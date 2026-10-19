Les faits, le déplacement la désillusion
Edimar Rocha Martins, un maçon vivant à Imperatriz (Maranhão), est tombé amoureux en ligne d'un profil nommé « Jéssica Oliveira » (alias Jéssica Fazendeira), une prétendue influenceuse suivie par 300 000 abonnés sur TikTok. Le personnage affirmait chercher un homme pour vivre avec elle dans sa ferme idyllique.
Le 9 octobre 2026, l'homme a vendu ses quelques biens et utilisé ses économies pour financer un voyage en car de plus de 2000 kilomètres (36 heures de trajet) vers Belo Horizonte. À son arrivée le 11 octobre, n'ayant pas d'adresse précise, il a déambulé dans les rues en montrant la photo avant de solliciter une radio locale pour retrouver sa promise. C'est là qu'il a découvert que la femme n'existait pas et que son profil était entièrement généré par IA. Ruiné, il a dû être pris en charge par les services sociaux de la mairie de Belo Horizonte pour être nourri et obtenir un billet de retour.
Dun point de vue technique, le profil de Jessica repose sur des technologies de génération de contenus de plus en plus démocratisées telles que les deepfakes
O DATE DEU RUIM! Edimar Rocha Martins, de 49 anos, saiu de Araguatins, no extremo-norte do Tocantins, rumo a Belo Horizonte (MG) para encontrar uma loira com quem conversava pelas redes sociais. Ao chegar, ele descobriu que a imagem do perfil era gerada por inteligência artificial. Sem encontrar a suposta companheira, recebeu assistência da prefeitura e uma passagem de volta para casa.— Daniel Lélis ⚡ (@dannlelis) October 13, 2026
Les visuels et vidéos de « Jéssica » ont été créés via des modèles d'intelligence artificielle générative (comme Midjourney, Stable Diffusion, ou des applications d'animation d'avatars IA) capables de maintenir une cohérence visuelle d'un post à l'autre.
Pour entretenir des discussions passionnées au quotidien avec Edimar, le compte utilisait des agents conversationnels basés sur des grands modèles de langage programmés pour simuler l'empathie, l'affection et le besoin de compagnie.
De plus, le compte exploitait les algorithmes de recommandation de TikTok en diffusant un contenu calibré (la vie rurale, l'authenticité feinte, la promesse de soutien financier) pour maximiser l'engagement des utilisateurs cibles (souvent des hommes d'âge moyen ou isolés).
En effet, le compte intitulé « Jessica Fazendeira » présentait un récit sur la vie à la campagne : une femme à la recherche dun partenaire pour partager sa ferme, offrant une stabilité financière à lhomme idéal. Selon des médias brésiliens, le nombre de ses abonnés a dépassé les 300 000.
La conception de ce compte sinscrit dans un modèle que la culture des influenceurs virtuels normalise depuis des années. Lexistence de Lil Miquela, linfluenceuse en images de synthèse comptant des millions dabonnés et bénéficiant de partenariats avec des marques, démontre quun personnage synthétique peut susciter un véritable attachement émotionnel. « Jessica Fazendeira » a appliqué une logique similaire, dans un contexte où lenjeu émotionnel pour les spectateurs était considérablement plus élevé.
Ladministrateur du compte a publié une vidéo reconnaissant que le personnage avait été généré par lIA, selon des médias brésiliens. Ladministrateur, dont lidentité na pas été révélée, a nié avoir jamais discuté en privé avec Martins ou lavoir invité à voyager. Lobjectif déclaré du compte était de susciter de lengagement en vue de ventes et dactivités commerciales. Les informations disponibles ne permettent pas de déterminer clairement comment Martins en est venu à croire quil entretenait un lien personnel avec ce personnage.
