OpenAI met une nouvelle fois en colère la communauté des mathématiciens, en annonçant des centaines de découvertes mathématiques générées par l'IA sans publier les travaux explicatifs

En juin, dans une déclaration décrivant les nombreux défis que pose l'intelligence artificielle (IA) à la recherche mathématique, des mathématiciens ont mis en garde contre les menaces que fait peser lIA sur leur profession en inondant le domaine de démonstrations plausibles mais erronées. Cette déclaration a été élaborée par un groupe de travail composé de seize chercheurs sur une période de huit mois, et a été approuvée par lUnion mathématique internationale. « Les mathématiciens devraient trouver assez frappant que les entreprises technologiques sintéressent soudainement à leur travail », a déclaré Kevin Buzzard, mathématicien à lImperial College de Londres, dans un communiqué. « La Déclaration de Leyde est une réponse mûrement réfléchie à ce qui se passe actuellement, alors que lIA continue de bouleverser ce domaine. »
Malgré cette déclaration, en septembre, une controverse avait opposé le mathématicien Tristan Buckmaster à OpenAI au sujet de la résolution du problème de Navier-Stokes. Alors que le chercheur et son partenaire approchaient d'une découverte majeure, OpenAI a soudainement annoncé avoir résolu l'énigme grâce à une armée d'agents IA. Tristan Buckmaster soupçonne OpenAI d'avoir indûment utilisé ses travaux non publiés, stockés via leurs outils d'IA, pour accélérer ses propres recherches internes. Cette affaire soulève des questions éthiques fondamentales sur la propriété intellectuelle et la protection des données dans le milieu académique, désormais dominée par des intérêts privés.
Malgré cet évènement, OpenAI a une nouvelle fois mis en colère la communauté des mathématiciens. En août, OpenAI a réuni une quarantaine de mathématiciens pour discuter de la marche à suivre si l'IA venait à dépasser les capacités humaines dans ce domaine. Lentreprise a laissé entendre que ses puissants modèles avaient résolu des centaines de problèmes mathématiques de longue date.
Les mathématiciens ont réagi avec « un mélange denthousiasme et dappréhension ». Le groupe a demandé à lentreprise de ne pas se contenter de les publier sur un blog ou via un tweet, comme elle lavait fait avec dix problèmes plus tôt dans le mois. Il serait au contraire important quOpenAI publie des articles expliquant ces travaux afin que les mathématiciens puissent assimiler, analyser et exploiter ces résultats.
Apparemment, cette suggestion a été ignorée. OpenAI a fait savoir quelle prévoyait de publier sur GitHub des centaines de résultats concernant des problèmes non résolus. Les mathématiciens remettent en question la manière dont OpenAI compte partager sa prochaine série de résultats générés par lIA, arguant que des annonces sans articles explicatifs rendent les découvertes plus difficiles à vérifier et à attribuer.
Were releasing a broad range of new mathematical results produced by an internal frontier model.— OpenAI (@OpenAI) October 6, 2026
Weve been consulting with the independent Advisory Group on Mathematics and Artificial Intelligence at the Institute for Advanced Study, and we have drawn on their advice and public recommendations to inform how we release these results.
https://t.co/7N6TPlft1P
En août, OpenAI a réuni une quarantaine de mathématiciens pour discuter de limpact potentiel de lIA sur la discipline et de la manière de publier les résultats. Bryna Kra, mathématicienne à luniversité Northwestern, se souvient dun mélange denthousiasme et dappréhension, mais a considéré cette réunion comme un premier pas prometteur. Kra a expliqué que les participants avaient exhorté OpenAI à publier des articles expliquant les résultats, plutôt que de les divulguer via des blogs ou des tweets. Lobjectif était de permettre aux mathématiciens dassimiler, de comprendre et dutiliser ces travaux. Elle estime aujourdhui que ce conseil na pas été suivi.
Cette critique ne se résume pas à une simple résistance à lidée que lIA fasse des mathématiques. Kra a déclaré quelle se réjouissait de larrivée dun nouvel outil puissant, mais quelle souhaitait une meilleure communication afin de pouvoir faire confiance à ses résultats et sappuyer sur ceux-ci. Dautres mathématiciens ont également critiqué les annonces qui ne reconnaissent pas suffisamment les contributions antérieures.
