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Les élèves risquent l'abandon cognitif en s'appuyant sur l'IA, la surutilisation affaiblissant l'esprit critique et la mémoire malgré de meilleures notes
Révèle une étude du MIT

Le , par Eliora
170 commentaires

157PARTAGES

10  0 
Le Massachusetts Institute of Technology (MIT) modifie ses méthodes d'enseignement et d'évaluation à mesure que l'IA occupe une place de plus en plus importante dans la vie universitaire. Un nouveau rapport rédigé par un comité composé de professeurs et d'étudiants du MIT a révélé que l'IA rendait moins efficaces les devoirs réguliers, les examens à faire à la maison et même certains aspects de l'apprentissage en classe. Le rapport met en garde contre le fait que les étudiants qui dépendent trop de l'IA risquent de perdre confiance en leurs propres compétences. Le rapport suggère de recourir davantage aux examens oraux, aux projets à long terme et aux portfolios.

En septembre 2024, une étude montrait que les étudiants qui utilisaient l'intelligence artificielle (IA) étaient moins productifs et avaient peu de chances de réussir à l'avenir. Les données indiquaient que les étudiants moins performants utilisaient davantage l'IA pour combler leurs lacunes de compétences. Les résultats avaient montré que 15 % des adolescents et 53 % des adolescents plus âgés utilisaient des outils d'IA pour travailler. L'utilisation de ces outils devenait alors de plus en plus courante dans les établissements d'enseignement. Toutefois, il convenait de distinguer ce qui relevait de la tricherie de ce qui relevait simplement de l'utilisation de l'IA à des fins d'étude.

Le MIT modifie ses méthodes denseignement et dévaluation à mesure que lIA occupe une place de plus en plus importante dans la vie universitaire. Le MIT souhaite renforcer les interactions humaines en classe après avoir constaté que les étudiants sappuient de plus en plus sur lIA pour leurs études. Un nouveau rapport rédigé par un comité composé de professeurs et détudiants du MIT a révélé que lIA rendait moins efficaces les devoirs réguliers, les examens à faire à la maison et même certains aspects de lapprentissage en classe. Le comité a passé cinq mois à étudier la manière dont les étudiants utilisent lIA et limpact de celle-ci sur leur formation.

Le rapport a révélé que les groupes détude se font de plus en plus rares et que moins détudiants se rendent chez leurs enseignants pendant les heures de permanence. Il a également constaté que les devoirs réguliers et les examens à faire à la maison sont de moins en moins adaptés pour évaluer les connaissances réelles des étudiants. Les outils dIA sont désormais capables de rédiger des réponses à de nombreuses questions de niveau universitaire, ce qui rend difficile pour les enseignants de savoir si les étudiants ont réellement compris la matière.

Le rapport met en garde contre le fait que les étudiants qui dépendent trop de lIA risquent de perdre confiance en leurs propres compétences. Certains pourraient également se tourner vers lIA dès quils sont confrontés à une question difficile, au lieu dessayer de la résoudre par eux-mêmes. Le comité a qualifié ce phénomène de « capitulation cognitive ». L'utilisation de l'IA est courante chez les étudiants du MIT. Environ 46 % des étudiants de premier cycle interrogés ont déclaré utiliser quotidiennement des modèles de langage de grande envergure (LLM). Parallèlement, 90 % d'entre eux se sont dits inquiets à l'idée de trop dépendre de l'IA.


Le rapport a également révélé que les étudiants sont désormais plus nombreux à penser que l'IA pourrait les rendre remplaçables qu'à croire qu'elle les rend plus compétents. Le MIT a déclaré ne pas vouloir aborder le problème en contrôlant en permanence lutilisation de lIA par les étudiants. Il souhaite plutôt modifier la manière dont les étudiants sont évalués. Le rapport suggère de recourir davantage aux examens oraux, aux projets à long terme et aux portfolios. Il préconise également que les étudiants travaillent davantage ensemble, en présentiel.

