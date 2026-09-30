Donald Trump suscite l'interrogation en annonçant la création d'une « AI Force » et la nomination prochaine d'un nouveau « tsar de l'IA » pour superviser la technologie. Il rejette fermement les appels à une réglementation stricte, qualifiant les avertissements sur les risques existentiels de la technologie de simple "canular". Selon lui, les attaques contre les centres de données et l'industrie constituent une tentative politique de nuire à un secteur hautement lucratif. Il a insisté sur le fait quil ne resterait pas les bras croisés à laisser cela se produire, ajoutant : « ce prétendu canular avait commencé par une attaque contre nos centres de données, jusquà ce que les gens se rendent compte à quel point ceux-ci étaient une source de richesse et de prestige pour les communautés dans lesquelles ils avaient été construits ».
Récemment, le président américain Donald Trump a déclaré que les dirigeants du secteur technologique quil a rencontrés à la Maison Blanche avaient signé une « constitution » visant à sautoréguler, alors que les experts en intelligence artificielle (IA) lancent des avertissements alarmants concernant cette technologie. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a précisé que cet accord était « volontaire » pour les entreprises du secteur de lIA, et Trump a souligné que le secteur allait s« autoréguler ». Lorsquon lui a demandé si cet accord était contraignant, Trump a répondu quil était contraignant « sur le plan moral ».
Cette réunion a eu lieu alors que les responsables du secteur de lIA lancent des avertissements sur la menace que représente lIA et appellent à prendre des mesures pour freiner son développement avant quelle ne surpasse lintelligence humaine. À la suite de ces avertissements, les législateurs examinent quelles mesures, le cas échéant, devraient être prises. Aux côtés de Mike Johnson et des membres du cabinet de Donald Trump, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a participé à la réunion, ainsi quElon Musk, le PDG dAnthropic, Dario Amodei, le PDG de Google, Sundar Pichai, Jensen Huang de Nvidia, Alex Karp et Shyam Sankar de Palintir, Jeff Bezos dAmazon et Greg Brockman dOpenAI.
Johnson a indiqué que ces dirigeants du secteur technologique avaient signé un document intitulé « LAccord de la Maison Blanche sur la superintelligence : un engagement commun sur les responsabilités en matière de superintelligence de pointe ». « Il sagit dune déclaration de principes que vous verrez, dune déclaration de normes et dengagements volontaires de la part du secteur », a déclaré Johnson.
« Elle définit des attentes. En résumé, il sagit de contrôles internes rigoureux et de plusieurs niveaux de contrôle interne et externe. Cest important, car il faut que des personnes assurent la surveillance et la transparence, et cest ce que ces dirigeants vont faire », a déclaré Johnson. Le président de la Chambre a indiqué que le Congrès « continuerait à orienter le développement du secteur de manière sûre », mais sest abstenu dannoncer toute mesure législative visant à faire respecter ces principes.
Trump a laissé entendre quun « comité » pourrait être mis en place pour superviser lIA, bien quon ignore encore qui en ferait partie ou si ses décisions auraient un caractère contraignant. « Nous envisageons également de former une sorte de comité, composé peut-être dune dizaine de personnes », a-t-il déclaré. « Ce groupe pourrait être chargé de veiller à lensemble du secteur. » Trump a par la suite partagé une capture décran de laccord, bien que celui-ci soit avare en détails. Il y est indiqué que les signataires « estiment » que chaque entreprise spécialisée dans lIA « devrait mettre en uvre » une série de contrôles et daudits.
OpenAI et Anthropic se sont déjà engagées récemment à faire appel à des évaluateurs tiers, et on ne sait pas encore clairement si laccord leur impose de prendre des mesures différentes. Laccord figurant sur la capture décran souligne également la responsabilité individuelle de chaque entreprise de veiller à ce que sa technologie « renforce la confiance des clients et du public ». Il reconnaît que les mesures décrites ne sont pas codifiées dans des lois ou des réglementations officielles, mais laisse cette possibilité ouverte pour lavenir.
