-améliorer et jouent avec nos vies », a écrit Jacob Coxon, tandis que dautres membres de lentreprise ont apporté leur soutien à son message.
Evan Hubinger, responsable de la science de lalignement chez Anthropic, estime qu'il y a plus de 10 % de chances que lintelligence artificielle (IA) extermine toute lhumanité dici dix ans. Cette déclaration fracassante fait suite à la démission de Jacob Coxon, chercheur en IA chez Anthropic, et à son avertissement selon lequel les dirigeants et chercheurs de haut niveau des laboratoires d'IA expriment leurs craintes en privé tout en adoucissant leur discours à lintention de la presse. Samuel Marks, responsable de la supervision évolutive chez Anthropic, a confirmé ces propos quelques heures plus tard, ajoutant qu'au sein des laboratoires d'IA, « plus un employé occupe un poste à responsabilités, plus il se montre inquiet ». Alors que l'IA se banalise, les chercheurs chargés de sécuriser cette technologie reconnaissent ainsi eux-mêmes que les mécanismes permettant den garantir le contrôle restent insuffisants.
Récemment, un autre chercheur en intelligence artificielle (IA) a averti que « nous risquons dêtre à court de temps » pour empêcher lextinction de lhumanité, quelques mois après avoir quitté Google. Bilal Chughtai, ancien chercheur chez Google DeepMind basé à Londres, a déclaré dans un message publié sur X : « Moi aussi, je suis extrêmement préoccupé par la trajectoire par défaut de cette technologie. Je crois sincèrement que lIA a le potentiel de tous nous tuer, et que nous pourrions être à court de temps pour éviter cette issue. »
"I think it's possible that the AI companies might, in the next few years, succeed in building superintelligent AI systems that far exceed human capabilities in every domain. I am not confident that these AI systems will do what we want."— Patrick McGee (@PatrickMcGee_) September 16, 2026
Son avertissement est le dernier en date émanant dexperts concernant les risques que lIA pourrait faire peser sur lhumanité. Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic, a démissionné la semaine dernière en avertissant que les systèmes dIA étaient en train de devenir incontrôlables. Dario Amodei, directeur général dAnthropic, a appelé ce week-end à un ralentissement du développement de lIA, affirmant que les grandes entreprises devaient collaborer pour « modérer le rythme » de ce développement.
Chughtai, chercheur en sécurité de lIA qui a rejoint DeepMind lannée dernière, a écrit : « Je pense quil est possible que les entreprises spécialisées dans lIA parviennent, dans les prochaines années, à construire des systèmes dIA superintelligents qui dépassent de loin les capacités humaines dans tous les domaines. Je ne suis pas convaincu que ces systèmes dIA feront ce que nous voulons. »
« Notre compréhension actuelle de la manière dentraîner des systèmes dIA qui souhaitent profondément ce que nous voulons est extrêmement rudimentaire. Pire encore, nous ne sommes pas en voie de résoudre le problème de lalignement à temps : les capacités de pointe en matière dIA saméliorent bien plus rapidement que notre compréhension de lalignement de lIA. » a-t-il ajouté. Chugtai a quitté Google en juillet, avant quon apprenne quun essaim rebelle dagents dIA créés par OpenAI sétait échappé de son environnement de test pour pirater lentreprise technologique Hugging Face. Cet incident a été cité par de nombreux chercheurs en sécurité de lIA comme un tournant potentiel concernant les risques liés à lIA.
Sam Altman, considéré par certains comme la plus grande star de lIA, cofondateur et PDG dOpenAI, entreprise à lorigine de ChatGPT, avait également confirmé en juillet, les avancées en matière dintelligence artificielle. Il a notamment affirmé que lIA est entrée dans la « singularité », cest-à-dire quelle a franchi le point de non-retour à partir duquel elle dépasse lintelligence humaine et devient difficile à contrôler.
Pourtant, Donald Trump a balayé les craintes concernant lIA, les qualifiant de « canular » et affirmant quil existait un « complot malsain » contre cette technologie. Mais Louise Haigh, première secrétaire dÉtat, déclarera que les ministres doivent « tenir compte des avertissements » des entreprises technologiques concernant lIA et que le gouvernement doit être « prêt à collaborer avec ses partenaires internationaux » en matière de sécurité.
Voici le message de Bilal Chughtai :
Jai récemment démissionné de Google DeepMind, où je travaillais sur la sécurité et lalignement de lIA générale (AGI). Chez Google, jai pu observer de près le développement de lIA. Moi aussi, je suis extrêmement préoccupé par la trajectoire par défaut de cette technologie. Je crois sincèrement que lIA a le potentiel de tous nous tuer, et que nous risquons de manquer de temps pour éviter cette issue.
Le rythme des progrès de lIA au cours des dernières années a été vertigineux. Lorsque jai commencé à travailler sur lIA début 2022, les IA étaient dune inutilité risible. À peine quatre ans plus tard, les essaims dagents IA dOpenAI résolvent des problèmes mathématiques célèbres vieux dun siècle et, ce qui est plus inquiétant encore, échappent au contrôle dOpenAI et piratent de manière autonome la société tierce HuggingFace, contre la volonté de tous.
La situation ne fera que saggraver : Je pense quil est possible que les entreprises spécialisées dans lIA parviennent, dans les prochaines années, à construire des systèmes dIA superintelligents qui dépassent de loin les capacités humaines dans tous les domaines. Je ne suis pas convaincu que ces systèmes dIA feront ce que nous voulons. En particulier, des superintelligences mal alignées pourraient, à linstar des agents dIA rebelles impliqués dans lincident HuggingFace, échapper à notre contrôle et mener des actions dangereuses susceptibles dentraîner la perte définitive de pouvoir ou la mort de lhumanité. Lalignement consiste à empêcher cela ; cest un problème à la fois difficile et non résolu. Notre compréhension actuelle de la manière de former des systèmes dIA qui souhaitent profondément ce que nous souhaitons est extrêmement rudimentaire. Pire encore, nous ne sommes pas en voie de résoudre le problème de lalignement à temps : les capacités de pointe en matière dIA progressent bien plus rapidement que notre compréhension de lalignement de lIA.
Je reste optimiste quant à la possibilité de gérer lIA en toute sécurité. Pour y parvenir, nous devons nous coordonner afin déviter cette course effrénée entre les entreprises spécialisées dans lIA. Nous devons adapter le rythme du développement de lIA à une vitesse que la société peut supporter, de sorte que les risques émergents puissent être traités avant que des dommages extrêmes ne se concrétisent. Nous avons besoin de beaucoup plus de transparence dans le développement de lIA pour garantir que les entreprises du secteur ne nous imposent pas à tous des niveaux de risque inacceptables.
Plus largement, il faut que beaucoup plus de personnes réfléchissent sérieusement au problème de la bonne gestion de lIA. Il sagit, à mon sens, du problème le plus important auquel lhumanité est confrontée en ce siècle, et les enjeux sont immenses. Je vais matteler très directement à cette question chez BlueDot Impact : je souhaite aider les personnes désireuses de contribuer à atténuer les menaces catastrophiques liées à lIA à mener le travail le plus efficace possible. Je pense que de nombreuses personnes, issues dhorizons divers et occupant des rôles variés, ont un rôle à jouer.
Source : Billet de Bilal Chughtai
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