La commission a également déclaré que les universités devraient repenser limportance accordée aux notes et à la moyenne générale (GPA). Elle a indiqué quune pression moindre autour des notes pourrait réduire la motivation de certains étudiants à recourir à lIA pour obtenir de meilleures notes. Le rapport a également mis en garde les universités contre le remplacement des assistants de recherche de premier cycle par lIA au seul motif que cela revient moins cher. « Lécole dingénieurs la plus célèbre au monde a admis que les machines avaient bouleversé son mode denseignement. Sa réponse : davantage dhumains, et non davantage de logiciels », indique le rapport.

En février 2026, selon une étude Epson, 58 % des enseignants s'accordaient à dire que l'utilisation de l'IA par les élèves pour réaliser leurs devoirs scolaires avait un effet négatif sur leur apprentissage. En France, près des trois quarts (74 %) étaient convaincus que les ressources pédagogiques traditionnelles permettaient d'acquérir les bases de la lecture, de l'écriture et du calcul. En outre, 54 % des enseignants français affirmaient que cela conduisait à une baisse des résultats aux examens, car sans l'IA, les élèves avaient du mal à obtenir de bons résultats. Il était important de noter que les enseignants ne demandaient pas l'abandon de la technologie, mais ils affirmaient clairement que les bases devaient passer en premier.

Source : MIT, sur son site officiel

Et vous ?

Pensez-vous que cette rapport est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Voir aussi :

Les écoles publiques de la ville de New York interdisent à plus d'un demi-million d'élèves d'utiliser l'IA générative pour l'année scolaire 2026-2027

« Je touche le même salaire, que je vous fasse passer ou que je vous fasse échouer », affirme un professeur d'université intransigeant qui met en échec tout étudiant qui utilise l'IA pour faire son devoir

32 étudiants sur 35 pris en flagrant délit de tricherie avec l'IA grâce à un prompt caché qui force l'outil à insérer des absurdités dans les devoirs, la majorité des étudiants ne s'est même pas relue
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170 commentaires
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OrthodoxWindows
Avatar de OrthodoxWindows
Membre expert https://www.developpez.com
Le 19/09/2026 à 0:43
Il y avait besoin d'une étude pour prouver cela ? Vraiment ?

ça semble plutôt tomber sous le sens que l'on ne devient pas intelligent en évitant d'avoir à réfléchir...
10  1 
der§en
Avatar de der§en
Membre expérimenté https://www.developpez.com
Le 19/09/2026 à 12:34
Arf, quand on vois le niveau des jeunes daujourdhui, il y a longtemps que labandon cognitif avait commencé et ce, bien avant larrivée de liA. Mais on ne peux pas leurs en tenir rigueur, il ne sont que les victimes dun système éducatif perverti par lidéologie et les méthodes pédagogiques délirantes qui change à chaque rentrée scolaire.
9  1 
Jon Shannow
Avatar de Jon Shannow
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 21/09/2026 à 8:21
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Dans 3 ans (prochains tests PISA au niveau mondial), nos gosses atteindront le niveau de compétence d'un singe bonobo!!!
C'est pas gentil pour les bonobos !
8  1 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 19/09/2026 à 11:24
Citation Envoyé par OrthodoxWindows Voir le message
Il y avait besoin d'une étude pour prouver cela ? Vraiment ?

ça semble plutôt tomber sous le sens que l'on ne devient pas intelligent en évitant d'avoir à réfléchir...
C'est tellement évident que l'IA rend con que, malgré les études qui se multiplient, les écoles de tous les pays d'Europe ont remplacé des heures d'apprentissage des connaissances de base (langue maternelle, calcul, lecture, compréhension, etc...) par des cours pour apprendre à utiliser l'IA!!!

La chute des élèves européens dans les tests PISA n'est pas terminée... Dans 3 ans (prochains tests PISA au niveau mondial), nos gosses atteindront le niveau de compétence d'un singe bonobo!!!
6  1 
Obsidian
Avatar de Obsidian
Modérateur https://www.developpez.com
Le 19/09/2026 à 13:54
Citation Envoyé par OrthodoxWindows Voir le message
Il y avait besoin d'une étude pour prouver cela ? Vraiment ?

