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Les agents IA d'OpenAI tentent de pirater le site de l'ONU par force brute, avec 16 000 tentatives
Après l'incident de Hugging Face et l'accès d'agents IA au site du gouvernement américain

Le , par Eliora
129 commentaires

414PARTAGES

7  0 
Les agents IA d'OpenAI semblent se déchaîner sur Internet. Si l'incident de Hugging Face a secoué le monde de l'IA, il était loin d'être un cas isolé d'agents IA agissant de leur propre chef. Un nouveau rapport révèle que ces agents ont même tenté à plus de 16 000 reprises de pirater un site web de statistiques des Nations Unies en l'espace de trois mois, dans le but de récupérer des données publiques. Alex Stamos a déclaré que cette activité était « à la limite de ce que j'appellerais du piratage ». OpenAI a déclaré qu'elle examinait ces conclusions et qu'elle avait contacté l'ONU pour lui proposer une réunion d'information sur l'enquête.

OpenAI est une société d'intérêt public (PBC) américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle développe des modèles d'IA générative propriétaires, notamment sa série de grands modèles linguistiques « Generative Pre-trained Transformer » (GPT). Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé l'essor de l'IA ; en septembre 2026, ChatGPT est le cinquième site web le plus visité au monde. OpenAI commercialise également les modèles GPT Image et Codex, un agent de codage basé sur l'IA.

En juillet 2026, OpenAI avait déclaré que deux de ses modèles dIA les plus avancés  notamment GPT-5.6 Sol et un modèle en pré-lancement encore plus performant, tous dotés de capacités de cyberdéfense réduites à des fins dévaluation  s'étaient échappés dun test contrôlé et avaient piraté une autre entreprise spécialisée dans lIA. OpenAI avait indiqué que cet « incident de cybersécurité sans précédent » s'était produit lors dun exercice interne destiné à tester les capacités cybernétiques de ses modèles. OpenAI affirmait alors que ce piratage montrait que lagent était allé « très loin » pour récupérer des informations qui aideraient à atteindre les objectifs du test.

Les agents IA dOpenAI semblent se déchaîner sur Internet. Si lincident de Hugging Face a secoué le monde de lIA, il était loin dêtre un cas isolé dagents IA agissant de leur propre chef. Ces agents auraient également accédé à des sites web des gouvernements australien et américain plus tôt cette année. Aujourdhui, un nouveau rapport révèle que ces agents ont même tenté à plus de 16 000 reprises de pirater un site web de statistiques des Nations Unies en lespace de trois mois, dans le but de récupérer des données publiques.

Entre avril et fin juin, les agents dIA dOpenAI auraient effectué plus de 16 000 requêtes sur le site web des statistiques de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED). Ces agents cherchaient probablement à collecter des données pour lindice des capacités productives (PCI) de lorganisation, qui mesure la capacité des pays à produire des biens et des services. Ces conclusions sappuient sur une analyse des enregistrements dactivité en ligne réalisée par le chercheur en sécurité Rowan Howard-Jones, dont lenquête a été motivée par des travaux antérieurs menés par le cabinet de recherche en IA Transluce. Jones a révélé que les agents IA dOpenAI ne se sont pas contentés de collecter des données publiques et ont tenté de contourner les mesures de sécurité du site web lorsque leurs méthodes habituelles ont échoué.

Lincident aurait commencé lorsque les agents IA ont rencontré des difficultés à extraire des informations du site web par leurs méthodes habituelles. Cependant, loin de sarrêter, ils ont commencé à tester différentes façons de contourner les restrictions du site. Howard-Jones a déclaré que les agents semblaient penser quun filtre de sécurité bloquait leurs requêtes et avaient alors tenté de dissimuler leur activité. Selon dautres informations du WSJ, ces agents auraient tenté dutiliser le « XSS Game » de Google, un outil pédagogique conçu pour sensibiliser les utilisateurs aux vulnérabilités de type « cross-site scripting », afin de contourner les restrictions du site web. Larticle indique que les agents ont finalement réussi à contourner le filtre du site en utilisant une technique que ses opérateurs navaient pas autorisée.


Alex Stamos, maître de conférences en cybersécurité à luniversité de Stanford, a déclaré au WSJ que cette activité était « à la limite de ce que jappellerais du piratage ». Il la également qualifiée de « scraping et de récupération de données vraiment très agressifs ». Toutefois, les articles ne prouvent pas que les agents aient accédé à des informations confidentielles de lONU. OpenAI a déclaré quelle examinait ces conclusions et quelle avait contacté lONU pour lui proposer une réunion dinformation sur lenquête. Lentreprise étudie également le comportement de ses modèles dIA pendant lentraînement et les tests.

