Mi-septembre, le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a appellé l'industrie à ralentir la course à l'IA afin de mieux sécuriser les modèles face aux risques d'extinction humaine. Cette proposition suggère une « surveillance » indépendante et une régulation internationale rigoureuse. Elle est soutenue par des figures majeures comme Sam Altman d'OpenAI et Elon Musk de SpaceXAI. Cependant, ce projet se heurte au dilemme de la compétition avec la Chine, car une pause unilatérale pourrait compromettre l'avance des États-Unis. En outre, cette initiative est perçue comme une stratégie commerciale visant à consolider le pouvoir des entreprises dominantes sous couvert d'altruisme.
Le débat sur la sécurité des systèmes et la régulation de l'IA est devenu viral quand Jacob Coxon, un chercheur en IA ayant travaillé chez Anthropic et OpenAI, a brusquement démissionné, avertissant que cette technologie « pourrait tous nous tuer dici la fin de la décennie ». Dans un message publié sur X, il a accusé les deux entreprises de se lancer tête baissée dans la création d'une superintelligence capable de s'auto-améliorer, estimant que cette démarche revenait à « jouer avec nos vies ». Evan Hubinger, chef déquipe chez Anthropic, a appuyé cet avertissement, estimant que la probabilité dun tel scénario était « supérieure à 10 % » dici dix ans une prise de position publique rare de la part dun membre dune entreprise développant cette même technologie.
Récemment, ce débat s'est amplifié. Le PDG dAnthropic, Dario Amodei, a notamment réitéré son appel à ralentir le développement de lIA de pointe, tandis que le PDG de Nvidia, Jensen Huang, sest opposé à tout ralentissement et à de nouvelles réglementations. Le PDG dOpenAI, Sam Altman, a reconnu que le public avait raison de craindre cette technologie, mais a soutenu que les développeurs pouvaient faire en sorte que les mesures de sécurité devancent les capacités croissantes.
Dario Amodei surpris par le rythme de la croissance de lIA et appel à ralentir
Amodei a déclaré que le développement technologique et économique de lIA avait progressé plus rapidement que ne lavait même anticipé Anthropic. « Cest le rythme des progrès, non seulement sur le plan technologique, mais aussi sur le plan économique », a-t-il déclaré au PDG de Salesforce, Marc Benioff, lors de leur entretien à Dreamforce. Anthropic avait anticipé le niveau de performance que pourraient atteindre les modèles dIA, a expliqué Amodei, mais navait pas pleinement pris la mesure de la rapidité avec laquelle ces capacités stimuleraient la croissance des entreprises spécialisées dans lIA et sintégreraient dans léconomie au sens large.
Il a utilisé une analogie avec le secteur automobile pour faire valoir quune défaillance en matière de sécurité chez un développeur devrait inciter lensemble du secteur à revoir ses pratiques. Si un constructeur automobile concurrent subissait des défaillances de freins, les fabricants responsables examineraient leurs propres véhicules plutôt que de simplement utiliser cet incident pour attaquer un rival, a-t-il déclaré.
« Il est très tentant dattaquer son concurrent et de dire que ces gens-là ne sont pas sûrs », a déclaré Amodei lors dune conversation diffusée en direct par Salesforce. Les entreprises devraient plutôt accepter quaucune dentre elles nest susceptible davoir un bilan de sécurité parfait, a-t-il ajouté. Amodei a proposé dintégrer des évaluateurs tiers indépendants au sein des entreprises dIA, de coordonner les normes de sécurité entre les pays démocratiques et, à terme, détablir une coopération mondiale plus large. Il a indiqué quAnthropic sétait engagé à se soumettre à des évaluations indépendantes et entamerait des discussions avec le secteur concernant les autres mesures.
Dans un essai récent intitulé « We must pace the frontier », Amodei a fait valoir que les capacités de lIA progressaient plus rapidement que les mesures de sécurité nécessaires pour les contrôler. Cette proposition a reçu le soutien de Altman, du PDG de xAI, Elon Musk, et du cofondateur de Google DeepMind, Demis Hassabis. Elle fait suite aux avertissements de lancien chercheur dAnthropic, Jacob Coxon, qui a démissionné en affirmant que lIA pourrait représenter un risque dextinction pour lhumanité dici une décennie.