ça semble plutôt tomber sous le sens que l'on ne devient pas intelligent en évitant d'avoir à réfléchir...
Pour le démontrer, oui. Afin que cela puisse être admis par la communauté, devenir officiellement de la science et que l'on commence également à en mesurer précisément les effets.

Sur le fond, on en a bien sûr tous fait l'expérience. On prend très vite le réflexe de demander (beaucoup plus qu'avec les moteurs de recherche qui sont déjà une habitude depuis longtemps) mais cela va encore plus loin : j'ai l'impression que c'est un peu comme perdre du muscle lorsque l'on séjourne trop longtemps en orbite. Ça se produit extrêmement vite, il est impératif de faire beaucoup d'exercice pour compenser cet effet et ça ne remplace jamais le fait d'être exposé en permanence, jour et nuit, à la gravité même lorsque l'on est au repos.
5  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 19/09/2026 à 14:58
Citation Envoyé par der§en Voir le message
Arf, quand on vois le niveau des jeunes daujourdhui, il y a longtemps que labandon cognitif avait commencé et ce, bien avant larrivée de liA. Mais on ne peux pas leurs en tenir rigueur, il ne sont que les victimes dun système éducatif perverti par lidéologie et les méthodes pédagogiques délirantes qui change à chaque rentrée scolaire.
Les conséquences réelles de l'IA ne se verront que dans 3 ans lors du prochain test PISA...

Pour l'instant, on ne voit que les conséquences des réseaux sociaux qui font que les gens ont le nez sur leur smartphone en permanence même quand il s'agit de traverser une route en poussant le landau de son bébé!!!

Des études très sérieuses ont démontré l'importance de laisser vagabonder sa pensée au cours de la journée (par exemple pendant une pause cigarette, dans les transports publics ou encore sur le chemin de l'école) dans le développement de ses compétences intellectuelles et cognitives... Or, ce vagabondage de l'esprit n'existe plus... Dès que possible, viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiite mettre le nez dans son smartphone !!!!!!!!!!!!!!!

Ce phénomène a également des conséquences sur la socialisation des gens: Les réseaux sociaux incitent leur utilisateurs à ne plus développer de liens avec leur semblables. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer ce qui se passe dans les bistrots à la pause de 9h00 ou à la pause de midi: Une table avec 3 ou 4 collègues de la même entreprise qui chacun à le nez dans son smartphone sans échanger un seul mot...

Pourquoi donc se mettent-ils à la même table? Esprit grégaire? Force de l'habitude? En tout cas pas pour faire la conversation...
5  2 
totozor
Avatar de totozor
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 21/09/2026 à 7:44
Citation Envoyé par Obsidian Voir le message
j'ai l'impression que c'est un peu comme perdre du muscle lorsque l'on séjourne trop longtemps en orbite. Ça se produit extrêmement vite, il est impératif de faire beaucoup d'exercice pour compenser cet effet et ça ne remplace jamais le fait d'être exposé en permanence, jour et nuit, à la gravité même lorsque l'on est au repos.
Alors l'avantage est qu'une fois revenu sur terre le muscle revient naturellement.
Bien sur la première différence est que dans un cas on revient dans un environnement plus confortable alors que dans l'autre il faut faire l'effort de renoncer à une partie de son confort.
La deuxième est que la reprise de masse musculaire est naturelle, je ne suis pas sur que l'abandon de l'IA mène à un "retour à la normale" si elle n'a pas été connue.

Finalement la comparaison du "retour sur Terre" n'est il pas plus proche de la cure de désintoxication?
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Ce phénomène a également des conséquences sur la socialisation des gens: Les réseaux sociaux incitent leur utilisateurs à ne plus développer de liens avec leur semblables. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer ce qui se passe dans les bistrots à la pause de 9h00 ou à la pause de midi: Une table avec 3 ou 4 collègues de la même entreprise qui chacun à le nez dans son smartphone sans échanger un seul mot...