Un différend survenu en septembre aide à expliquer cette méfiance. Dans son communiqué du 21 septembre, OpenAI avait déclaré qu'un modèle interne avait résolu plus de 100 problèmes ouverts de longue date dans la plupart des domaines des mathématiques, y compris le problème de Navier-Stokes, éligible au Prix du Millénaire. Tristan Buckmaster, mathématicien à luniversité de New York (NYU), a accusé OpenAI davoir devancé des travaux non publiés quil avait développés avec Levent Alpöge, un employé dAnthropic. Buckmaster a également affirmé que Sébastien Bubeck, chercheur chez OpenAI, avait suggéré dexclure Alpöge dun article.
Lannonce faite en septembre par OpenAI concernant la création dun groupe consultatif a pris en compte les préoccupations des mathématiciens quant à lutilisation de problèmes ouverts comme critères de référence pour lIA. Ce groupe a pour mission de donner des conseils sur la pertinence, lévaluation et la communication des résultats émergents, y compris en matière de normes académiques et professionnelles. OpenAI précise que ce groupe fonctionne de manière indépendante : ses membres ne sont pas rémunérés, peuvent offrir des conseils non sollicités et sont libres de rendre leurs avis publics. Son mandat comporte toutefois une limite : il ne conseillera pas lentreprise sur la manière de rythmer ses progrès internes en mathématiques.
Mais pour plusieurs mathématiciens de renom, cette publication imminente est également le signe que lentreprise na guère tiré les leçons des controverses liées aux publications précédentes. Ils affirment avoir limpression que le domaine est devenu un terrain de jeu pour OpenAI et son rival Anthropic, qui sempressent de mettre en avant leurs modèles alors quils se préparent tous deux à des introductions en bourse retentissantes. Dans leur empressement à se surpasser lun lautre, affirment les mathématiciens, les processus scientifiques traditionnels de publication et dattribution des résultats ont été mis de côté.
En janvier, le célèbre mathématicien Joel David Hamkins a notamment exprimé de sérieux doutes quant à l'utilité des modèles d'intelligence artificielle (IA) dans la recherche mathématique, qualifiant leurs résultats de « déchets » et de « mathématiquement incorrects ». Il souligne la tendance frustrante de l'IA à affirmer avec assurance des informations incorrectes et à résister à toute correction, reflétant ainsi les interactions humaines contre-productives. Malgré les succès remarquables de cette technologie, Hamkins estime que les systèmes actuels ne sont pas fiables pour une véritable collaboration en matière de recherche.
Par exemple, OpenAI a fait face à une vague de critiques en octobre 2025 suite à une fausse annonce concernant une avancée mathématique du GPT-5. L'affirmation d'OpenAI selon laquelle GPT-5 aurait résolu une série de problèmes mathématiques de longue date a suscité des critiques après que les chercheurs de l'entreprise aient semblé exagérer les réalisations du modèle. Les problèmes dits « non résolus » avaient déjà été résolus dans des articles universitaires, mais n'étaient pas répertoriés sur tous les sites de référence. GPT-5 avait simplement récupéré des études existantes que le conservateur du site web n'avait pas encore rencontrées.
Depuis, certains ont mis en place cette année de nouveaux outils en réaction à la multiplication des démonstrations assistées par ordinateur ; lidée est daider la communauté à la fois à exploiter les nouveaux résultats et à faire le tri parmi ce qui doit encore être approfondi. Parmi ces outils figurent Hexagon, un référentiel contenant principalement des documents générés par lIA, et Palomar, un registre de résultats mathématiques vérifiés par des machines. Bien quOpenAI ait été directement encouragée à utiliser ces outils, « elle na pas changé son comportement ». Elle estime par ailleurs que les actions de lentreprise ne sont pas conformes à la déclaration de Leyde, un appel lancé par plus de 4 000 mathématiciens pour que les entreprises dIA respectent les normes mathématiques, quelle a elle-même contribué à rédiger.
Source : OpenAI
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