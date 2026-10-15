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Peter Thiel, investisseur milliardaire dans la tech, durcit ses critiques contre les sceptiques de l'IA et accuse le pape Léon XIV d'exploiter les craintes liées à l'IA
Pour renforcer son influence politique

Le , par Eliora
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Peter Thiel a accusé l'ancien président américain Barack Obama et le pape Léon XIV de s'opposer à l'intelligence artificielle afin de renforcer leur popularité. L'investisseur milliardaire a tenu ces propos lors de deux récentes conférences à huis clos à Nashville, selon des enregistrements obtenus par Politico. Thiel a affirmé que ces deux dirigeants exploitaient les inquiétudes du public concernant l'IA, tout en critiquant les opposants à cette technologie, qu'il qualifie d'obstacles au progrès technologique. « Beaucoup de gens savent que l'IA est politiquement impopulaire et veulent s'en servir pour renforcer leur propre popularité », a déclaré Thiel. Les propos de Thiel reflètent son opposition aux efforts visant à réglementer l'IA.

Peter Andreas Thiel est un entrepreneur, investisseur en capital-risque et militant politique conservateur germano-américain. Cofondateur de PayPal, de Palantir Technologies et du Founders Fund, il a également été le premier investisseur externe de Facebook. En octobre 2026, Forbes estimait la fortune de Thiel à 37,7 milliards de dollars américains. Après avoir obtenu son diplôme à l'université de Stanford, Thiel a travaillé comme employé de bureau, avocat spécialisé en droit boursier, rédacteur de discours et trader en produits dérivés chez Credit Suisse. Il a fondé Thiel Capital Management en 1996 et a cofondé PayPal avec Max Levchin et Luke Nosek en 1998. Il a occupé le poste de directeur général de PayPal jusqu'à sa cession à eBay en 2002 pour 1,5 milliard de dollars.

En juillet 2026, Peter Thiel avait profité dune tribune à lAspen Ideas Festival pour affirmer que le pape Léon XIV, premier pape né aux USA, « travaillait en réalité pour les communistes chinois » en appelant à une réglementation de lIA. Selon le reportage de CNN, le raisonnement de Thiel était dordre mécanique plutôt que théologique : le message du pape pourrait influencer certains Américains, mais avait peu de chances dêtre pris en compte en Chine ; ainsi, toute restriction quil entraînerait ne ralentirait quun seul des camps de ce que Thiel avait qualifié de « course entre les USA et la Chine » pour faire progresser lIA.

Récemment, Peter Thiel a également accusé lancien président américain Barack Obama et le pape Léon XIV de sopposer à lintelligence artificielle (IA) afin de renforcer leur popularité. Linvestisseur milliardaire a tenu ces propos lors de deux récentes conférences à huis clos à Nashville, selon des enregistrements obtenus par la rubrique « Decoded » du site Politico. Thiel a affirmé que ces deux dirigeants exploitaient les inquiétudes du public concernant lIA, tout en critiquant les opposants à cette technologie, quil qualifie dobstacles au progrès technologique. Il a également remis en question lintérêt porté par le pape à lIA, lassociant aux scandales dabus sexuels au sein de lÉglise catholique.

« Beaucoup de gens savent que lIA est politiquement impopulaire et veulent sen servir pour renforcer leur propre popularité », a déclaré Thiel. « Obama et le pape font tous deux partie de cette catégorie. Obama sait que les démocrates nont pas didées, mais quils peuvent au moins sopposer à lIA. »


Pour quelles raisons Peter Thiel critique-t-il Obama et le pape Léon à propos de lIA ?

Les propos de Thiel reflètent son opposition aux efforts visant à réglementer l'IA et sa conviction que le public utilise les inquiétudes liées à cette technologie à des fins politiques. L'investisseur a notamment pointé du doigt Obama, qui a récemment exhorté les démocrates à élaborer un plan plus complet en matière d'IA. Thiel a fait valoir que s'opposer à cette technologie offrait au parti un moyen de séduire les électeurs malgré ce qu'il a qualifié de manque d'idées.

Il sest montré plus critique envers le pape Léon XIV, laissant entendre que lintérêt porté par le souverain pontife à lIA servait à détourner lattention des scandales dabus sexuels au sein de lÉglise catholique. « Il avait besoin dun sujet politiquement populaire pour détourner lattention des scandales dabus sexuels sur mineurs au sein de lÉglise, et il la trouvé dans lIA », a déclaré Peter Thiel, faisant référence à la première encyclique du pape sur lIA. Ces remarques ont été formulées lors dune série de conférences à Nashville, offrant un aperçu des opinions de Peter Thiel sur lintersection entre technologie, politique et religion.

Ce que Peter Thiel a déclaré concernant la réglementation de lIA

Thiel a critiqué lintervention de lÉtat, estimant quelle pourrait freiner le progrès technologique. Plusieurs investisseurs de la Silicon Valley partagent son point de vue selon lequel une réglementation excessive pourrait étouffer linnovation et paralyser le potentiel des nouvelles technologies. Cependant, ses dernières déclarations vont au-delà du débat habituel sur la politique en matière dIA, en présentant lopposition à cette technologie sous un angle religieux. Thiel a également mis en garde contre lAntéchrist, quil associe aux efforts visant à freiner le progrès technologique et à promouvoir un « gouvernement mondial unique » fondé sur la réglementation.

En septembre 2025, Peter Thiel avait déclaré que la réglementation de l'IA ou de la science en général pourrait conduire à lavènement dun pouvoir mondial autoritaire. Il assimilait ce pouvoir redoutable à « lAntichrist ». Ce discours à mi-chemin entre foi et politique avait été perçu comme provocateur et comme une nouvelle campagne contre la réglementation. Il mettait en garde contre les promesses de « paix et sécurité » des projets de réglementation des technologies émergentes. Selon Peter Thiel, les peurs liées à des menaces existentielles comme lIA, la biotechnologie ou la guerre nucléaire pouvaient servir de prétexte à une centralisation excessive du pouvoir par les États.

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