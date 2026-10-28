Anysphere, Inc., opérant sous le nom de Cursor, est une filiale de SpaceXAI qui propose une IA générative destinée à la production de code informatique. Le produit phare de Cursor est Cursor, un agent de codage basé sur lIA et un environnement de développement logiciel. Ses agents sont capables deffectuer des recherches dans une base de code, de modifier des fichiers, dexécuter des commandes en ligne de commande et de mener à bien des tâches de programmation en plusieurs étapes à partir dinstructions en langage naturel. En octobre 2025, Cursor a lancé Cursor 2.0, qui a ajouté la prise en charge de lexécution parallèle de plusieurs agents à laide de git worktrees ou de machines distantes. Cursor a également lancé des agents destinés aux environnements web, mobiles, en ligne de commande et dans le cloud.
En juin 2026, SpaceX avait racheté la start-up de codage IA Cursor dans le cadre dune opération entièrement en actions dune valeur de 60 milliards de dollars. SpaceX et Anysphere ont signé un accord de fusion, la transaction devant être finalisée au troisième trimestre 2026. Le partenariat entre SpaceX et Cursor sétait mis en place au cours des semaines précédant lannonce de loption. Cursor avait utilisé des dizaines de milliers de puces xAI pour entraîner son tout dernier modèle, et deux ingénieurs seniors de Cursor avaient quitté lentreprise pour occuper des postes chez xAI.
Récemment, Cursor a ajouté la fonctionnalité « Computer Use » à son EDI de bureau, permettant à lagent de codage local de cliquer, de saisir du texte et de capturer des écrans dans toutes les applications GUI installées sur la machine dun développeur. Cette fonctionnalité étend les workflows de lagent au-delà des modifications du code source, des commandes shell et de lautomatisation du DOM du navigateur. Un agent peut désormais créer une fonctionnalité iOS, lancer le simulateur, parcourir le flux, inspecter le résultat et réviser le code au sein dune même tâche.
Cursor can now control your computer.— Cursor (@cursor_ai) October 23, 2026
Agents can drive desktop apps like the iOS Simulator to test the features they build. https://t.co/FVK9W9mxWF
Les développeurs peuvent activer « Computer Use » en ajoutant @Computer Use à une instruction générative. Cursor peut également sélectionner cet outil automatiquement lorsquune tâche nécessite une interaction avec une interface visuelle. Cette fonctionnalité est disponible après mise à jour de lapplication de bureau depuis la page de téléchargement de Cursor. Cursor na annoncé aucun changement de tarification associé.
Lancien agent local de Cursor pouvait modifier des fichiers, exécuter des commandes et manipuler des pages web via un outil de navigateur, tandis que les workflows natifs de bureau nécessitaient une saisie manuelle ou des serveurs doutils externes connectés via le Model Context Protocol, connu sous le nom de MCP. Dans une réponse antérieure sur un forum, la société avait indiqué quelle étudiait la possibilité dun contrôle local du bureau sans toutefois fournir de calendrier.
Computer Use connecte lagent à lécran actif et aux commandes de saisie de la machine. Les applications dotées dinterfaces visuelles accessibles peuvent désormais sintégrer à une tâche de développement automatisée, sous réserve des autorisations du système dexploitation et de la compatibilité des applications. Lagent peut choisir loutil automatiquement ou suivre une indication explicite dans l'instruction générative.
Cette nouvelle fonctionnalité rappelle une analyse de JetBrains concernant l'acquisition de Cursor par SpaceX. Selon l'analyse, « la véritable portée de lacquisition de Cursor ne réside pas dans le fait que lIA soit désormais capable décrire du code. Ce quil faut retenir, cest quà mesure que lIA augmente considérablement le volume de code produit, la qualité de ce code devient le nouveau goulot détranglement. En dautres termes, lavenir du génie logiciel ne sera pas défini par celui qui sera capable de générer le plus de code, mais plutôt par celui qui pourra sy fier. » JetBrains affirmait : « Les entreprises qui réussiront ne seront pas nécessairement celles qui génèrent du code plus rapidement, mais plutôt celles qui produisent du code fiable avec moins defforts. »
Un récit de Jer Crane, fondateur de PocketOS (un logiciel de gestion opérationnelle à destination des entreprises de location de véhicules), confirmait cela. Il rapporte que son agent IA, propulsé par Claude Opus d'Anthropic et piloté via Cursor, a supprimé en une seule requête API la base de données de production de son entreprise, ainsi que l'ensemble des sauvegardes. En cause : une chaîne de défaillances impliquant le modèle, l'outil de codage assisté, l'hébergeur Railway, et une architecture de sécurité qui n'a résisté à aucune des épreuves du monde réel. Les règles de sécurité de son projet étaient explicites, conformes aux recommandations officielles de Cursor. Mais rien de tout cela n'a fonctionné, sans surveillance de l'humain.
Voici comment activer la fonctionnalité :
Activer de Computer Use
Lancez le worker avec l'option --computer-use. Les options du worker doivent précéder la commande start :
|Code :
|Sélectionner tout
agent worker --computer-use start
Les workers en pool utilisent le même indicateur :
|Code :
|Sélectionner tout
agent worker --pool gpu --computer-use start
La suite dépend du système dexploitation. Sous macOS, le worker gère la session de bureau connectée via une application auxiliaire appelée « Cursor Computer Use », à laquelle vous devez accorder deux autorisations de confidentialité macOS. Sous Linux, le worker utilise un affichage X11 et nécessite linstallation préalable de paquets de bureau.
Dans les équipes Enterprise, un administrateur peut désactiver lutilisation de lordinateur à laide du commutateur « Computer Use » situé sous « Configuration MCP » dans les paramètres de léquipe. Ce commutateur est activé par défaut. Lorsquil est désactivé, ou lorsque tous les serveurs MCP sont désactivés pour léquipe, les agents sur vos machines de travail démarrent sans utilisation de lordinateur, même lorsque la machine de travail sexécute avec loption --computer-use.
Source : Annonce de Cursor
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