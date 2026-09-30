Arthur Mensch est un chercheur et entrepreneur français spécialisé dans lintelligence artificielle, surtout connu pour être le cofondateur et PDG de Mistral AI, une entreprise parisienne spécialisée dans lIA. Il est lune des figures les plus en vue de lécosystème européen de lIA et est souvent cité dans les débats sur la politique en matière dIA, la technologie souveraine et les modèles ouverts.
Fin 2020, Mensch a rejoint DeepMind Paris, où il a travaillé pendant près de trois ans sur les grands modèles de langage (LLM), les systèmes multimodaux et les architectures augmentées par la recherche.[8] Il a quitté lentreprise en mai 2023 pour cofonder Mistral AI.En mai 2023, Arthur Mensch a cofondé Mistral AI avec Guillaume Lample et Timothée Lacroix. Le nom de lentreprise fait référence au mistral méditerranéen, symbolisant la vitesse et lampleur. La mission déclarée de Mistral est dallier science ouverte, efficacité et utilité pour les entreprises, se positionnant ainsi comme un champion européen capable de rivaliser avec les géants technologiques américains.
Mi-septembre, OpenAI a annoncé la mise en place dun dispositif public de signalement permettant de partager les comportements inattendus de lIA, tout en indiquant avoir identifié de nouveaux incidents au cours desquels ses modèles dIA auraient agi de manière trompeuse et pris des mesures non autorisées lors de formations et de tests internes. OpenAI a ajouté quelle ne pensait pas que le secteur de lIA ait résolu les problèmes dalignement et de surveillance à un degré suffisant pour continuer à se développer de manière responsable à vitesse maximale pendant encore longtemps.
Cependant, Arthur Mensch, PDG de Mistral AI, s'est insurgé contre les avertissements de plus en plus alarmistes émis par certaines des plus grandes entreprises américaines d'intelligence artificielle (IA), affirmant que le débat sur la sécurité de l'IA sert à masquer des défaillances dans la manière dont ces systèmes puissants sont développés et déployés. « Le débat auquel nous avons assisté aux États-Unis a servi de couverture à la négligence de certains de nos concurrents », a déclaré Mensch, estimant que les entreprises devraient se concentrer sur la mise au point de systèmes capables de contenir et de surveiller des agents dIA de plus en plus autonomes.
En effet, ce mois de septembre, des dirigeants de trois des plus grandes entreprises mondiales dintelligence artificielle (IA) avaient briefé le Conseil de sécurité de lONU, soulignant que des systèmes dIA de plus en plus puissants pourraient bientôt saméliorer deux-mêmes, échapper au contrôle humain et constituer une menace pour la sécurité internationale. « Si elle est mal gérée, je pense même que lIA pourrait constituer un risque pour lhumanité dans son ensemble », a déclaré Dario Amodei, PDG dAnthropic. « Pour que lIA soit démocratique, les décisions les plus importantes ne peuvent pas être prises uniquement par des laboratoires de San Francisco. Elles doivent être élaborées dans le cadre de processus démocratiques et par des gouvernements responsables devant les citoyens quils servent », a déclaré Sam Altman, PDG d'OpenAI. Pourtant, les États-Unis et la Chine, les deux acteurs dominants dans le développement de lIA, restent divisés sur la question.
Les commentaires de Arthur Mensch, PDG de Mistral AI, interviennent alors que le secteur de lIA fait lobjet dune surveillance accrue concernant les agents capables de prendre des décisions de manière indépendante. Des incidents récents impliquant des modèles ayant accédé à des systèmes en dehors de leurs environnements prévus ont renforcé les interrogations quant à savoir si les développeurs ont mis en place des mesures de sécurité suffisantes.