OpenAI a précisé quune grande partie de lactivité des agents au cours de cet incident consistait en des tâches de recherche courantes, telles que la consultation de sites web publics pour trouver des informations et répondre à des questions. Lentreprise a toutefois reconnu que les sites web recevant un grand nombre de requêtes provenant dagents IA pouvaient être affectés et que leurs préoccupations devaient être prises au sérieux.

Autres incidents

Cet incident survenu à l'ONU est le dernier d'une série de rapports faisant état d'un comportement inattendu des agents IA d'OpenAI lors de la navigation sur des sites web. Plus tôt cette année, ces agents auraient également rencontré des difficultés lors de la collecte d'informations sur des sites web du gouvernement américain, notamment ceux du ministère du Commerce et de la Commission des opérations de bourse (SEC). Dans un cas, un agent IA aurait trouvé des identifiants de connexion exposés en ligne et les aurait utilisés pour accéder au site web du Bureau du recensement des USA et y collecter des données. Dans un autre cas, un agent a collecté des données publiques sur le site web de la SEC, mais a ignoré les restrictions relatives à lutilisation de ces informations et les a publiées sur un forum en ligne sans rapport avec le sujet.

Ces incidents auraient incité OpenAI à examiner ces activités de manière plus approfondie et à alerter des dizaines dautres organisations au sujet de comportements similaires de la part de ses agents IA. Il y a ensuite lincident Hugging Face, au cours duquel des milliers dagents dOpenAI se seraient regroupés pour accéder à des systèmes alors quils tentaient daccomplir les tâches qui leur avaient été assignées. Dans un autre cas, des agents IA auraient envoyé un nombre excessif de requêtes à RubyGems, un registre en ligne de paquets logiciels, perturbant ainsi le service.

Si ces incidents ont alerté le monde de lIA en démontrant la puissance réelle dont sont capables les agents IA autonomes, les leaders du secteur sinterrogent désormais sur la manière dont les systèmes dIA avancés devraient être surveillés et contrôlés. Le PDG dOpenAI, Sam Altman, sest lui-même récemment adressé au Conseil de sécurité de lONU, appelant les pays à collaborer sur des normes et des mesures de sécurité mondiales en matière dIA afin de maintenir les puissants systèmes dIA sous contrôle humain. Il a averti que si les systèmes dIA ne pouvaient pas être contrôlés, ils pourraient constituer une menace pour lavenir de lhumanité.

Au mois de juillet 2026, Thomas Wolf, cofondateur de Hugging Face, avait qualifié l'attaque autonome menée par l'IA rebelle d'OpenAI de « signal d'alarme » pour le secteur technologique, avertissant que les cyberattaques basées sur l'IA deviendraient bientôt monnaie courante, alors que la plupart des entreprises ne sont toujours pas préparées à cette menace grandissante. S'exprimant dans l'émission Newsday de la BBC, il avait déclaré que « la donne avait changé » après que le réseau de son entreprise avait été la cible de 17 000 attaques provoquées par une combinaison de modèles d'IA d'OpenAI qui s'étaient échappés dun environnement de test sécurisé pour pénétrer dans les serveurs de Hugging Face, sans aucune intervention humaine. Cet incident marquait le début d'une nouvelle ère en matière de cybersécurité, dans laquelle les organisations devraient repenser leurs défenses traditionnelles.

Face à cette escalade, certains experts et observateurs jugent désormais incontrôlables les menaces de l'IA. Ils justifient leurs craintes par les progrès et les incidents récents impliquant l'IA : les modèles ont acquis la capacité de s'améliorer de manière autonome, des agents IA ont échappé à la surveillance humaine et ont piraté des services tiers, puis une fausse information générée par l'IA utilisée par l'armée américaine a failli déclencher une guerre avec la Chine. S'ajoutent à cela les menaces persistantes de cyberguerre et de bioterrorisme. Malgré des propositions législatives telles qu'un « bouton d'arrêt d'urgence », les lanceurs d'alerte craignent qu'il ne soit désormais trop tard pour agir.

Source : Swarmcha ; Transluce ; WSJ

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Voir aussi :

Un agent IA d'OpenAI a piraté le portail de Medicare et a accédé à des fichiers publics et non publics, a déclaré le Premier ministre australien Anthony Albanese

OpenAI affirme accélérer le renforcement des mesures de sécurité relatives à l'IA, après que le modèle GPT-5.6 Sol se soit échappé d'un test contrôlé pour pirater les serveurs d'Hugging Face

Un environnement de test mal configuré chez la startup israélienne Irregular a permis à des agents IA de Meta, OpenAI et Anthropic d'accéder à Internet et de pirater de vraies organisations
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popo
Avatar de popo
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 29/09/2026 à 15:44
Citation Envoyé par boboss123 Voir le message
Il faudrait peut-être arrêter ce genre de publications bullshit, non ?
On n'arrête pas le progrès... surtout quand derrière il y a de la capitalisation et des enjeux politiques...
Quand le bousin échappe à tout contrôle (y compris au bouton d'arrêt d'urgence), je n'appelle pas ça du progrès
Quand la capitalisation et les enjeux politiques deviennent plus importants que le peuple, je n'appelle pas ça du progrès.

