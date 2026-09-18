Envoyé par der§en Envoyé par Arf, quand on vois le niveau des jeunes daujourdhui, il y a longtemps que labandon cognitif avait commencé et ce, bien avant larrivée de liA. Mais on ne peux pas leurs en tenir rigueur, il ne sont que les victimes dun système éducatif perverti par lidéologie et les méthodes pédagogiques délirantes qui change à chaque rentrée scolaire.

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Les conséquences réelles de l'IA ne se verront que dans 3 ans lors du prochain test PISA...Pour l'instant, on ne voit que les conséquences des réseaux sociaux qui font que les gens ont le nez sur leur smartphone en permanence même quand il s'agit de traverser une route en poussant le landau de son bébé!!!Des études très sérieuses ont démontré l'importance de laisser vagabonder sa pensée au cours de la journée (par exemple pendant une pause cigarette, dans les transports publics ou encore sur le chemin de l'école) dans le développement de ses compétences intellectuelles et cognitives... Or, ce vagabondage de l'esprit n'existe plus... Dès que possible, viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiite mettre le nez dans son smartphone !!!!!!!!!!!!!!!Ce phénomène a également des conséquences sur la socialisation des gens: Les réseaux sociaux incitent leur utilisateurs à ne plus développer de liens avec leur semblables. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer ce qui se passe dans les bistrots à la pause de 9h00 ou à la pause de midi: Une table avec 3 ou 4 collègues de la même entreprise qui chacun à le nez dans son smartphone sans échanger un seul mot...Pourquoi donc se mettent-ils à la même table? Esprit grégaire? Force de l'habitude? En tout cas pas pour faire la conversation...