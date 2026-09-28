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Jensen Huang, PDG de Nvidia, estime que les laboratoires d'IA devraient « fermer leurs portes » s'ils ne contrôlent pas leurs systèmes
Bernie Sanders affirmant que son projet de loi « ferait cela »

Le , par Eliora
129 commentaires

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9  0 
Jensen Huang, PDG de Nvidia Corp., a rejeté les appels lancés aux laboratoires d'IA pour qu'ils ralentissent collectivement leurs travaux, mais a déclaré que ces laboratoires devraient fermer s'ils ne parvenaient pas à contrôler leurs systèmes. Il a ajouté que les laboratoires ne devraient pas commercialiser de systèmes qui ne respectent pas les normes de sécurité. « Si vous affirmez qu'il n'y a aucun moyen de maîtriser nos expériences, que notre IA va s'échapper et causer des dégâts au monde entier nous devons fermer les laboratoires », a-t-il déclaré. Le sénateur Bernie Sanders a cité Huang, ajoutant que son nouveau projet de loi visant à interdire la superintelligence artificielle « ferait exactement cela ».

OpenAI a suspendu l'entraînement de ses modèles d'IA à la suite d'une série d'incidents impliquant des « agents rebelles », notamment des tentatives d'accès à des systèmes gouvernementaux, alors que les inquiétudes grandissent concernant les mesures de sécurité et la réglementation en matière d'IA. Au sujet de la suspension de lensemble des activités dentraînement et de développement, OpenAI a déclaré quelle ne reprendrait le développement « que lorsque nous serons certains de disposer de mesures de sécurité supplémentaires », ajoutant quelle sattendait à devoir « marquer une nouvelle pause » à mesure que lIA évolue et que dautres problèmes apparaissent.

Nvidia Corporation est une multinationale américaine spécialisée dans les technologies, dont le siège social est situé à Santa Clara, en Californie. La société développe des processeurs graphiques (GPU), des systèmes sur puce (SoC) et des interfaces de programmation d'applications (API) destinés à la science des données, au calcul haute performance, à l'intelligence artificielle (IA) ainsi qu'aux applications mobiles et automobiles. Fondée en 1993 par Jensen Huang, Chris Malachowsky et Curtis Priem, Nvidia est souvent considérée comme une entreprise du secteur des « Big Tech ».

Jen-Hsun « Jensen » Huang est un dirigeant d'entreprise et ingénieur électricien taïwanais et américain, cofondateur, président et PDG de Nvidia, l'entreprise la plus valorisée au monde. En septembre 2026, Forbes estimait sa fortune à plus de 190 milliards de dollars américains, ce qui faisait de lui la huitième personne la plus riche au monde. Après avoir obtenu un master à luniversité de Stanford, Huang a fondé Nvidia en 1993 depuis un restaurant Dennys à San José, en Californie, à lâge de 30 ans, et en est resté le président-directeur général depuis lors. Il a sorti lentreprise dune situation proche de la faillite dans les années 1990 et a supervisé son expansion, passant du développement de processeurs graphiques (GPU) au calcul haute performance et à lIA.

Récement, Jensen Huang, PDG de Nvidia Corp., a rejeté les appels lancés aux laboratoires dIA pour quils ralentissent collectivement leurs travaux, mais a déclaré que ces laboratoires devraient fermer sils ne parvenaient pas à contrôler leurs systèmes, tandis que le sénateur Bernie Sanders a appelé les entreprises à ne pas développer cette technologie si elles ne sont pas en mesure de la maîtriser en toute sécurité.

« Ne la commercialisez pas »

Dans une interview, Huang a déclaré que les entreprises spécialisées dans lIA ne devraient pas commercialiser de systèmes qui ne respectent pas les normes de sécurité, comparant cette approche à celle consistant à tester une voiture autonome avant de la mettre en circulation. « Si nous voulons construire une voiture, une voiture autonome, et que nous navons aucune idée de la manière de la mettre en conformité avec les normes de sécurité quelle est la solution ? Ne pas la commercialiser », a déclaré le PDG de lentreprise la plus valorisée au monde.

Huang a ajouté que les laboratoires devraient être fermés sils constataient que leurs expériences en matière dIA ne pouvaient être maîtrisées et risquaient de causer des dommages importants. « Si vous affirmez quil ny a aucun moyen de maîtriser nos expériences, que notre IA va séchapper et causer des dégâts au monde entier nous devons fermer les laboratoires, car le coût pour lhumanité les dégâts sont trop importants. »


Il s'oppose à un assouplissement de la réglementation

Il a déclaré que les entreprises spécialisées dans l'IA ne devraient pas chercher à obtenir des dérogations aux règles existantes alors qu'elles passent du stade des laboratoires de recherche à celui des grandes entreprises, rejetant ainsi les appels en faveur d'un assouplissement des règles antitrust ou de la responsabilité du fait des produits. « Cependant, compte tenu de la complexité de leur travail, demander un assouplissement de la réglementation en matière d'antitrust ou de responsabilité du fait des produits je ne pense pas que cela ait du sens. Quand on réclame une réglementation, on ne doit pas demander à être exempté des règles en vigueur. »

Ses commentaires interviennent alors que Sam Altman, PDG dOpenAI, et Dario Amodei, PDG dAnthropic, ont appelé le secteur de lIA à ralentir le rythme de développement des modèles de pointe. « Je ne suis pas contre les lois et les réglementations », a déclaré Huang, ajoutant quil sopposait à la « distraction » actuelle.

