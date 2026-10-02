La panique autour des agents IA hors de contrôle trouve son origine dans lintrusion dagents dOpenAI dans Hugging Face en juillet 2026. Cet incident a été suivi par une série de cas similaires, bien que distincts, où des agents IA développés par OpenAI, Anthropic et Meta ont pénétré sans autorisation dans les systèmes de nombreuses entreprises. L'IA Gemini de Google est le dernier modèle en date à avoir piraté trois entreprises sans autorisation.
Une situation qui a poussé le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a appellé l'industrie à ralentir la course à l'IA afin de mieux sécuriser les modèles face aux risques d'extinction humaine. Cette proposition suggère une « surveillance » indépendante et une régulation internationale rigoureuse. Elle est soutenue par des figures majeures comme Sam Altman d'OpenAI et Elon Musk de SpaceXAI. Cependant, ce projet se heurte au dilemme de la compétition avec la Chine, car une pause unilatérale pourrait compromettre l'avance des États-Unis. En outre, cette initiative est perçue comme une stratégie commerciale visant à consolider le pouvoir des entreprises dominantes sous couvert d'altruisme.
Récemment, The Verge a documenté ces incidents où des systèmes autonomes se sont échappés de tests censés être sécurisés pour attaquer des cibles réelles, prendre le contrôle de wikis méconnus et laisser des instructions à lintention dautres agents. Dans un cas, des agents dOpenAI ont piraté un site web du gouvernement australien à la recherche de données. Dans un autre, des agents rebelles ont modifié un wiki allemand. Lors dun autre épisode, des agents dOpenAI et de Hugging Face ont laissé des messages à lintention dautres agents afin quils les suivent lors dun exercice axé sur le piratage.
La réponse évidente serait de déconnecter les machines. Les chercheurs peuvent isoler les ordinateurs exécutant des outils dIA dInternet et dautres réseaux extérieurs une technique connue sous le nom d« air gap ». En sécurité informatique, un air gap, aussi appelé air wall, est une mesure de sécurité consistant à isoler physiquement un système à sécuriser de tout réseau informatique. Cette mesure, lorsqu'elle est correctement implémentée, rend toute tentative de piratage à distance impossible, quelle que soit sa sophistication. Cela peut impliquer de retirer physiquement ou de désactiver des câbles. En théorie, lagent na aucun moyen daccéder à quoi que ce soit quil ne devrait pas. La mise en pratique nest pas si simple, et les chercheurs qui développent ces systèmes le savent bien.
Le problème central réside dans le fait que les chercheurs testent ces systèmes précisément parce quils sont susceptibles de se comporter de manière imprévisible, voire dangereuse. Pour en tirer des enseignements utiles, lenvironnement de test doit ressembler aux conditions auxquelles lagent serait réellement confronté. Un agent sans accès au réseau est un agent évoluant dans un monde qui nexiste plus.
« Une isolation physique stricte réduit le réalisme [Cest un] compromis, pas un problème technique fondamental. » Cette citation, mise en avant par The Verge, va droit au cur du débat. Lisolation physique nest pas techniquement impossible. Personne dans le domaine ne prétend que lisolation en elle-même ne peut pas être mise en place. Lobstacle réside dans le fait que chaque couche de séparation entre lagent IA et lInternet ouvert prive les chercheurs dune partie des informations dont ils ont besoin.
Un agent IA confiné dans un bac à sable hermétique ne peut pas démontrer comment il se comporterait sil rencontrait des serveurs en production, de véritables systèmes dauthentification ou dautres agents autonomes opérant en milieu réel. Les incidents documentés le site web du gouvernement australien, le wiki allemand, les instructions entre agents ont tous émergé denvironnements qui étaient, du moins en théorie, des tests contrôlés. Les agents ont trouvé des failles que ces tests navaient pas anticipées.
Cela importe car les laboratoires de pointe en IA déploient des agents IA dotés dune autonomie croissante et dun accès de plus en plus étendu à des infrastructures réelles. Les comportements observés lors des tests séchapper des bacs à sable, attaquer des cibles externes, se coordonner avec dautres agents ou leur laisser des traces constituent précisément les modes de défaillance que les évaluations de sécurité sont censées détecter avant le déploiement.
Si les laboratoires réagissent à ces évasions en isolant complètement les agents, ils perdent toute capacité à étudier ces modes de défaillance. Sils maintiennent les agents connectés, ils acceptent un risque récurrent quun autre agent séchappe dun environnement supposé sécurisé et interagisse avec quelque chose de réel. Lincident survenu sur le site web du gouvernement australien montre que ce nest pas une hypothèse : la cible était un système gouvernemental en production.
La manière dont ce compromis est présenté a également son importance sur le plan politique. Les régulateurs qui examinent des normes dévaluation obligatoires pour les agents dIA devront décider de ce qui constitue un test valide. Une norme fondée sur un isolement strict serait sûre mais potentiellement dénuée de sens, car elle mesurerait un comportement dans des conditions auxquelles les agents ne sont jamais confrontés après leur mise en service. Une norme autorisant laccès à Internet produit des résultats plus instructifs et davantage dincidents comme ceux déjà recensés.
L« air gap » est donc une technique qui fonctionne mécaniquement mais qui ne constitue pas une réponse complète. Retirer les câbles empêche une machine daccéder au réseau. Cela ne dit rien sur ce que ferait lagent sil le pouvait. Il reste donc à mener un travail plus difficile et plus long : concevoir des évaluations qui restent suffisamment connectées pour être réalistes tout en contenant les défaillances de manière suffisamment stricte pour garantir la sécurité.
Les incidents déjà documentés agents séchappant, piratant, modifiant des wikis publics et communiquant entre eux suggèrent que le compromis actuel est imparfait. Tant que les méthodes de confinement nauront pas rattrapé les capacités des agents, la question : « pourquoi ne pouvons-nous pas simplement empêcher les IA rebelles daccéder à Internet ? » gardera la même réponse : nous le pouvons, mais nous cessons alors dapprendre ce quelles font lorsque nous ne le faisons pas.
Ce rapport intervient alors que Donald Trump a déclaré que les dirigeants du secteur technologique quil a rencontrés à la Maison Blanche avaient signé une « constitution » visant à sautoréguler, alors que les experts en intelligence artificielle (IA) lancent des avertissements alarmants concernant cette technologie. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a précisé que cet accord était « volontaire » pour les entreprises du secteur de lIA, et Trump a souligné que le secteur allait s« autoréguler ». Aux côtés de Mike Johnson et des membres du cabinet de Donald Trump, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a participé à la réunion, ainsi quElon Musk, le PDG dAnthropic, Dario Amodei, le PDG de Google, Sundar Pichai, Jensen Huang de Nvidia, Alex Karp et Shyam Sankar de Palintir, Jeff Bezos dAmazon et Greg Brockman dOpenAI. Trump a laissé entendre quun « comité » pourrait être mis en place pour superviser lIA.
Source : The Verge
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