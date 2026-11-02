En août 2026, une étude portant sur 6 000 dirigeants d'entreprises aux USA, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Australie révélait que 90 % d'entre eux affirmaient ne pas avoir relevé de gains de productivité liés à l'intelligence artificielle (IA) sur les trois dernières années. Pourtant, certaines entreprises continuaient à réduire leurs effectifs au motif de l'adoption de l'IA. Dans la filière du génie logiciel, le cas de la migration du code source de Bun de Zig vers Rust, menée avec Claude Fable en 11 jours, laissait croire à un gain de productivité, mais c'était sans compter avec la dette technique induite par l'utilisation de l'IA : le code produit contenait plus de 13 000 blocs unsafe et certains fichiers atteignaient près de 10 000 lignes. C'était dans ce contexte qu'émergeait un nouveau titre d'emploi : spécialiste en nettoyage de code généré par l'IA.
De plus, lIA ne sest pas encore traduite par des gains de productivité mesurables ni par de meilleures performances financières pour la plupart des entreprises hors du secteur technologique, a déclaré Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo Global Management. « Malgré des investissements massifs et un engouement généralisé autour de lIA, cette technologie na généré aucun bénéfice financier pour les entreprises américaines hors du secteur technologique. Le chiffre daffaires par salarié est en hausse pour les « Mag 7 », mais stagne pour lindice S&P 493 », a écrit Slok dans une note publiée en fin de semaine.
Les marges bénéficiaires affichent une divergence similaire, tandis quil existe peu déléments indiquant que lIA ait stimulé la croissance de la productivité. « Les marges bénéficiaires progressent pour les Mag 7, mais restent stables pour le S&P 493 Les entreprises américaines traditionnelles prennent du recul et commencent à considérer ces dépenses symboliques non pas comme une source de croissance, mais comme un centre de coûts qui pèse sur les marges », a déclaré Slok.
Les investisseurs scrutent de près les dépenses en IA et les retours sur investissement alors que les entreprises intensifient leurs dépenses dinfrastructure. Les projets de Meta Platforms (META) visant à augmenter ses dépenses dinvestissement ont exacerbé les inquiétudes la semaine dernière, entraînant une baisse de son cours de bourse et propulsant son indicateur de risque de crédit à un niveau record.
Les inquiétudes concernant les investissements dans les infrastructures financés par lendettement et les valorisations élevées se sont également accrues : la société australienne de centres de données Firmus Grid a ainsi renoncé à son projet dintroduction en bourse après que les investisseurs ont rejeté la valorisation proposée de 30 milliards de dollars. Gartner a estimé que plus de 3 500 milliards de dollars de dépenses en infrastructures dIA pourraient être menacés de dépréciation dici 2030 si les revenus ne parvenaient pas à justifier ces investissements.
Par ailleurs, Elon Musk a également mis en garde contre la pression financière croissante qui pèse sur les entreprises dinfrastructures dIA, indiquant que SpaceX avait obtenu 40 milliards de dollars de financement par emprunt pour acheter des processeurs graphiques. Il a déclaré que les marchés du crédit avaient largement exclu les entreprises ne disposant pas de revenus substantiels indépendants des centres de données dIA, prédisant des faillites généralisées et une consolidation parmi les petites entreprises dinfrastructures diIA. Musk a prédit des conséquences particulièrement graves pour les entreprises dites « néocloud ».
Slok a indiqué que les entreprises financées par du capital-risque dépensent de plus en plus pour des puces dIA, tandis que les entreprises traditionnelles restent réticentes à payer pour les modèles les plus récents. « Tant que lIA agentique et les dépenses en jetons se limiteront à une petite partie de léconomie, les effets macroéconomiques de lIA resteront très limités », a-t-il écrit.
LIA nest pas non plus capable de comprendre la responsabilité, les compromis éthiques et la confiance, « autant déléments qui façonnent le risque de réputation et, en fin de compte, déterminent la croissance du chiffre daffaires et les marges bénéficiaires », a ajouté Slok. « En fin de compte, lavenir de lIA se jouera au sein du S&P 493, et non du Mag 7, et jusquà présent, rien nindique que la croissance du chiffre daffaires ou les marges saméliorent en dehors du secteur technologique », a-t-il conclu.
Dans ce contexte, les valeurs technologiques liées à l'IA ont chuté pour la deuxième journée consécutive le vendredi 30 octobre 2026, les investisseurs s'interrogeant sur la rentabilité future des centaines de milliards de dollars investis dans cette technologie. Le S&P 500 a reculé de 2,3 %, l'indice composite Nasdaq de 3,5 %, et Intel a plongé de 30,7 %, frôlant sa pire journée depuis sa création en 1972. Le cours de l'action Nvidia, le fabricant de puces devenu le symbole de lengouement pour lIA, a quant à lui reculé de 4,9 %. Cette chute serait le principal facteur à lorigine de la baisse du S&P 500, plus encore quIntel. La veille, Alphabet avait chuté de plus de 12 %, enregistrant la pire journée de son histoire, après avoir dépensé davantage de liquidités au cours de l'été qu'au printemps. Amazon a reculé de 1,9 %, après avoir consacré 94,8 milliards de dollars en immobilisations corporelles, principalement via des investissements dans les technologies dIA. Le secteur de lIA est entré dans une phase où il doit « faire ses preuves », explique Joe Tigay, gestionnaire de portefeuille chez Equity Armor Investments.
Source : Apollo
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