Mark Zuckerberg a déclaré que cet accord constituait « un premier pas et un accord auquel lensemble du secteur pourrait adhérer ». Il a précisé quil sagissait dun ensemble de « principes et dengagements » visant à « mettre en place plusieurs niveaux daudit et de contrôle » et que les conseils dadministration des entreprises examineraient de manière indépendante les rapports des auditeurs. « Je pense que ce sont de bons pas en avant », a-t-il déclaré.
Lorsquun journaliste lui a demandé pourquoi il ne devrait pas y avoir de garde-fous plus stricts que ce document volontaire, Trump a répondu que les PDG du secteur de lIA « aimaient » lAmérique. Mais lorsquun journaliste a insisté pour savoir sil fallait plus que de l« amour », le président a exprimé son désaccord. « Non, cest cela quil faut », a-t-il déclaré en désignant sa tête, « et ce sont les personnes les plus intelligentes au monde ».
Trump a déclaré quil sopposait aux garde-fous et aux réglementations concernant cette technologie, ainsi quà tout ce qui pourrait « étouffer » sa croissance. Lors de son discours devant lAssemblée générale des Nations unies, Trump avait déjà déclaré que les États-Unis « rejetaient » toute tentative mondiale visant à réglementer lIA. Ce n'est pas la première fois que Trump s'est opposé à la règlementation de l'IA.
Selon The Lever, en septembre 2024, ladministration Biden a entamé le processus de mise en uvre dune règle obligeant les entreprises du secteur de lIA à signaler leurs expériences aux autorités de régulation du gouvernement fédéral. Les investisseurs et les entreprises du secteur de lIA, telles quOpenAI, se sont opposés à cette exigence, et ont commencé à verser des millions à la campagne de réélection de Trump. Après sa victoire en novembre 2025, ils ont encore davantage ouvert leurs portefeuilles. Depuis, Donald Trump a officiellement retirée de lagenda réglementaire fédéral la règle de divulgation relative à lIA.
La récente réunion n'était pas la première fois que des dirigeants du secteur technologique rencontraient Trump à ce sujet. Le PDG de Meta a également assisté, la semaine dernière, au dîner d'État organisé à la Maison Blanche en l'honneur du président chinois Xi Jinping, aux côtés des PDG d'OpenAI, de Nvidia, de Microsoft, de Google, d'AMD et de SpaceX, ainsi que de dirigeants d'Amazon et d'Apple. Amodei a également dîné avec Trump tard dans la nuit de dimanche.
Il y a deux semaines, Johnson avait évoqué cette réunion devant les journalistes, indiquant quil y aurait « une discussion approfondie sur la responsabilité des entreprises en matière de sécurité, et sur le rôle que le gouvernement doit jouer, le cas échéant, dans ce domaine ». Si Johnson a appelé les entreprises à « sautoréguler », il a également souligné que les États-Unis ne devaient pas perdre leur avantage concurrentiel dans ce domaine. « Nous ne pouvons pas imposer un moratoire sur le développement de lIA, car nous perdrions alors notre avance face à la Chine, ce qui aurait de graves implications pour la sécurité nationale », a déclaré Johnson.
Johnson a déclaré que les craintes liées à la menace de lIA relevaient dune opération psychologique chinoise et étaient motivées par des considérations politiques. « Cest ce que font les démocrates. Ils saccrochent à quelque chose et disent : Cest la fin du monde et tout le monde va mourir si nous ne gagnons pas », a-t-il déclaré. « Ne les croyez pas. Cest une opération psychologique chinoise. »
Certains experts et observateurs jugent désormais incontrôlables les menaces de l'IA. Ils justifient leurs craintes par les progrès et les incidents récents impliquant l'IA : les modèles ont acquis la capacité de s'améliorer de manière autonome, des agents IA ont échappé à la surveillance humaine et ont piraté des services tiers, puis une fausse information générée par l'IA utilisée par l'armée américaine a failli déclencher une guerre avec la Chine. Il y a également les menaces de cyberguerre et de bioterrorisme. Malgré des propositions législatives comme un « bouton d'arrêt d'urgence », les lanceurs d'alerte craignent qu'il ne soit désormais trop tard pour agir.
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