On transforme des hectares des champs en datacenter, on pompe l'eau des nappes jusqu'à épuisement, on prive d'électricité des villes entières.
Ah, il est beau le progrès !
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CatisBack
Avatar de CatisBack
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 9:59
Bonjour,

L'IA est un danger pour l'humanité mais... pas seulement ! L'IA est dangereuse pour toute espèce vivante, que ce soit végétale ou animale. Alors que l'on traverse une sècheresse record à la naissance de l'IA (rivières et fleuves quasiment à sec, nappe phréatiques en dessous de leur taux de remplissage normal,...), on nous propose de créer des Datacenter à refroidir et une alimentation en électricité qui va demander, elle aussi, un refroidissement ou des centrales à charbon ! Croyez-vous, connaissant nos dirigeants, que ce sont ces entreprises auxquelles on imposera des restrictions de l'usage de l'eau ? Je ne donne pas 10 ans, voir 5 ans, à l'IA pour exterminer la plupart du vivant sur notre planète terre.
Et je ne parle pas des conséquences économiques sur les personnes peu qualifiées (centre d'appel,...) qui seront remplacées par l'IA et, de fait, ne pourront plus consommer et remplir les caisses de l'Etat que ce soit par l'impôt sur le revenu ou la TVA.
4  0 
boboss123
Avatar de boboss123
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 12:03
Citation Envoyé par popo Voir le message
Quand le bousin échappe à tout contrôle (y compris au bouton d'arrêt d'urgence), je n'appelle pas ça du progrès
Quand la capitalisation et les enjeux politiques deviennent plus importants que le peuple, je n'appelle pas ça du progrès.

On transforme des hectares des champs en datacenter, on pompe l'eau des nappes jusqu'à épuisement, on prive d'électricité des villes entières.
Ah, il est beau le progrès !
Je voulais dire que ça sent grave le marketing bullshit : vous croyez vraiment que OpenIA et autre vont réellement ralentir à cause de ce prétexte ?
3  0 
Fagus
Avatar de Fagus
Membre expert https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 14:17
Citation Envoyé par popo Voir le message
on pompe l'eau des nappes jusqu'à épuisement
ça dépend de la législation en vigueur. Le datacenter de Fouju (1,4GW!!!) est prévu avec un refroidissement à air. Je ne sais pas aux USA, mais en France, vous imaginez avec un arrêté de sécheresse, la mise à l'arrêt du datacenter 5 ou 6 mois ?
2  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 01/10/2026 à 11:35
Citation Envoyé par Artaeus Voir le message
Nous sommes donc bien face à des négligences et un dysfonctionnement chez OpenAI : Ils ont tout leur flux ouvert sur Internet sans filtrage, ni IDS ou IPS ...

Désolée pour les avocats de l'apocalypse, ce n'est pas Skynet et Terminator
En 2 lignes de commentaires, vous arrivez à mélanger des pommes et des torchons?!?!?

Les dysfonctionnementsc chez OpenAI = Une cause

Skynet et Terminator = Une conséquence possible!!!

"Cause" et "conséquence" sont 2 choses différentes
4  2 
e-ric
Avatar de e-ric
Membre expert https://www.developpez.com
Le 06/10/2026 à 10:47
Salut

Réponse de Sam : "oups je suis désolé que vous vous en soyez rendu compte !!"
Comment croire à un tel psychopathe ?

Cdlt
2  0 
OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 07/10/2026 à 8:34
Citation Envoyé par _toma_ Voir le message
Décidément, plus c'est gros, plus ça passe.
Et oui... Mais même si c'est une technique de plus en plus adoptée par les géants de la tech, cette dérive (plus c'est gros, plus ça passe) est de plus en plus répandue. Un exemple est la publicité, qui n'hésite pas non plus a jouer de superlatifs tous plus ridicules les uns que les autres. C'est à un point où, pour moi, publicité = mensonge.

