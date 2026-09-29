Le 23 avril 2026, l'administration Trump a officiellement accusé des entités chinoises de mener des campagnes organisées pour copier les modèles d'intelligence artificielle américains. La technique en cause, la distillation, se situe à la frontière floue entre pratique légitime et espionnage industriel. Pékin balaie ces accusations d'un revers de main et DeepSeek, visé implicitement, publie le jour suivant son modèle V4 en fanfare.
Presentée en Septembre 2023, la distillation pas à pas permet d'extraire des justifications informatives des grands modèles de langage (LLM) pour former efficacement des modèles plus petits spécifiques à une tâche. Cette approche réduit considérablement la taille du modèle et la quantité de données de formation nécessaires, surpassant ainsi les performances des LLM avec moins d'instruction générative. La technique offre une solution économe en ressources pour le compromis entre la taille du modèle et les données de formation.
Néanmoins, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a qualifié la distillation des modèles dIA de « concurrence », contrairement aux responsables américains qui ont qualifié la distillation prétendument non autorisée pratiquée par des entreprises chinoises de vol de propriété intellectuelle. Alors que la Maison Blanche considère la distillation des modèles dIA comme un vol, Jensen Huang, de Nvidia, adopte un point de vue opposé, la qualifiant de concurrence. La distillation est désormais devenue un point de discorde central entre les États-Unis et la Chine dans la course plus large à la suprématie en matière dIA. Par le passé, les responsables américains ont accusé les entreprises chinoises spécialisées dans lIA davoir recours à la distillation.
Auparavant, en juillet, le secrétaire au Trésor Scott Bessent avait qualifié la distillation de « vol » et avait également menacé de sanctions les entreprises étrangères qui lutiliseraient pour extraire des capacités de modèles développés aux États-Unis. S'opposant à la position de Scott Bessent, Jensen Huang a déclaré : « Cela s'appelle la concurrence. » « On a le droit de tester les produits des autres autant qu'on le souhaite », a-t-il ajouté, précisant que les produits de Nvidia sont parfois « mis à nu » lorsque des entreprises tentent de comprendre leur fonctionnement.
Il a en outre déclaré que, dans lidéal, il aurait souhaité que personne ne tire denseignements des produits déjà commercialisés, mais que la concurrence est une force indéniable qui contribue à lamélioration de tout. Il a également fait remarquer que si lon napprécie pas que les gens utilisent son produit, il suffit de désactiver le service.
Au début du mois, lAgence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) a accusé des entreprises chinoises spécialisées dans lIA de mener des campagnes de « distillation » de connaissances à léchelle industrielle, en violation des conditions dutilisation des entreprises américaines. Selon un rapport publié par Anthropic sur l'utilisation abusive de ses systèmes d'IA entre décembre 2025 et août 2026, plusieurs laboratoires chinois dont Alibaba, Moonshot et DeepSeek , auraient utilisé en secret des millions d'échanges sur Claude pour entraîner et améliorer leurs propres modèles, par un procédé de « distillation » illicite. « Certains de ces échanges comportaient des informations sensibles, provenant notamment dutilisateurs individuels, de grandes multinationales et dacteurs liés à lÉtat Ces pratiques sont probablement contraires aux lois sur la protection de la vie privée et aux conditions dutilisation des laboratoires eux-mêmes », selon le rapport.
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