Sanders déclare : « Si vous ne pouvez pas le contrôler, ne le créez pas »

Le sénateur Sanders a cité Huang, selon lequel les laboratoires devraient fermer si un modèle s'avère néfaste pour le monde, ajoutant que son nouveau projet de loi visant à interdire la superintelligence artificielle « ferait exactement cela ». « Si vous ne pouvez pas le contrôler, ne le créez pas », a ajouté le sénateur.


Certains experts et observateurs jugent désormais incontrôlables les menaces de l'IA. Ils justifient leurs craintes par les progrès et les incidents récents impliquant l'IA : les modèles ont acquis la capacité de s'améliorer de manière autonome, des agents IA ont échappé à la surveillance humaine et ont piraté des services tiers, puis une fausse information générée par l'IA utilisée par l'armée américaine a failli déclencher une guerre avec la Chine. Il y a également les menaces de cyberguerre et de bioterrorisme. Malgré des propositions législatives comme un « bouton d'arrêt d'urgence », les lanceurs d'alerte craignent qu'il ne soit désormais trop tard pour agir.

Et vous ?

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Voir aussi :

« Nous n'avons pas besoin de nouvelles lois ni de réglementations sur l'IA, laissez-nous nous occuper de la sécurité », déclare Jensen Huang, PDG de Nvidia

Anthropic, OpenAI, Google et SpaceXAI s'entendent illégalement pour freiner le développement de l'IA , selon une plainte qui les accuse d'avoir enfreint la législation antitrust

Les importants investissements de Trump et de sa famille dans l'IA soulèvent des risques de conflits d'intérêts, alors qu'il résiste aux appels à la prudence face aux dangers d'une IA incontrôlée"
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129 commentaires
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popo
Avatar de popo
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 29/09/2026 à 15:44
Citation Envoyé par boboss123 Voir le message
Il faudrait peut-être arrêter ce genre de publications bullshit, non ?
On n'arrête pas le progrès... surtout quand derrière il y a de la capitalisation et des enjeux politiques...
Quand le bousin échappe à tout contrôle (y compris au bouton d'arrêt d'urgence), je n'appelle pas ça du progrès
Quand la capitalisation et les enjeux politiques deviennent plus importants que le peuple, je n'appelle pas ça du progrès.

On transforme des hectares des champs en datacenter, on pompe l'eau des nappes jusqu'à épuisement, on prive d'électricité des villes entières.
Ah, il est beau le progrès !
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CatisBack
Avatar de CatisBack
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 9:59
Bonjour,

L'IA est un danger pour l'humanité mais... pas seulement ! L'IA est dangereuse pour toute espèce vivante, que ce soit végétale ou animale. Alors que l'on traverse une sècheresse record à la naissance de l'IA (rivières et fleuves quasiment à sec, nappe phréatiques en dessous de leur taux de remplissage normal,...), on nous propose de créer des Datacenter à refroidir et une alimentation en électricité qui va demander, elle aussi, un refroidissement ou des centrales à charbon ! Croyez-vous, connaissant nos dirigeants, que ce sont ces entreprises auxquelles on imposera des restrictions de l'usage de l'eau ? Je ne donne pas 10 ans, voir 5 ans, à l'IA pour exterminer la plupart du vivant sur notre planète terre.
Et je ne parle pas des conséquences économiques sur les personnes peu qualifiées (centre d'appel,...) qui seront remplacées par l'IA et, de fait, ne pourront plus consommer et remplir les caisses de l'Etat que ce soit par l'impôt sur le revenu ou la TVA.
4  0 
boboss123
Avatar de boboss123
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 12:03
Citation Envoyé par popo Voir le message
Quand le bousin échappe à tout contrôle (y compris au bouton d'arrêt d'urgence), je n'appelle pas ça du progrès
Quand la capitalisation et les enjeux politiques deviennent plus importants que le peuple, je n'appelle pas ça du progrès.