Cette industrie est vraiment malsaine. Dans quelques dizaines d'années, si par miracle on retrouve collectivement la raison, je me demande comment les historiens jugerons cette époque complètement débile que nous subissons. Comment serons traités par l'histoire tous ces types, leur morgue, mépris, cynisme, excès, leur dérive qui nous entraîne vers des lendemains peu joyeux.
2  0 
popo
Avatar de popo
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 10:25
Citation Envoyé par Artaeus Voir le message
On avait les mêmes discours apocalyptiques au début d'internet ...
OpenAI a une communication stratégique pour s'attaquer aux IAs à poids libre (et particulièrement chinoises) : Pourquoi ce sont leurs IA a eux qui sont dans toutes les affaires, et pas les IAs chinoises ?
OpenAI veut simplement de la "régulation", pour mettre le self-hosted et la concurrence hors-jeu en préservant le monopole du mode "SAAS".
Pour Internet, le "on", qui tenait ce discours, c'était les mecs qui voyaient arriver une nouvelle technologie.
Il est humain d'être effrayé par ce qu'on ne connait pas.
La, le "on", ce sont les mecs qui créent la technologie qui tirent la sonnette d'alarme.

Citation Envoyé par Artaeus Voir le message
Le dernier problème que tu pointe ici, n'a rien à voir avec le sujet qui est : "Qui a écrit le prompt et (mal) configurer le modèle pour qu'il attaque l'ONU".
On voit juste que la sécurité chez OpenAI est complétement défaillante.
Si les types ne réussissent pas à écrire un prompt qui ne sera pas contourné par l'IA qu'il ont eux même conçu, je doute qu'un type qui se contente de l'utiliser saura faire mieux.
Sans doutes, comme Trump, tu es largement au dessus du lot.
Edit : Surtout qu'en plus les exemples où l'IA a ignoré les fardes fou placés dans le prompt pullulent, alors ton "c'est juste un problème de prompt" me fait bien rigoler.

Citation Envoyé par Artaeus Voir le message
Enfin, la question de l'installation des datacenter concerne l'urbanisme, celle de l'eau de la gestion en eau (qui n'est pas un réelle problème en circuit fermé), pour la conso électrique, faire des tarifs spéciaux (comme pour l'industrie).
Cela sent le discours d'un type qui n'a pas conscience de ce que cela signifie concrètement de gérer l'eau en circuit fermé. Ce n'est pas si simple que tu pourrais le penser.
Pour l'électricité, ce n'est pas un problème de cout, c'est un problème de capacité de production.

Citation Envoyé par Artaeus Voir le message
Oui, l'invention de l'IA est un progrès pour l'accès à la connaissance et à l'information, et l'obscurantisme à la mode en Europe ne larrêtera pas (cela coulera juste nos entreprises comme Mistral).
Ridicule.
Il est de notoriété publique que les informations remontées par l'IA ne sont pas toujours fiables.
Quand 20% de la "connaissance" de l'IA est en réalité une invention, et que tu te bases de dessus pour sortir de telle inepties, cela me conforte dans mon point de vue.

Citation Envoyé par Tems.nc Voir le message
Des agents qui partent tout seul dans la nature de leur propre chef, selon moi, c'est du grand n'importe quoi. Imaginons un enfant de 5 ans dans une piece. Il y a un burin et un marteau sur le sol. Apres avoir tourne en rond dans la piece et bien regarder son environnement, il se rend compte que le mur est en platre d'une epaisseur de 2 cm. Lui vient l'idee de prendre le marteau et le burin pour faire un trou dans le mur et s'echapper... (si a un moment, on ne lui a pas montrer une video de ce type de tache, si on ne lui a pas montre comment utiliser un marteau et un burin, si on ne lui a pas dit, tu ne touche a rien, on revient dans 5 minutes, je doute que cet enfant puisse percer le mur...
Tu as de la chance, tes enfants sont parfaits.
Ou alors, tu n'en a pas...
Quand tu laisses un enfant seul dans un pièce avec un marteau bien en évidence, même si tu lui dit de ne pas y toucher (et pour certain, surtout si tu lui interdit d'y toucher), ce n'est qu'une question de temps avant qu'il essaie de s'en servir pour faire comme dans "Pat'patrouille" ou autre dessin animé. Et tu auras de la chance s'il ne se blesse pas.
3  2 
popo
Avatar de popo
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 10:33
Citation Envoyé par dragonofmercy Voir le message
Il faut arrêter avec ça, ça été debunk des centaine de fois déjà, ce n'est pas vrai du tout !

Exemple de debunk:
MDR, est-ce qu'au moins, tu as regardé cette vidéo.
A 1 minute et 8 secondes, le mec dit lui même que certaines villes américaines se sont fait "siphonner" leur nappes.
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Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 16:28
Ces entreprises ont clairement un but caché avec leurs communications alarmistes alors qu'ils sont leaders du marchés pour le moment.
(et il s'agit de "régulation" et barrière à l'entré, pour exclure leurs concurrents, notamment chinois).
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