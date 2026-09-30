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Donald Trump affirme que les leaders du secteur de l'IA ont signé une « constitution » visant à s'autoréguler, et a déclaré que cet accord d'autorégulation était « moralement contraignant »

Le , par Jade Emy
22 commentaires

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14  0 
Donald Trump a déclaré que les dirigeants du secteur technologique quil a rencontrés à la Maison Blanche avaient signé une « constitution » visant à sautoréguler, alors que les experts en intelligence artificielle (IA) lancent des avertissements alarmants concernant cette technologie. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a précisé que cet accord était « volontaire » pour les entreprises du secteur de lIA, et Trump a souligné que le secteur allait s« autoréguler ». Aux côtés de Mike Johnson et des membres du cabinet de Donald Trump, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a participé à la réunion, ainsi quElon Musk, le PDG dAnthropic, Dario Amodei, le PDG de Google, Sundar Pichai, Jensen Huang de Nvidia, Alex Karp et Shyam Sankar de Palintir, Jeff Bezos dAmazon et Greg Brockman dOpenAI. Trump a laissé entendre quun « comité » pourrait être mis en place pour superviser lIA.

Donald Trump suscite l'interrogation en annonçant la création d'une « AI Force » et la nomination prochaine d'un nouveau « tsar de l'IA » pour superviser la technologie. Il rejette fermement les appels à une réglementation stricte, qualifiant les avertissements sur les risques existentiels de la technologie de simple "canular". Selon lui, les attaques contre les centres de données et l'industrie constituent une tentative politique de nuire à un secteur hautement lucratif. Il a insisté sur le fait quil ne resterait pas les bras croisés à laisser cela se produire, ajoutant : « ce prétendu canular avait commencé par une attaque contre nos centres de données, jusquà ce que les gens se rendent compte à quel point ceux-ci étaient une source de richesse et de prestige pour les communautés dans lesquelles ils avaient été construits ».

Récemment, le président américain Donald Trump a déclaré que les dirigeants du secteur technologique quil a rencontrés à la Maison Blanche avaient signé une « constitution » visant à sautoréguler, alors que les experts en intelligence artificielle (IA) lancent des avertissements alarmants concernant cette technologie. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a précisé que cet accord était « volontaire » pour les entreprises du secteur de lIA, et Trump a souligné que le secteur allait s« autoréguler ». Lorsquon lui a demandé si cet accord était contraignant, Trump a répondu quil était contraignant « sur le plan moral ».

Cette réunion a eu lieu alors que les responsables du secteur de lIA lancent des avertissements sur la menace que représente lIA et appellent à prendre des mesures pour freiner son développement avant quelle ne surpasse lintelligence humaine. À la suite de ces avertissements, les législateurs examinent quelles mesures, le cas échéant, devraient être prises. Aux côtés de Mike Johnson et des membres du cabinet de Donald Trump, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a participé à la réunion, ainsi quElon Musk, le PDG dAnthropic, Dario Amodei, le PDG de Google, Sundar Pichai, Jensen Huang de Nvidia, Alex Karp et Shyam Sankar de Palintir, Jeff Bezos dAmazon et Greg Brockman dOpenAI.

Johnson a indiqué que ces dirigeants du secteur technologique avaient signé un document intitulé « LAccord de la Maison Blanche sur la superintelligence : un engagement commun sur les responsabilités en matière de superintelligence de pointe ». « Il sagit dune déclaration de principes que vous verrez, dune déclaration de normes et dengagements volontaires de la part du secteur », a déclaré Johnson.

« Elle définit des attentes. En résumé, il sagit de contrôles internes rigoureux et de plusieurs niveaux de contrôle interne et externe. Cest important, car il faut que des personnes assurent la surveillance et la transparence, et cest ce que ces dirigeants vont faire », a déclaré Johnson. Le président de la Chambre a indiqué que le Congrès « continuerait à orienter le développement du secteur de manière sûre », mais sest abstenu dannoncer toute mesure législative visant à faire respecter ces principes.