Jensen Huang a rejeté les appels à un ralentissement général : « Allez aussi vite que possible »
Mais Jensen Huang, PDG de Nvidia, a rejeté les appels à un ralentissement général lors de son intervention à Dreamforce en fin de journée. « Allez aussi vite que possible », a-t-il déclaré lors dune discussion avec Benioff. Le dirigeant de Nvidia a décrit la sécurité de lIA comme un problème dingénierie que les entreprises devraient résoudre grâce à des environnements de test sécurisés et à des évaluations rigoureuses des produits.
Les développeurs devraient suspendre la commercialisation dun produit donné sils perdent confiance en sa sécurité, a-t-il ajouté, mais les gouvernements ne devraient pas freiner lensemble du secteur. « Nous navons pas besoin de nouvelles lois. Nous navons pas besoin de nouvelles réglementations », a déclaré Huang, affirmant que linnovation rapide et la sécurité des produits ne constituaient pas un « faux choix ».
Il a également rejeté les craintes selon lesquelles lIA entraînerait la suppression dun grand nombre demplois, qualifiant cette suggestion de « pure absurdité ». Huang a fait valoir que les entreprises deviendraient plus productives et plus ambitieuses à mesure quelles adopteraient lIA, ce qui augmenterait la demande de travailleurs capables dutiliser cette technologie. Il a envisagé un avenir dans lequel chaque entreprise deviendrait une entreprise spécialisée dans lIA et a averti que celles qui ne parviendraient pas à adopter cette technologie risqueraient dêtre laissées pour compte.
Nvidia a un intérêt commercial majeur à ce que lIA soit rapidement adoptée. Ses processeurs et ses systèmes informatiques sont utilisés pour entraîner et faire fonctionner bon nombre des modèles de pointe du secteur, tandis que la demande en infrastructures dIA a fait grimper en flèche les bénéfices et la valorisation de lentreprise. Selon une analyse, « l'IA n'est actuellement viable sur le plan économique pour aucun acteur », à l'exception des constructeurs de centres de données et des fabricants de matériel comme Nvidia.
Sam Altman estime que le public a « raison davoir peur »
Sexprimant plus tard dans la journée, Altman a déclaré que la rapidité du développement de lIA avait suscité une inquiétude légitime au sein du public. « Je pense que le monde a raison davoir peur de cela », a-t-il déclaré, ajoutant quil fallait désormais moins dimagination pour entrevoir comment des systèmes de plus en plus puissants pourraient mal tourner. Il a qualifié un incident au cours duquel des agents dOpenAI ont compromis les systèmes dune autre entreprise lors de tests de « signal dalarme » pour le secteur et a appelé à un nouveau niveau de rigueur en matière de surveillance et de cybersécurité.
Altman a averti que des modèles librement accessibles, capables de causer de graves dommages, pourraient bientôt voir le jour, et a exhorté les entreprises à tirer parti de leur avantage actuel pour se préparer à des cyberattaques basées sur lIA. Bien quil ait auparavant soutenu la proposition dAmodei visant à ralentir le développement, Altman sest dit déçu de la manière dont certains aspects de largumentation avaient été présentés.
Il a critiqué les entreprises qui laissaient entendre quelles nagiraient de manière responsable que si leurs concurrents en faisaient de même, affirmant que ce genre de discours alimentait les craintes du public. « Le monde devrait avoir confiance en notre capacité à faire ce quil faut, simplement parce que cest la bonne chose à faire », a déclaré Altman. Il a affirmé quOpenAI ralentirait ou arrêterait le développement si lentreprise ne parvenait plus à maintenir des mesures dalignement et de sécurité en avance sur les capacités de ses modèles.
Ce débat intervient alors quOpenAI et Anthropic se préparent à déventuelles introductions en bourse, ce qui renforce les enjeux financiers liés à toute décision daccélérer ou de freiner le développement de lIA de pointe. Pourtant, après l'appel de Dario Amodei, Sam Altman a annoncé qu'OpenAI ne fera pas son entrée en bourse cette année, et explique que c'est pour des raisons de sécurité. « Je...
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