Plus de 3 500 milliards $ de dépenses en infrastructures d'IA risquent une dépréciation d'ici 2030, alors que 80 % des fournisseurs de néocloud pourraient cesser leur activité

Fin août 2026, les économistes avertissaient que la bulle de l'IA pouvait bientôt heurter un mur. Les entreprises d'IA avaient souscrit des contrats massifs de puissance de calcul dont les paiements, différés pendant la construction des centres de données, s'apprêtaient à exploser entre 2027 et 2028. Cette échéance contractuelle, surnommée « le mur de réinitialisation », allait obliger des laboratoires souvent non rentables à honorer des factures de centaines de milliards de dollars. La survie du secteur reposait sur l'espoir que les revenus augmentent plus vite que ces dettes fixes, une hypothèse jugée précaire. Cette situation créait un risque systémique majeur qui rappelait la crise des subprimes.
Plus récemment, en ce mois d'octobre 2026, Character.ai confirmait ce que les économistes répétaient depuis le début : le modèle économique actuel de l'IA était fondamentalement non viable. L'entreprise avait accumulé des pertes financières sans parvenir à générer des revenus suffisants, malgré des tentatives de réduction des coûts qui avaient détérioré la qualité du service. Elle avait fait face à des poursuites judiciaires majeures et à des frais juridiques exorbitants suite au suicide d'un utilisateur et à des litiges sur les droits d'auteur, notamment avec Disney. Selon les experts, l'industrie devait sérieusement s'inquiéter, car sa survie reposait actuellement uniquement sur l'afflux de capitaux de la part des investisseurs.
Dici 2030, 80 % des fournisseurs de services « Neocloud » devraient cesser leurs activités indépendantes. Selon Gartner, Inc., société spécialisée dans les analyses stratégiques et technologiques, plus de 3 500 milliards de dollars de dépenses en infrastructures dIA pourraient être exposés à un risque de dépréciation dici fin 2030, si les fournisseurs dIA maintiennent leur rythme actuel dinvestissements. « En 2026, les fournisseurs dIA devraient dépenser près de 1 000 milliards de dollars en infrastructures dIA, et il est prévu quils investissent 6 000 milliards de dollars supplémentaires entre 2027 et 2030 », a déclaré Will Sommer, analyste directeur senior chez Gartner.
« Cependant, nos recherches indiquent que les revenus générés par lIA auprès des entreprises et des particuliers seront insuffisants pour garantir une rentabilité suffisante sur lensemble des dépenses dinvestissement prévues dans ce domaine au cours de cette période. » « Dici 2030, les propriétaires de centres de données dédiés à lIA devraient générer un chiffre daffaires cumulé de 8 500 milliards de dollars pour couvrir les dépenses dinvestissement annoncées, les coûts de financement et un rendement du capital investi (ROIC) de 12 %, que nous considérons comme le taux de rendement minimal requis pour le capital dinvestissement », a déclaré Sommer.
« Or, le chiffre daffaires total lié à lIA, provenant des entreprises et des particuliers, qui peut être attribué aux centres de données dédiés à lIA au cours de cette période, ne devrait pas dépasser 3 600 milliards de dollars. La plupart des fournisseurs spécialisés dans lIA ayant adopté des modèles économiques à faible intensité capitalistique, nous prévoyons que moins de la moitié du chiffre daffaires lié à lIA sera généré par des fournisseurs possédant une infrastructure dIA importante. »
Lincapacité à atteindre un ROIC durable sur des actifs dont la dépréciation est rapide entraînerait presque certainement des dépréciations comptables. Daprès les projections de Gartner, la poursuite de la trajectoire dinvestissement dans les infrastructures dIA pourrait exposer plus de 4 000 milliards de dollars de valeur dactifs à un risque de dépréciation dici 2032. Dans ce scénario, Gartner ne sattend pas à ce que le ROIC de 12 % soit atteint avant la fin de 2032 au plus tôt.
Le marché des « néoclouds » devrait se consolider dici 2030
Les « néoclouds » figureront parmi les acteurs les plus exposés au déséquilibre entre chiffre daffaires et dépenses dinvestissement. Les hyperscalers, par exemple, disposent de sources de revenus considérables et très diversifiées qui pourraient raisonnablement soutenir leurs investissements dans lIA pendant des années. En revanche, les « néoclouds » devront rapidement générer des retours sur investissement grâce à leurs offres IaaS optimisées pour lIA et aux plateformes associées afin dassurer la pérennité de leurs activités.
Gartner estime que les dépenses en IaaS optimisés pour lIA passeront de 66 milliards de dollars en 2027 à 174 milliards de dollars en 2030. « La croissance des dépenses en IaaS optimisés pour lIA sera trop faible pour permettre à la plupart des fournisseurs de ressources de calcul IA de rentabiliser leurs investissements dans lIA avant que la génération actuelle de semi-conducteurs dédiés à lIA ne soit remplacée », a déclaré Sommer. Dici 2030, Gartner prévoit que la pression sur les coûts et labsence dun modèle économique différenciant contraindront plus de 80 % des fournisseurs de « néocloud » à cesser leurs activités indépendantes.
Récemment, le Fonds monétaire international (FMI) a averti que l'économie mondiale était confrontée à de graves risques liés au fait que les géants de la technologie s'endettent massivement pour financer le déploiement de centres de données dédiés à l'IA à travers le monde. Le dernier rapport du FMI sur la stabilité financière mondiale met en évidence un certain nombre de risques pesant sur la croissance économique dans les années à venir, notamment la dépendance vis-à-vis des dépenses du secteur de l'IA, qui, selon lui, pourrait conduire à une nouvelle crise financière. « Les hyperscalers génèrent d'importants bénéfices grâce à leurs activités principales », indique le rapport. « Cependant, leurs flux de trésorerie disponibles diminuent rapidement. » Les cinq hyperscalers affichent désormais dans leurs bilans une dette cumulée de plus de 1 300 milliards de dollars et environ 3 000 milliards de dollars d'engagements hors bilan.
Source : Gartner
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