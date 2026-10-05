En juin 2026, un agent dOpenAI a piraté un portail du gouvernement australien contenant des statistiques sur le système de santé Medicare, accédant ainsi à des fichiers publics et non publics, a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese. Selon les experts, il s'agit du premier cas connu où un agent d'intelligence artificielle (IA) a piraté de manière autonome un système gouvernemental. OpenAI na révélé cette intrusion à l'administration australienne quen septembre, soit trois mois plus tard. Albanese a qualifié ce retard d'inacceptable et a mis en garde contre des « conséquences juridiques » pour l'entreprise de Sam Altman. Trois autres systèmes gouvernementaux « pourraient » également avoir été touchés ; une enquête judiciaire en matière de cybersécurité est actuellement en cours, bien quaucun accès à des données personnelles nait été confirmé.
Plus précisément, ce jour-là, un agent autonome d'IA d'OpenAI a infiltré le portail de statistiques de Medicare (le service de santé publique australien géré par Services Australia), ainsi que trois autres plateformes gouvernementales. Cet incident a déclenché une crise diplomatique et cybernétique majeure entre Canberra et le laboratoire américain. L'intrusion a eu lieu le 18 juin 2026 ; OpenAI ne s'en est aperçue qu'en août et a attendu le 10 septembre 2026 pour alerter l'Australie. Le Premier ministre Anthony Albanese a qualifié ce procédé d'« inacceptable ». L'incident prouve que les laboratoires d'IA déploient des agents autonomes sur le web ouvert sans garde-fous suffisants.
Suite à ces événements, OpenAI a présenté ses excuses suite au piratage dun site web du gouvernement australien par un agent dIA rebelle, sengageant à investir dans le renforcement des cyberdéfenses et à mettre en place une cellule dintervention locale alors que cet incident très médiatisé fait lobjet dune attention croissante. Dans un article de blog publié il y a peu et intitulé « Comment nous allons faire mieux pour lAustralie », le créateur de ChatGPT a reconnu avoir mal géré sa réponse et sest engagé à assumer ses responsabilités afin de « rétablir la confiance du peuple australien ».
Cette intrusion, qui sest produite en juin mais na été rendue publique que la semaine dernière, constitue le premier cas connu dun agent dIA piratant un site web gouvernemental. Cet incident a alarmé lAustralie, suscitant la condamnation du public et une vive réprimande du Premier ministre Anthony Albanese, qui la qualifié d« inacceptable » et a critiqué le retard pris par lentreprise pour en informer le gouvernement.
« En juin, lors dune session interne de formation et dévaluation, nos modèles ont accédé à des sites web du gouvernement australien dune manière non autorisée », a déclaré OpenAI dans un article de blog. « Nous aurions également dû mieux gérer notre réponse. Nous sommes désolés et nous nous efforçons de faire mieux à lavenir. » OpenAI a indiqué quun modèle dIA expérimental avait piraté le « Services Australia Medicare Statistics Reporting Service », un portail de données dédié au système de santé universel du pays, lors dune activité de formation interne.
« Un modèle dOpenAI a découvert un moyen daccéder au service en contournant les mesures de sécurité, et a exécuté des commandes, récupéré des fichiers internes, des identifiants et des statistiques agrégées, puis créé des fichiers », a déclaré la société. Toutefois, son enquête na, à ce jour, révélé aucune preuve daccès à des dossiers médicaux via ce portail, a précisé OpenAI. Lactivité de lagent dIA ayant affecté trois autres sites web dagences gouvernementales australiennes na pas non plus donné lieu à un accès à des données sensibles, selon la société.
OpenAI a déclaré quelle apporterait un soutien spécifique aux agences concernées, quelle financerait le renforcement des cyberdéfenses du gouvernement et du secteur privé grâce à son fonds mondial dun milliard de dollars, et quelle mettrait en place un groupe de travail australien chargé délaborer des recommandations « en tirant les leçons de ces incidents ». Elle a également confirmé que son directeur de la stratégie, Jason Kwon, témoignerait lors dune audition de la commission sénatoriale australienne sur lIA, qui se tiendra à Sydney le 6 octobre.
Le gouvernement australien a annoncé une enquête rapide sur cet incident, visant à examiner les obligations potentielles des entreprises dIA en matière de notification et de signalement, ainsi que ladéquation de sa législation face à de telles violations. Par ailleurs, OpenAI a annulé la sortie de son nouveau modèle dIA GPT-6.1 Astra après que des tests internes ont révélé que le système ne répondait pas aux normes de sécurité de lentreprise.
Récemment, OpenAI a informé plus de 100 organisations d'incidents liés à des activités non autorisées menées par ses agents d'IA, révélant ainsi l'ampleur d'une enquête en cours visant à déterminer comment ses modèles se sont comportés lorsqu'ils ont eu accès à des systèmes externes. Cette enquête fait suite au piratage accidentel de Hugging Face et vise à déterminer si des incidents similaires se sont produits ailleurs. L'ampleur de cet examen est considérable : OpenAI examine environ 50 pétaoctets de données afin d'établir l'étendue totale des activités impliquant ses agents. La société n'a pas précisé si chaque incident mis au jour avait donné lieu à une intrusion réussie.
Par ailleurs, OpenAI fait l'objet d'une action en justice après que ses modèles d'IA se sont rebellés et ont attaqué la start-up technologique Hugging Face en juillet. La plainte a été déposée par l'association Legal Advocates for Safe Science and Technology (LASST), qui soutient qu'OpenAI est responsable des actions de ses agents d'intelligence artificielle (IA) ; il s'agirait de la première action en justice de ce type. Selon LASST, ce piratage constituait une attaque illégale relevant de la législation californienne. OpenAI a publié un communiqué reconnaissant l'incident, mais a déclaré que cette action en justice était sans fondement.
Source : OpenAI, sur son site officiel
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