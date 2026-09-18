En septembre 2024, une étude montrait que les étudiants qui utilisaient l'intelligence artificielle (IA) étaient moins productifs et avaient peu de chances de réussir à l'avenir. Les données indiquaient que les étudiants moins performants utilisaient davantage l'IA pour combler leurs lacunes de compétences. Les résultats avaient montré que 15 % des adolescents et 53 % des adolescents plus âgés utilisaient des outils d'IA pour travailler. L'utilisation de ces outils devenait alors de plus en plus courante dans les établissements d'enseignement. Toutefois, il convenait de distinguer ce qui relevait de la tricherie de ce qui relevait simplement de l'utilisation de l'IA à des fins d'étude.
Le MIT modifie ses méthodes denseignement et dévaluation à mesure que lIA occupe une place de plus en plus importante dans la vie universitaire. Le MIT souhaite renforcer les interactions humaines en classe après avoir constaté que les étudiants sappuient de plus en plus sur lIA pour leurs études. Un nouveau rapport rédigé par un comité composé de professeurs et détudiants du MIT a révélé que lIA rendait moins efficaces les devoirs réguliers, les examens à faire à la maison et même certains aspects de lapprentissage en classe. Le comité a passé cinq mois à étudier la manière dont les étudiants utilisent lIA et limpact de celle-ci sur leur formation.
Le rapport a révélé que les groupes détude se font de plus en plus rares et que moins détudiants se rendent chez leurs enseignants pendant les heures de permanence. Il a également constaté que les devoirs réguliers et les examens à faire à la maison sont de moins en moins adaptés pour évaluer les connaissances réelles des étudiants. Les outils dIA sont désormais capables de rédiger des réponses à de nombreuses questions de niveau universitaire, ce qui rend difficile pour les enseignants de savoir si les étudiants ont réellement compris la matière.
Le rapport met en garde contre le fait que les étudiants qui dépendent trop de lIA risquent de perdre confiance en leurs propres compétences. Certains pourraient également se tourner vers lIA dès quils sont confrontés à une question difficile, au lieu dessayer de la résoudre par eux-mêmes. Le comité a qualifié ce phénomène de « capitulation cognitive ». L'utilisation de l'IA est courante chez les étudiants du MIT. Environ 46 % des étudiants de premier cycle interrogés ont déclaré utiliser quotidiennement des modèles de langage de grande envergure (LLM). Parallèlement, 90 % d'entre eux se sont dits inquiets à l'idée de trop dépendre de l'IA.
Le rapport a également révélé que les étudiants sont désormais plus nombreux à penser que l'IA pourrait les rendre remplaçables qu'à croire qu'elle les rend plus compétents. Le MIT a déclaré ne pas vouloir aborder le problème en contrôlant en permanence lutilisation de lIA par les étudiants. Il souhaite plutôt modifier la manière dont les étudiants sont évalués. Le rapport suggère de recourir davantage aux examens oraux, aux projets à long terme et aux portfolios. Il préconise également que les étudiants travaillent davantage ensemble, en présentiel.
La commission a également déclaré que les universités devraient repenser limportance accordée aux notes et à la moyenne générale (GPA). Elle a indiqué quune pression moindre autour des notes pourrait réduire la motivation de certains étudiants à recourir à lIA pour obtenir de meilleures notes. Le rapport a également mis en garde les universités contre le remplacement des assistants de recherche de premier cycle par lIA au seul motif que cela revient moins cher. « Lécole dingénieurs la plus célèbre au monde a admis que les machines avaient bouleversé son mode denseignement. Sa réponse : davantage dhumains, et non davantage de logiciels », indique le rapport.
En février 2026, selon une étude Epson, 58 % des enseignants s'accordaient à dire que l'utilisation de l'IA par les élèves pour réaliser leurs devoirs scolaires avait un effet négatif sur leur apprentissage. En France, près des trois quarts (74 %) étaient convaincus que les ressources pédagogiques traditionnelles permettaient d'acquérir les bases de la lecture, de l'écriture et du calcul. En outre, 54 % des enseignants français affirmaient que cela conduisait à une baisse des résultats aux examens, car sans l'IA, les élèves avaient du mal à obtenir de bons résultats. Il était important de noter que les enseignants ne demandaient pas l'abandon de la technologie, mais ils affirmaient clairement que les bases devaient passer en premier.
Source : MIT, sur son site officiel
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