Trump a laissé entendre quun « comité » pourrait être mis en place pour superviser lIA, bien quon ignore encore qui en ferait partie ou si ses décisions auraient un caractère contraignant. « Nous envisageons également de former une sorte de comité, composé peut-être dune dizaine de personnes », a-t-il déclaré. « Ce groupe pourrait être chargé de veiller à lensemble du secteur. » Trump a par la suite partagé une capture décran de laccord, bien que celui-ci soit avare en détails. Il y est indiqué que les signataires « estiment » que chaque entreprise spécialisée dans lIA « devrait mettre en uvre » une série de contrôles et daudits.


OpenAI et Anthropic se sont déjà engagées récemment à faire appel à des évaluateurs tiers, et on ne sait pas encore clairement si laccord leur impose de prendre des mesures différentes. Laccord figurant sur la capture décran souligne également la responsabilité individuelle de chaque entreprise de veiller à ce que sa technologie « renforce la confiance des clients et du public ». Il reconnaît que les mesures décrites ne sont pas codifiées dans des lois ou des réglementations officielles, mais laisse cette possibilité ouverte pour lavenir.

Mark Zuckerberg a déclaré que cet accord constituait « un premier pas et un accord auquel lensemble du secteur pourrait adhérer ». Il a précisé quil sagissait dun ensemble de « principes et dengagements » visant à « mettre en place plusieurs niveaux daudit et de contrôle » et que les conseils dadministration des entreprises examineraient de manière indépendante les rapports des auditeurs. « Je pense que ce sont de bons pas en avant », a-t-il déclaré.

Lorsquun journaliste lui a demandé pourquoi il ne devrait pas y avoir de garde-fous plus stricts que ce document volontaire, Trump a répondu que les PDG du secteur de lIA « aimaient » lAmérique. Mais lorsquun journaliste a insisté pour savoir sil fallait plus que de l« amour », le président a exprimé son désaccord. « Non, cest cela quil faut », a-t-il déclaré en désignant sa tête, « et ce sont les personnes les plus intelligentes au monde ».

Trump a déclaré quil sopposait aux garde-fous et aux réglementations concernant cette technologie, ainsi quà tout ce qui pourrait « étouffer » sa croissance. Lors de son discours devant lAssemblée générale des Nations unies, Trump avait déjà déclaré que les États-Unis « rejetaient » toute tentative mondiale visant à réglementer lIA. Ce n'est pas la première fois que Trump s'est opposé à la règlementation de l'IA.

Selon The Lever, en septembre 2024, ladministration Biden a entamé le processus de mise en uvre dune règle obligeant les entreprises du secteur de lIA à signaler leurs expériences aux autorités de régulation du gouvernement fédéral. Les investisseurs et les entreprises du secteur de lIA, telles quOpenAI, se sont opposés à cette exigence, et ont commencé à verser des millions à la campagne de réélection de Trump. Après sa victoire en novembre 2025, ils ont encore davantage ouvert leurs portefeuilles. Depuis, Donald Trump a officiellement retirée de lagenda réglementaire fédéral la règle de divulgation relative à lIA.

La récente réunion n'était pas la première fois que des dirigeants du secteur technologique rencontraient Trump à ce sujet. Le PDG de Meta a également assisté, la semaine dernière, au dîner d'État organisé à la Maison Blanche en l'honneur du président chinois Xi Jinping, aux côtés des PDG d'OpenAI, de Nvidia, de Microsoft, de Google, d'AMD et de SpaceX, ainsi que de dirigeants d'Amazon et d'Apple. Amodei a également dîné avec Trump tard dans la nuit de dimanche.

