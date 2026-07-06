Peter Thiel qualifie le pape Léon XIV d'« agent communiste chinois » en raison de sa position sur la réglementation de l'IA, et accuse le pape Léon XIV de servir les intérêts chinois

Peter Thiel a profité dune tribune à lAspen Ideas Festival pour affirmer que le pape Léon XIV, premier pape né aux États-Unis, « travaille en réalité pour les communistes chinois » en appelant à une réglementation de lIA. Selon le reportage de CNN, le raisonnement de Thiel était dordre mécanique plutôt que théologique : le message du pape pourrait influencer certains Américains, mais a peu de chances dêtre pris en compte en Chine ; ainsi, toute restriction quil entraînerait ne ralentirait quun seul des camps de ce que Thiel a qualifié de « course entre les États-Unis et la Chine » pour faire progresser lIA.
Le pape Léon XIV, né Robert Francis Prevost, est le chef de l'Église catholique et le souverain de la Cité du Vatican. En tant que pape, Léon sest toujours opposé aux conflits armés et au nationalisme, tout en défendant les droits des immigrés. Il a lancé de nouvelles mises en garde concernant lutilisation des technologies dintelligence artificielle. Léon a réaffirmé les enseignements de ses prédécesseurs, notamment en matière sociale concernant lenvironnement, le mariage et la sexualité. Il na cessé de présenter les enseignements du Concile Vatican II comme l« étoile polaire » de lÉglise.
En mai 2026, il a notamment dénoncé avec fermeté la « culture du pouvoir » qui alimente lessor rapide de l'IA. Dans son encyclique Magnifica Humanitas, le souverain pontife appelle à un « désarmement » de cette technologie afin d'éviter qu'elle ne domine l'humanité ou ne normalise la guerre autonome. S'excusant pour le retard de l'Église à condamner l'esclavage, il met aussi en garde contre les nouvelles formes d'exploitation numérique. Ce texte majeur exhorte les dirigeants mondiaux et la Silicon Valley à soumettre l'innovation à des contraintes éthiques rigoureuses pour protéger la dignité humaine. Le Pape Léon estime que l'IA doit être utilisée avec discernement.
Peter Andreas Thiel est un entrepreneur, investisseur en capital-risque et militant politique conservateur germano-américain. Cofondateur de PayPal (1998), de Palantir Technologies (2003) et du Founders Fund (2005), il a également été le premier investisseur externe de Facebook (2004). Thiel a été tour à tour décrit comme un libertarien conservateur et un autoritaire sceptique à légard de la démocratie. Il est décrit comme « avant tout, un théologien politique opérant au cur de la Silicon Valley », et comme « larchitecte intellectuel de lethos contemporain de la Silicon Valley ». Les commentateurs et les chercheurs examinent fréquemment la cohérence et la nature de ses opinions.
En septembre 2025, Peter Thiel a déclaré que la réglementation de l'IA ou de la science en général pourrait conduire à lavènement dun pouvoir mondial autoritaire. Il a assimilé ce pouvoir redoutable à « lAntichrist ». Ce discours à mi-chemin entre foi et politique a été perçu comme provocateur et une nouvelle campagne contre la réglementation. Il met en garde contre les promesses de « paix et sécurité » des projets de réglementation des technologies émergentes. Selon Peter Thiel, les peurs liées à des menaces existentielles comme lIA, la biotechnologie ou la guerre nucléaire pourraient servir de prétexte à une centralisation excessive du pouvoir par les États.
Récemment, Peter Thiel a déclaré lors dune table ronde organisée dans le cadre de lAspen Ideas Festival que lencyclique du pape Léon XIV sur la réglementation de lIA revenait à « travailler pour les communistes chinois ». L'encyclique « Magnifica Humanitas », publiée en mai par le pape Léon XIV, déclarait que l'intelligence artificielle « devait être désarmée » et appelait à une réglementation internationale plus stricte. Thiel a participé à une table ronde non enregistrée avec Francis Fukuyama intitulée « L'humanité à la fin de l'histoire ».
Peter Thiel a profité dune tribune à lAspen Ideas Festival pour affirmer que le pape Léon XIV, premier pape né aux États-Unis, « travaille en réalité pour les communistes chinois » en appelant à une réglementation de lIA. Selon le reportage de CNN, le raisonnement de Thiel était dordre mécanique plutôt que théologique : le message du pape pourrait influencer certains Américains, mais a peu de chances dêtre pris en compte en Chine ; ainsi, toute restriction quil entraînerait ne ralentirait quun seul des camps de ce que Thiel a qualifié de « course entre les États-Unis et la Chine » pour faire progresser lIA. Le public aurait ri à cette remarque.
Lencyclique en question, « Magnifica Humanitas » (« Magnifique humanité »), publiée en mai, déclarait que lintelligence artificielle « doit être désarmée », appelant à une plus grande réglementation internationale de cette technologie. Cest à peu près tout ce que le reportage vous apprend en matière de détails doctrinaux. La table ronde elle-même, intitulée « Lhumanité à la fin de lhistoire », réunissait Thiel et le politologue Francis Fukuyama ; elle na pas été enregistrée, mais les journalistes étaient autorisés à prendre des notes.
Pourquoi cela importe-t-il au-delà de la mise en scène ? Largument avancé par Thiel est le même que celui qui a été utilisé contre presque toutes les propositions sérieuses américaines en matière de sécurité de lIA au cours des deux dernières années, appliqué ici à une autorité morale plutôt quà un projet de loi. Si « toute retenue de notre part est un handicap unilatéral » devient la réponse par défaut, même face à une encyclique papale, il devient plus difficile de mener un débat national sérieux sur la régulation sans que celui-ci ne dégénère en géopolitique.
Il faut toutefois reconnaître que les informations disponibles ne permettent pas de savoir ce que « Magnifica Humanitas » propose concrètement au-delà du terme « désarmés », si Fukuyama a répliqué sur scène, ni si les institutions catholiques prévoient une réponse officielle. Ces tensions ne datent dailleurs pas dhier : en mars, Thiel a donné à Rome, à proximité du Saint-Siège, une série de conférences sur lAntéchrist réservées aux invités, ce qui aurait déconcerté le Vatican et poussé deux universités catholiques à prendre publiquement leurs distances.
Ce quil est plus intéressant dobserver, ce nest pas la déclaration en elle-même, mais ceux qui se sentent désormais obligés dy répondre : les voix proches du Vatican, les législateurs américains sensibles aux préoccupations du pape, ou la communauté des spécialistes de la sécurité de lIA qui vient de voir son argumentaire publiquement présenté comme une sympathie envers des adversaires étrangers.
La situation rappelle qu'en juin 2026, Erin Maus, une ingénieure informatique de Caroline du Nord, a obtenu une dérogation pour raisons religieuses lui permettant de ne pas utiliser des outils d'intelligence artificielle (IA) dans le cadre de son travail. Elle a expliqué que l'utilisation de l'IA était en contradiction avec sa foi, évoquant notamment les préoccupations liées à l'empreinte environnementale de cette technologie, à ses implications éthiques et aux risques de suppression d'emplois. Maus écrit et révise désormais son code entièrement à la main, prouvant ainsi que les méthodes de travail traditionnelles peuvent rivaliser avec la rapidité offerte par l'IA. Cette affaire met en lumière les interrogations croissantes concernant l'adoption de l'IA, les attentes sur le lieu de travail et la résistance à cette technologie.
Source : CNN
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