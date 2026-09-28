OpenAI a suspendu l'entraînement de ses modèles d'IA à la suite d'une série d'incidents impliquant des « agents rebelles », notamment des tentatives d'accès à des systèmes gouvernementaux, alors que les inquiétudes grandissent concernant les mesures de sécurité et la réglementation en matière d'IA. Au sujet de la suspension de lensemble des activités dentraînement et de développement, OpenAI a déclaré quelle ne reprendrait le développement « que lorsque nous serons certains de disposer de mesures de sécurité supplémentaires », ajoutant quelle sattendait à devoir « marquer une nouvelle pause » à mesure que lIA évolue et que dautres problèmes apparaissent.
Nvidia Corporation est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, dont le siège social est situé à Santa Clara, en Californie. La société développe des processeurs graphiques (GPU), des systèmes sur puce (SoC) et des interfaces de programmation d'applications (API) destinés à la science des données, au calcul haute performance, à l'intelligence artificielle (IA) ainsi qu'aux applications mobiles et automobiles. Fondée en 1993 par Jensen Huang, Chris Malachowsky et Curtis Priem, Nvidia est souvent considérée comme une entreprise du secteur des « Big Tech ».
Jen-Hsun « Jensen » Huang est un dirigeant d'entreprise et ingénieur électricien taïwanais et américain, cofondateur, président et PDG de Nvidia, l'entreprise la plus valorisée au monde. En septembre 2026, Forbes estimait sa fortune à plus de 190 milliards de dollars américains, ce qui faisait de lui la huitième personne la plus riche au monde. Après avoir obtenu un master à luniversité de Stanford, Huang a fondé Nvidia en 1993 depuis un restaurant Dennys à San José, en Californie, à lâge de 30 ans, et en est resté le président-directeur général depuis lors. Il a sorti lentreprise dune situation proche de la faillite dans les années 1990 et a supervisé son expansion, passant du développement de processeurs graphiques (GPU) au calcul haute performance et à lIA.
Récement, Jensen Huang, PDG de Nvidia Corp., a rejeté les appels lancés aux laboratoires dIA pour quils ralentissent collectivement leurs travaux, mais a déclaré que ces laboratoires devraient fermer sils ne parvenaient pas à contrôler leurs systèmes, tandis que le sénateur Bernie Sanders a appelé les entreprises à ne pas développer cette technologie si elles ne sont pas en mesure de la maîtriser en toute sécurité.
« Ne la commercialisez pas »
Dans une interview, Huang a déclaré que les entreprises spécialisées dans lIA ne devraient pas commercialiser de systèmes qui ne respectent pas les normes de sécurité, comparant cette approche à celle consistant à tester une voiture autonome avant de la mettre en circulation. « Si nous voulons construire une voiture, une voiture autonome, et que nous navons aucune idée de la manière de la mettre en conformité avec les normes de sécurité quelle est la solution ? Ne pas la commercialiser », a déclaré le PDG de lentreprise la plus valorisée au monde.
Huang a ajouté que les laboratoires devraient être fermés sils constataient que leurs expériences en matière dIA ne pouvaient être maîtrisées et risquaient de causer des dommages importants. « Si vous affirmez quil ny a aucun moyen de maîtriser nos expériences, que notre IA va séchapper et causer des dégâts au monde entier nous devons fermer les laboratoires, car le coût pour lhumanité les dégâts sont trop importants. »
Il s'oppose à un assouplissement de la réglementation
Il a déclaré que les entreprises spécialisées dans l'IA ne devraient pas chercher à obtenir des dérogations aux règles existantes alors qu'elles passent du stade des laboratoires de recherche à celui des grandes entreprises, rejetant ainsi les appels en faveur d'un assouplissement des règles antitrust ou de la responsabilité du fait des produits. « Cependant, compte tenu de la complexité de leur travail, demander un assouplissement de la réglementation en matière d'antitrust ou de responsabilité du fait des produits je ne pense pas que cela ait du sens. Quand on réclame une réglementation, on ne doit pas demander à être exempté des règles en vigueur. »
Ses commentaires interviennent alors que Sam Altman, PDG dOpenAI, et Dario Amodei, PDG dAnthropic, ont appelé le secteur de lIA à ralentir le rythme de développement des modèles de pointe. « Je ne suis pas contre les lois et les réglementations », a déclaré Huang, ajoutant quil sopposait à la « distraction » actuelle.
Sanders déclare : « Si vous ne pouvez pas le contrôler, ne le créez pas »
Le sénateur Sanders a cité Huang, selon lequel les laboratoires devraient fermer si un modèle s'avère néfaste pour le monde, ajoutant que son nouveau projet de loi visant à interdire la superintelligence artificielle « ferait exactement cela ». « Si vous ne pouvez pas le contrôler, ne le créez pas », a ajouté le sénateur.
Certains experts et observateurs jugent désormais incontrôlables les menaces de l'IA. Ils justifient leurs craintes par les progrès et les incidents récents impliquant l'IA : les modèles ont acquis la capacité de s'améliorer de manière autonome, des agents IA ont échappé à la surveillance humaine et ont piraté des services tiers, puis une fausse information générée par l'IA utilisée par l'armée américaine a failli déclencher une guerre avec la Chine. Il y a également les menaces de cyberguerre et de bioterrorisme. Malgré des propositions législatives comme un « bouton d'arrêt d'urgence », les lanceurs d'alerte craignent qu'il ne soit désormais trop tard pour agir.
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