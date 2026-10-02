Pourquoi ne peut-on pas simplement empêcher les IA malveillantes d'accéder à Internet ? Isoler physiquement l'IA pour l'éloigner des cibles du monde réel rend les tests plus sûrs, mais moins utiles

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Quand je fais coder mon IA, c'est pas pour qu'elle commence à aller lire du Reddit ou regarder du Youtube. J'ai d'une part l'IA que j'utilise en tant qu'exécutant, et d'autre part celle que j'utilise pour la recherche d'infos. L'exécutant n'a pas besoin d'internet permanent, juste le projet sur lequel travailler. Je lui donne accès pour les tâches spécifiques qui le nécessitent, comme l'ajout ou la mise à jour de dépendance (sinon Maven/Gradle échoue). La recherche c'est internet permanent, mais capacité d'exécution locale quasi nulle (tout au plus de quoi écrire un fichier pour stocker les infos) : je veux qu'il cherche, pas qu'il commence à créer des trucs dans son coin.La séparation des tâches est primordiale pour garder des situations simples. C'est pas pour rien qu'on donne des droits aux admins et pas à n'importe quel dév qui vient d'arriver. Ici c'est pareil. À vouloir tout faire faire aux même ont fini par leur donner tous les droits + toutes les tâches, le meilleur cocktail pour être sûr que les problèmes arrivent.Alors oui, c'est très bien d'expérimenter, mais quand ça va trop loin c'est plus une excuse pour cacher de la négligence qu'autre chose. La prudence ça existe. Sinon je les invite à se jeter du haut d'un immeuble, car après tout ils n'ont pas "expérimenté" pour confirmer si on fini bien en crêpe à l'arrivée.