« Lorsque vous leur donnez beaucoup doutils, ces systèmes sont très dynamiques, ils peuvent donc aller faire des choses auxquelles vous ne vous attendez pas », a déclaré Mensch. Sa réponse, cependant, nest pas de mettre un frein au développement de modèles de plus en plus performants. Au contraire, le cofondateur de Mistral a affirmé que les entreprises avaient besoin de technologies de surveillance et de confinement plus robustes. Il a ajouté que sa société fournissait ces systèmes aux entreprises clientes qui déploient son IA. La critique de Mensch vient sajouter à un débat de plus en plus vif au sein du secteur technologique sur la manière dont les entreprises devraient réagir face à une IA aux capacités croissantes.
Cette controverse a été alimentée par des rapports faisant état dagents IA se comportant de manière inattendue lors dévaluations de sécurité et de déploiements en conditions réelles. En juillet, Anthropic a révélé trois cas dans lesquels des modèles Claude ont accédé à Internet pendant des évaluations et ont obtenu un accès non autorisé à des systèmes réels appartenant à différentes organisations.
Dans le même temps, les inquiétudes concernant des risques plus extrêmes se sont de plus en plus fait entendre. Au début du mois, un chercheur dAnthropic a démissionné tout en mettant en garde contre les dangers posés par les progrès rapides de lIA. Le PDG dAnthropic, Dario Amodei, a par la suite appelé à ralentir certaines améliorations apportées aux modèles avancés. OpenAI, quant à elle, a déclaré lundi quelle ne lancerait pas son prochain modèle GPT-6.1 Astra après avoir conclu quil ne répondait pas suffisamment aux normes de sécurité de lentreprise.
Mistral AI poursuit une stratégie différente. Lentreprise parisienne développe des modèles dIA de pointe, mais met laccent sur des systèmes personnalisables que les entreprises peuvent intégrer à leurs propres opérations. Mistral AI affirme que son approche est conçue pour donner aux organisations un plus grand contrôle sur leurs données, leur infrastructure et leurs modèles. Lentreprise se décrit comme soucieuse de mettre une IA de pointe personnalisable à la disposition des organisations plutôt que denfermer ses clients dans un écosystème fermé.
Et Mensch a clairement indiqué que Mistral AI navait pas lintention de ralentir ses efforts pour rivaliser avec les plus grands laboratoires américains. Il a fait valoir que lavance technologique détenue par les entreprises américaines nétait « pas extrêmement importante » et a déclaré que Mistral AI sattendait à ce que sa prochaine génération de modèles réduise considérablement cet écart.
L'entreprise dispose désormais de moyens financiers considérablement plus importants pour poursuivre cet objectif. Début septembre, Mistral AI a levé 3 milliards deuros lors dun tour de table de série D mené par Samsung Electronics, aux côtés du Scaleup Europe Fund, géré par EQT, et de linvestisseur existant PSG Equity. Cette opération a valorisé Mistral AI à plus de 21 milliards deuros après linvestissement et a constitué la plus importante levée de fonds par une entreprise technologique européenne, selon Mistral AI.
L'entreprise a indiqué que ces fonds seraient utilisés pour développer sa capacité de calcul, sa recherche de pointe, ses infrastructures et ses activités internationales, alors qu'elle tente de s'imposer comme une alternative européenne aux leaders américains de l'IA. « Nous avons levé les fonds nécessaires pour augmenter la puissance de calcul dont nous avons besoin afin de former des modèles plus grands et plus puissants, ce qui nous permettra de prendre notre destin en main », a déclaré Mensch.
Certains experts et observateurs jugent désormais incontrôlables les menaces de l'IA. Ils justifient leurs craintes par les progrès et les incidents récents impliquant l'IA : les modèles ont acquis la capacité de s'améliorer de manière autonome, des agents IA ont échappé à la surveillance humaine et ont piraté des services tiers, puis une fausse information générée par l'IA utilisée par l'armée américaine a failli déclencher une guerre avec la Chine. Il y a également les menaces de cyberguerre et de bioterrorisme. Malgré des propositions législatives comme un « bouton d'arrêt d'urgence », les lanceurs d'alerte craignent qu'il ne soit désormais trop tard pour agir.
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