On transforme des hectares des champs en datacenter, on pompe l'eau des nappes jusqu'à épuisement, on prive d'électricité des villes entières.
Ah, il est beau le progrès !
Je voulais dire que ça sent grave le marketing bullshit : vous croyez vraiment que OpenIA et autre vont réellement ralentir à cause de ce prétexte ?
3  0 
popo
Avatar de popo
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 28/09/2026 à 16:20
Citation Envoyé par Artaeus Voir le message
L'IA agit toute seule ?
Si j'ai un accident en allant à 180km/h, j'accuserai la voiture et la route.
Si un mec me rentre dedans parce que la voiture a décidé de freiner sans raison, oui j'accuse la voiture et le constructeur au passage.
2  0 
jnspunk
Avatar de jnspunk
Membre habitué https://www.developpez.com
Le 28/09/2026 à 16:39
Ou alors cest fait exprès pour, dune part se faire une grosse publicité et dautre part, forcer le gouvernement à empêcher les concurrents de rattraper afin de conserver la position.
2  0 
_toma_
Avatar de _toma_
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 29/09/2026 à 3:02
Je réponds même si j'ai pas pris le temps de lire tout l'article.

Cette situation révèle les failles des protocoles de sécurité face à des outils capables de s'adapter comme des humains
Hé, con, si tu déploies un truc sans avoir la moindre idée de ce qu'il va faire, c'est ton problème. Et tu devrais en assumer les conséquences.
Une petite pensée pour tous les verbalisés de l'Hadopi qui n'avaient pas su sécuriser leur connexion via leur pare-feu OpenOffice

Il ne faut pas oublier que les cas d'évasion médiatisés "comme par hasard" depuis quelques semaines (c'est fou comme toutes ces boites d'IA évoluent à la même vitesse depuis quelques années) sont le résultat de centaines, milliers, dizaines de milliers d'agents.
Je dis pas que le résultat est nul. Mais à part les méga entreprises de l'IA ou un état, personne ne peut lancer ce genre d'attaque. Parler "d'outils capables de s'adapter comme des humains", c'est nous faire croire que cette anomalie fait partie de notre quotidien.
Le résultat est incroyable. Mais en plus d'être non désiré, il a un coût.

Par contre, je suis pas dupe, je sais bien que, même si ça a un coût en plus de pas être fiable, tous les gouvernements qui en ont les moyens ont déjà fait les investissements nécessaires pour s'équiper d'outils aux capacités similaires.
Donc Einstein peut arrêter de se retourner dans sa tombe. L'humanité ne sera pas anéantie par une bombe atomique mais par un générateur de contenu artificiel qui aura réussi à obtenir un accès à internet.

Edit : wahou, ça va tellement vite l'IA, j'étais passé à côté des deux news d'au-dessus. Si je les avais vues, j'aurais peut-être essayé d'être plus sarcastique.
2  0 
Fagus
Avatar de Fagus
Membre expert https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 14:17
Citation Envoyé par popo Voir le message
on pompe l'eau des nappes jusqu'à épuisement
ça dépend de la législation en vigueur. Le datacenter de Fouju (1,4GW!!!) est prévu avec un refroidissement à air. Je ne sais pas aux USA, mais en France, vous imaginez avec un arrêté de sécheresse, la mise à l'arrêt du datacenter 5 ou 6 mois ?
2  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 01/10/2026 à 11:35
Citation Envoyé par Artaeus Voir le message
Nous sommes donc bien face à des négligences et un dysfonctionnement chez OpenAI : Ils ont tout leur flux ouvert sur Internet sans filtrage, ni IDS ou IPS ...

Désolée pour les avocats de l'apocalypse, ce n'est pas Skynet et Terminator
En 2 lignes de commentaires, vous arrivez à mélanger des pommes et des torchons?!?!?

Les dysfonctionnementsc chez OpenAI = Une cause

Skynet et Terminator = Une conséquence possible!!!

"Cause" et "conséquence" sont 2 choses différentes
4  2 
e-ric
Avatar de e-ric
Membre expert https://www.developpez.com
Le 06/10/2026 à 10:47
Salut

Réponse de Sam : "oups je suis désolé que vous vous en soyez rendu compte !!"
Comment croire à un tel psychopathe ?

Cdlt
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OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 07/10/2026 à 8:34
Citation Envoyé par _toma_ Voir le message
Décidément, plus c'est gros, plus ça passe.
Et oui... Mais même si c'est une technique de plus en plus adoptée par les géants de la tech, cette dérive (plus c'est gros, plus ça passe) est de plus en plus répandue. Un exemple est la publicité, qui n'hésite pas non plus a jouer de superlatifs tous plus ridicules les uns que les autres. C'est à un point où, pour moi, publicité = mensonge.

Cette industrie est vraiment malsaine. Dans quelques dizaines d'années, si par miracle on retrouve collectivement la raison, je me demande comment les historiens jugerons cette époque complètement débile que nous subissons. Comment serons traités par l'histoire tous ces types, leur morgue, mépris, cynisme, excès, leur dérive qui nous entraîne vers des lendemains peu joyeux.
2  0 
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