Pourquoi donc se mettent-ils à la même table? Esprit grégaire? Force de l'habitude? En tout cas pas pour faire la conversation...
Est-ce si vrai?
Dans mon entreprise la cafet' est bruyante parce que les tables parlent beaucoup. Je constate la même chose quand je suis en déplacement dans d'autres entreprises.
Et les jeunes qui nous rejoignent embarquent dans la dynamique.
Spécificité de l'industrie?
Citation Envoyé par RenarddeFeu Voir le message
L'IA est au contraire l'occasion rêvée de durcir les programmes. Typiquement en maths au lycée, il faut les compléter : formule de Cardan, matrices, équations différentielles ordinaires avec second membre, intégrales en 3 dimensions, etc...
Que des choses vraiment utiles
C'est sûr qu'avec ça les élèves vont se sentir plus investis dans leurs études.
Je me souviens du moi de 7-8 ans qui demandait à ma mère pourquoi apprendre les tables de multiplications. Si elle n'avait pas bien répondu, je ne les aurais pas apprises
PS : je ne les ai pas apprise je les ai comprise, ce qui m'a rendu sensiblement moins efficace que mes camarades mais les ai retenu bien plus longtemps. Merci maman
3  0 
popo
Avatar de popo
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 21/09/2026 à 9:33
Pour être vraiment sur, je propose de faire une étude.
On laisse on porte ouverte et on regarde combien de personnes sur un large panel essaient de la défoncer pour aller de l'autre côté.
2  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 21/09/2026 à 10:14
Citation Envoyé par calvaire Voir le message
Je ne vois pas ce que ca change, la France chute chaque année depuis presque 20ans.
Je suis bien placé pour le savoir, a singapour l'école n'a rien à voir et ce fut un gros choc pour mes enfants.

Je ne sais pas pour la suisse, l'europe de l'est en revanche plus conservatrice monte dans les classements.
Tous les pays occidentaux voient le niveau de leur élèves chuter lors des tests PISA et quelque soit le domaine les pays asiatiques tels Chine, Japon, Singapour occupent les premières places... Et à chaque fois, le premier pays occidental sera au mieux en 7 ou 9ème place du classement!

Vous avez raison sur un point: En Asie, les écoles mettent l'accent sur la performance de l'élève pas sur l'égalitarisme où on nivelle les compétences des meilleurs sur le niveau des plus faibles!!!

Par contre, vous oubliez un point, un pays comme la Chine a mis en place des règles strictes pour limiter l'usage de l'internet, des réseaux sociaux ainsi que des jeux vidéo...
3  2 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 21/09/2026 à 10:25
Citation Envoyé par totozor Voir le message
Est-ce si vrai?
Dans mon entreprise la cafet' est bruyante parce que les tables parlent beaucoup. Je constate la même chose quand je suis en déplacement dans d'autres entreprises.
Et les jeunes qui nous rejoignent embarquent dans la dynamique.
Spécificité de l'industrie?
Non, vos "cafet" sont toujours au sein de l'entreprise!!!

Il y a de fait un contrôle social qui est ressenti comme un interdit avec l'idée "Ce serait mal perçu que l'on ne discute pas avec nos collègues" car au sein d'une entreprise subsiste la notion "on est une équipe dont tous les membres doivent tirer dans le même sens pour assurer la réussite de l'entreprise"...

Maintenant si vous prenez des collègues qui travaillent en extérieur hors du contrôle hiérarchique, par exemple les équipes qui travaillent sur des chantiers ou des collègues qui ne disposent pas de "cafet" intra-muros au sein de l'entreprise, ils font leur pause dans un lieu public tel que le bistrot du coin et là... Fini le sentiment de contrôle, on peut se laisser aller à ses penchants primaires: Le nez dans le smartphone!
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