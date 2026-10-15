Peter Andreas Thiel est un entrepreneur, investisseur en capital-risque et militant politique conservateur germano-américain. Cofondateur de PayPal, de Palantir Technologies et du Founders Fund, il a également été le premier investisseur externe de Facebook. En octobre 2026, Forbes estimait la fortune de Thiel à 37,7 milliards de dollars américains. Après avoir obtenu son diplôme à l'université de Stanford, Thiel a travaillé comme employé de bureau, avocat spécialisé en droit boursier, rédacteur de discours et trader en produits dérivés chez Credit Suisse. Il a fondé Thiel Capital Management en 1996 et a cofondé PayPal avec Max Levchin et Luke Nosek en 1998. Il a occupé le poste de directeur général de PayPal jusqu'à sa cession à eBay en 2002 pour 1,5 milliard de dollars.
En juillet 2026, Peter Thiel avait profité dune tribune à lAspen Ideas Festival pour affirmer que le pape Léon XIV, premier pape né aux USA, « travaillait en réalité pour les communistes chinois » en appelant à une réglementation de lIA. Selon le reportage de CNN, le raisonnement de Thiel était dordre mécanique plutôt que théologique : le message du pape pourrait influencer certains Américains, mais avait peu de chances dêtre pris en compte en Chine ; ainsi, toute restriction quil entraînerait ne ralentirait quun seul des camps de ce que Thiel avait qualifié de « course entre les USA et la Chine » pour faire progresser lIA.
Récemment, Peter Thiel a également accusé lancien président américain Barack Obama et le pape Léon XIV de sopposer à lintelligence artificielle (IA) afin de renforcer leur popularité. Linvestisseur milliardaire a tenu ces propos lors de deux récentes conférences à huis clos à Nashville, selon des enregistrements obtenus par la rubrique « Decoded » du site Politico. Thiel a affirmé que ces deux dirigeants exploitaient les inquiétudes du public concernant lIA, tout en critiquant les opposants à cette technologie, quil qualifie dobstacles au progrès technologique. Il a également remis en question lintérêt porté par le pape à lIA, lassociant aux scandales dabus sexuels au sein de lÉglise catholique.
« Beaucoup de gens savent que lIA est politiquement impopulaire et veulent sen servir pour renforcer leur propre popularité », a déclaré Thiel. « Obama et le pape font tous deux partie de cette catégorie. Obama sait que les démocrates nont pas didées, mais quils peuvent au moins sopposer à lIA. »
Pour quelles raisons Peter Thiel critique-t-il Obama et le pape Léon à propos de lIA ?
Les propos de Thiel reflètent son opposition aux efforts visant à réglementer l'IA et sa conviction que le public utilise les inquiétudes liées à cette technologie à des fins politiques. L'investisseur a notamment pointé du doigt Obama, qui a récemment exhorté les démocrates à élaborer un plan plus complet en matière d'IA. Thiel a fait valoir que s'opposer à cette technologie offrait au parti un moyen de séduire les électeurs malgré ce qu'il a qualifié de manque d'idées.
Il sest montré plus critique envers le pape Léon XIV, laissant entendre que lintérêt porté par le souverain pontife à lIA servait à détourner lattention des scandales dabus sexuels au sein de lÉglise catholique. « Il avait besoin dun sujet politiquement populaire pour détourner lattention des scandales dabus sexuels sur mineurs au sein de lÉglise, et il la trouvé dans lIA », a déclaré Peter Thiel, faisant référence à la première encyclique du pape sur lIA. Ces remarques ont été formulées lors dune série de conférences à Nashville, offrant un aperçu des opinions de Peter Thiel sur lintersection entre technologie, politique et religion.
Ce que Peter Thiel a déclaré concernant la réglementation de lIA
Thiel a critiqué lintervention de lÉtat, estimant quelle pourrait freiner le progrès technologique. Plusieurs investisseurs de la Silicon Valley partagent son point de vue selon lequel une réglementation excessive pourrait étouffer linnovation et paralyser le potentiel des nouvelles technologies. Cependant, ses dernières déclarations vont au-delà du débat habituel sur la politique en matière dIA, en présentant lopposition à cette technologie sous un angle religieux. Thiel a également mis en garde contre lAntéchrist, quil associe aux efforts visant à freiner le progrès technologique et à promouvoir un « gouvernement mondial unique » fondé sur la réglementation.
En septembre 2025, Peter Thiel avait déclaré que la réglementation de l'IA ou de la science en général pourrait conduire à lavènement dun pouvoir mondial autoritaire. Il assimilait ce pouvoir redoutable à « lAntichrist ». Ce discours à mi-chemin entre foi et politique avait été perçu comme provocateur et comme une nouvelle campagne contre la réglementation. Il mettait en garde contre les promesses de « paix et sécurité » des projets de réglementation des technologies émergentes. Selon Peter Thiel, les peurs liées à des menaces existentielles comme lIA, la biotechnologie ou la guerre nucléaire pouvaient servir de prétexte à une centralisation excessive du pouvoir par les États.
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