Il y a deux semaines, Johnson avait évoqué cette réunion devant les journalistes, indiquant quil y aurait « une discussion approfondie sur la responsabilité des entreprises en matière de sécurité, et sur le rôle que le gouvernement doit jouer, le cas échéant, dans ce domaine ». Si Johnson a appelé les entreprises à « sautoréguler », il a également souligné que les États-Unis ne devaient pas perdre leur avantage concurrentiel dans ce domaine. « Nous ne pouvons pas imposer un moratoire sur le développement de lIA, car nous perdrions alors notre avance face à la Chine, ce qui aurait de graves implications pour la sécurité nationale », a déclaré Johnson.

Johnson a déclaré que les craintes liées à la menace de lIA relevaient dune opération psychologique chinoise et étaient motivées par des considérations politiques. « Cest ce que font les démocrates. Ils saccrochent à quelque chose et disent : Cest la fin du monde et tout le monde va mourir si nous ne gagnons pas », a-t-il déclaré. « Ne les croyez pas. Cest une opération psychologique chinoise. »

Certains experts et observateurs jugent désormais incontrôlables les menaces de l'IA. Ils justifient leurs craintes par les progrès et les incidents récents impliquant l'IA : les modèles ont acquis la capacité de s'améliorer de manière autonome, des agents IA ont échappé à la surveillance humaine et ont piraté des services tiers, puis une fausse information générée par l'IA utilisée par l'armée américaine a failli déclencher une guerre avec la Chine. Il y a également les menaces de cyberguerre et de bioterrorisme. Malgré des propositions législatives comme un « bouton d'arrêt d'urgence », les lanceurs d'alerte craignent qu'il ne soit désormais trop tard pour agir.

Et vous ?

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Voir aussi :

Anthropic mise sur des évaluateurs indépendants en matière d'IA et souhaite ralentir le rythme de développement, mais le PDG de Nvidia, quant à lui, souhaite que cela se fasse « aussi vite que possible »

L'administration Trump veut fixer les règles de l'IA : le tour de passe-passe législatif de la Maison-Blanche, qui dessine un cadre fédéral dont la principale fonction est d'effacer les règles des États

Donald Trump dénonce les tentatives de contrôle de l'IA et souhaite la rebaptiser « super-intelligence », affirmant que les USA ont une longueur d'avance sur la Chine
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22 commentaires
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popo
Avatar de popo
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 09/10/2026 à 15:24
Question con : n'est-ce pas contraire au premier amendement ?
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Matthieu Vergne
Avatar de Matthieu Vergne
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 10/10/2026 à 16:23
Trump regarde dans son pantalon et se sent frustré de ce qu'il voit.
Il regarde alors à travers une loupe et se convainc que ça reflète mieux la réalité.
Il impose alors à tous de regarder dans son pantalon avec une loupe.

Grand bien lui en fasse, mais le contenu de son pantalon ne m'intéresse pas.
La seule chose que je sais, c'est que la loupe ne change rien à la réalité de la chose.
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Leruas
Avatar de Leruas
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 10/10/2026 à 15:30
Pourquoi ne pas renommer la Lune (Moon) en "Moon America" ?
Etant donné qu'ils ont été les premiers à faire atterrir un humain dessus, Trump devrait proposer ça aussi...
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tatayo
Avatar de tatayo
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 10/10/2026 à 16:24
Jupitrump ?
Satrump ?
Pour Uranus oserais-je ? Trumpanus

Tatayo.
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OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 10/10/2026 à 22:36
Le plus grave, ce ne sont pas ces nouvelles dénominations en elle-même, aussi stupides et absurdes soient-elles, mais que s'il agit de la sorte, c'est que cela a un impact sur une partie de l'électorat...

Bientôt New-York sera renommé en New-Trump, cela fera parler, détournant les regards des vrais problèmes. Mais, ces problèmes ne disparaissent pas pour autant...

Bah, cela me conforme dans l'idée que la politique n'est plus qu'un cirque, animé par des gens sans saveur, sans relief, sans âme, sans profondeur, sans rien, juste de tristes marionnettes, agitant les plateaux TV qui tournent en boucle sur quelques phrases vide de sens, mais n'apportant rien, ne changeant rien. Le pouvoir n'est plus là depuis longtemps.

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