Le cas Edimar Rocha Martins fait lobjet de controverses pour diverses raisons
Depois de ganhar repercussão nacional ao viajar mais de 2 mil quilômetros para encontrar uma mulher que não existia na vida real, o pedreiro Edimar Rocha, de 49 anos, voltou a Imperatriz nesta quinta-feira (15). De volta ao Maranhão, ele publicou um vídeo nas redes sociais em tom de brincadeira sobre a situação que viveu. A história começou na sexta-feira (9), quando Edimar deixou Imperatriz rumo a Belo Horizonte (MG) para conhecer pessoalmente uma mulher com quem acreditava manter um relacionamento pela internet. Ao chegar ao destino, descobriu que o perfil era, na verdade, de uma personagem criada por inteligência artificial. Conhecida como Jéssica Oliveira ou Jéssica Fazendeira, a personagem foi desenvolvida em 2025 com o objetivo de atrair audiência nas redes sociais e divulgar produtos como afiliada em plataformas de comércio eletrônico. O responsável pela criação do perfil nega ter conversado diretamente com Edimar Rocha Martins. Mesmo assim, o pedreiro acreditava que encontraria pessoalmente a mulher com quem vinha mantendo contato virtual, o que o levou a fazer a longa viagem até Minas Gerais. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e transformou a experiência do maranhense em assunto de alcance nacional. Agora, de volta à cidade, Edimar passou a tratar o episódio com bom humor em suas publicações. 📸 Reprodução 📝 Redação 📲 Leia mais no #iMaranhense: https://t.co/w2uhmLxqTz— iMaranhense (@iMaranhense) October 16, 2026
Après la médiatisation du cas, la personne tapie derrière le compte a publié un message déclarant : « Je suis faite d'intelligence artificielle, je n'ai jamais parlé directement à personne ». La controverse réside dans le fait de savoir si le créateur a délibérément orchestré une escroquerie sentimentale ou s'il s'agissait d'un simple projet de "monétisation d'influenceuse virtuelle" dont l'aspect automatisé a échappé au discernement de la victime. Le compte TikTok a été supprimé suite au scandale
On parle beaucoup de marquage des contenus générés par lintelligence artificielle aux fins de lutte contre les infox en ligne. Et justement, dans le cas Edimar Rocha Martins, l'absence d'un marquage obligatoire et visible (étiquette "Généré par IA") est lun des aspects à pointer du doigt pour cette affaire en particulier et sur les plateformes numériques en général. En effet, cet état de choses ouvre la porte à des abus de la part de profils numériques qui profitent de la crédulité du public.
En sus, l'affaire pose la question éthique du ciblage algorithmique de la solitude. Edimar Martins a avoué être parti parce qu'il venait de perdre sa mère et qu'il « ne supportait plus de vivre seul. »
Le cas Edimar Rocha Martins sinscrit dans une tendance qualifiée de cyberimposture animée par intelligence artificielle
Imagina viajar mais de 2 mil quilômetros por amor e descobrir que a mulher por quem você se apaixonou nem sequer existe na vida real, Edimar saiu do Maranhão rumo a Belo Horizonte para encontrar a suposta companheira, mas ela era uma personagem criada por inteligência artificial. https://t.co/G5tMf4G8ul— gab (@gabtuitax) October 14, 2026
- Aitana López et Milla Sofia : Ce sont des mannequins et influenceuses virtuelles créées par IA en Europe qui comptent des centaines de milliers d'abonnés. Leurs créateurs reçoivent quotidiennement des messages d'hommes réels leur proposant des rendez-vous ou des demandes en mariage, inconscients du fait qu'elles sont composées de pixels.
- Les escroqueries romantiques récurrentes à Belo Horizonte : Les services sociaux brésiliens ont souligné que le cas d'Edimar était le troisième cas similaire d'arnaque amoureuse liée à l'IA enregistré dans la seule ville de Belo Horizonte au cours de l'année 2026
Quelles leçons la société en général a-t-elle à en tirer ?
La fracture numérique ne concerne plus seulement l'accès à internet, mais la capacité à distinguer le réel du virtuel. Les populations plus âgées ou moins technophiles doivent être formées aux pièges des technologies génératives.
De plus, les réseaux sociaux doivent imposer un étiquetage strict, automatisé et indélébile pour tout contenu photoréaliste généré par IA afin d'éviter la prolifération de profils trompeurs.
Enfin, ce fait divers démontre que l'intelligence artificielle est désormais capable de capitaliser de manière industrielle sur la détresse affective et la solitude humaine. La société doit repenser ses structures d'accompagnement social pour éviter que le virtuel ne devienne le seul refuge des personnes isolées
Et vous ?
Quen pensez-vous ? Partagez-vous les avis selon lesquels ce type de cas sera plus récurrent à lavenir compte tenu de la disponibilité de lintelligence artificielle ?
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