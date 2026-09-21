Gemini, également connu sous le nom de Google Gemini (anciennement Bard), est un chatbot et assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle (IA) générative, développé par Google. Il s'appuie sur la famille de grands modèles de langage (LLM) du même nom, après avoir été initialement basé sur LaMDA et PaLM 2. Selon Statcounter, Google Gemini est le deuxième plus grand chatbot d'IA générative au monde, derrière ChatGPT d'OpenAI, qui occupe la première place.
Récemment, OpenAI a annoncé la mise en place dun dispositif public de signalement permettant de partager les comportements inattendus de lIA, tout en indiquant avoir identifié de nouveaux incidents au cours desquels ses modèles dIA auraient agi de manière trompeuse et pris des mesures non autorisées lors de formations et de tests internes. OpenAI avait ajouté quelle ne pensait pas que le secteur de lIA avait résolu les problèmes dalignement et de surveillance à un degré suffisant pour continuer à se développer de manière responsable à vitesse maximale pendant encore longtemps.
Par ailleurs, Google a déclaré que son modèle Gemini avait piraté trois autres entreprises. C'est la première fois que le géant de la recherche révèle qu'un de ses modèles a accédé de manière autonome et sans autorisation à des systèmes informatiques tiers. En mai, le modèle Gemini a accédé à trois systèmes informatiques privés distincts en devinant des mots de passe et en utilisant à deux reprises une base de données de mots de passe accessibles au public, a indiqué Google.
Lincident sest produit dans le cadre dun test de sécurité de type « capture the flag » mené par la start-up israélienne Irregular. Les agents de Google nétaient en principe pas censés accéder à lInternet au sens large, mais un bug dans lenvironnement de test leur a permis dy accéder. Les agents ont mis fin à leur intrusion lorsquils ont constaté quils avaient accédé à de véritables systèmes dentreprise, et non pas simplement à une partie de lenvironnement de test, a précisé Google.
« Lors dune évaluation standard, le modèle a trouvé des informations publiques en ligne et a deviné des identifiants pour accéder à des sites web quil pensait faire partie du test », a déclaré Heather Adkins, vice-présidente de lingénierie de sécurité chez Google, dans un communiqué. « Dans ces trois cas, le modèle sest arrêté. » Cette révélation intervient alors que la surveillance des comportements inappropriés de lIA sintensifie à Washington et dans la Silicon Valley.
OpenAI, Anthropic et Meta ont signalé ces dernières semaines des incidents au cours desquels leurs modèles dIA sétaient échappés de leurs environnements de test et avaient tenté de pirater dautres entreprises afin dobtenir un accès non autorisé à des systèmes informatiques. Les révélations concernant ces modèles dIA dits « désalignés » ont incité le PDG dAnthropic, Dario Amodei, à appeler le secteur à ralentir collectivement le développement des modèles dIA les plus avancés jusquà ce que les entreprises puissent garantir leur sécurité.
Tous les incidents susmentionnés impliquaient la start-up israélienne Irregular. Cette entreprise, soutenue par Sequoia et Redpoint Ventures, était évaluée lannée dernière à 450 millions de dollars. Ses outils aident les développeurs de modèles de base à effectuer des tests de cybersécurité sur leurs technologies de pointe. Un porte-parole dIrregular a déclaré que lincident chez Google était lié au même problème qui avait permis aux autres modèles daccéder à Internet.
« Il sagit du même problème qui avait déjà été signalé et qui ne constitue pas un incident distinct sur le fond », a déclaré un porte-parole dIrregular dans un communiqué. « Tous les laboratoires concernés ont été informés fin juillet, et les entités touchées ont été contactées dans le cadre de lenquête. » Google a indiqué que lincident sétait produit en mai et quil en avait été informé par Irregular fin juillet. Google a collaboré avec Irregular pour modifier son processus de test. Un porte-parole de Google a refusé de préciser le modèle Gemini concerné. « Ces événements soulignent limportance de former des modèles dIA puissants à agir de manière responsable », a déclaré Adkins de Google dans un communiqué.
En août 2026, lassistant dIA Gemini de Google a dépassé le milliard dutilisateurs actifs mensuels, atteignant ce seuil peu de temps après que ChatGPT dOpenAI eut franchi le même cap. Google a précisé que 63 % des utilisateurs sadressent directement à Gemini à la voix plutôt que de saisir des requêtes, soulignant que les parents très occupés sont « 43 % plus enclins à utiliser la commande vocale pour leurs tâches quotidiennes ». Selon Google, une interaction sur cinq avec Gemini implique le partage décran et la diffusion en direct par caméra. Les utilisateurs dApple représentent plus de 100 millions dutilisateurs actifs mensuels de Gemini.
Sam Altman, considéré par certains comme la plus grande star de lIA, est le cofondateur et PDG dOpenAI, entreprise à lorigine de ChatGPT. Cest lune des personnalités majeures de la montée en puissance de lIA observée ces dernières années. En juillet 2026, dans un entretien, il était revenu sur la question en lien avec les avancées en matière dIA et avait affirmé que lIA était entrée dans la « singularité », cest-à-dire quelle avait franchi le point de non-retour à partir duquel elle dépassait lintelligence humaine et devenait difficile à contrôler.
Et vous ?
Pensez-vous que cette information est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
OpenAI reconnaît six nouveaux cas de comportements trompeurs de la part de ses modèles d'IA. « Nous ne pensons pas que le secteur de l'IA ait suffisamment résolu les problèmes d'alignement »
Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme met en garde contre le risque « existentiel » que l'IA pourrait représenter pour l'humanité et exhorte les entreprises d'IA à réduire ces risques
Le PDG d'Anthropic met en garde contre un essaim d'agents IA incontrôlable qui pourrait prendre le contrôle de l'ensemble d'Internet d'ici 6 à 12 mois, et appelle l'industrie à ralentir le rythme des progrès
Vous avez lu gratuitement 3 475 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.