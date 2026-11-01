Les valeurs technologiques liées à l'IA ont chuté pour la deuxième journée consécutive, les investisseurs s'inquiétant davantage du coût colossal du développement de l'IA et du retour sur investissement

Ces inquiétudes des investisseurs font écho aux avertissements lancés par le FMI qui a récemment mis en garde contre un krach boursier lié à la bulle de l'IA. Selon l'institution financière, lendettement massif des géants de la technologie pour financer leurs centres de données dédiés à lIA fait peser de graves risques sur léconomie mondiale. Elle souligne que si les hyperscalers dégagent certes de gros bénéfices, leurs flux de trésorerie disponibles fondent rapidement, alors que leur dette cumulée dépasse 1 300 milliards de dollars et que leurs engagements hors bilan avoisinent 3 000 milliards.
Le vendredi 30 octobre 2026, sur fond d'inquiétudes quant à l'engouement de Wall Street pour les technologies d'IA qui aurait poussé les cours à des niveaux trop élevés, la chute des valeurs technologiques s'est accentuée.
Le S&P 500 a chuté de 2,3 % et s'apprêtait à connaître sa pire journée depuis juin, ainsi qu'une troisième semaine consécutive de baisse. La faiblesse des valeurs technologiques a entraîné l'indice Nasdaq Composite vers le bas, avec une baisse de 3,5 % à 15 h 05, heure de l'Est, tandis que le Dow Jones Industrial Average reculait de 723 points, soit 1,4 %.
Le marché boursier américain ne se situe plus qu'à 3,4 % de son plus haut historique, ce qui a fait grimper la valeur des comptes 401(k) des salariés, mais il s'est montré de plus en plus instable à quelques jours seulement des élections de mi-mandat qui se tiendront le mardi 3 novembre aux États-Unis. Les inquiétudes concernant l'IA en général sont déjà devenues une préoccupation bipartisane pour les électeurs, et le président Donald Trump a toujours utilisé la performance du marché boursier comme un indicateur de sa propre réussite.
L'action Intel a entraîné le marché à la baisse et s'apprête à connaître sa pire journée depuis sa création en 1972, après avoir chuté de 30,7 %. Le fabricant de puces a publié des prévisions de bénéfices pour les trois derniers mois de l'année inférieures aux attentes des analystes, le PDG Lip-Bu Tan ayant déclaré que le secteur des ordinateurs personnels continuait de subir des pressions. Cette chute est survenue alors même qu'Intel avait annoncé pour le dernier trimestre un bénéfice supérieur aux prévisions des analystes.
Amazon a chuté de 1,9 % après avoir annoncé un bénéfice estival inférieur aux prévisions des analystes. Ce qui a peut-être davantage inquiété les investisseurs, cest lannonce par Amazon dune consommation de 42,4 milliards de dollars de trésorerie au cours des 12 derniers mois, selon un indicateur appelé « flux de trésorerie disponible ». Lentreprise a dépensé 94,8 milliards de dollars en immobilisations corporelles, principalement via des investissements dans les technologies dIA.
La veille, laction dAlphabet avait chuté de plus de 12 %, enregistrant sa pire journée de son histoire, et entraîné le S&P 500 à la baisse après avoir annoncé aux investisseurs quelle avait dépensé davantage de liquidités au cours de lété quau printemps. La société à lorigine de Google et de YouTube a invoqué des investissements colossaux similaires dans lIA.
Les inquiétudes grandissent quant à savoir si ces centaines de milliards de dollars généreront suffisamment de bénéfices et de productivité pour que linvestissement en vaille la peine. Parallèlement, les actions des fabricants de puces informatiques et dautres entreprises bénéficiaires de la frénésie autour de la construction de centres de données IA sont sous pression, les investisseurs craignant que les taux dintérêt élevés ne ralentissent la poursuite du déploiement de ces centres.
« Nous passons de la phase des espoirs et des rêves liée au secteur de lIA à celle où il faut "faire ses preuves" », a déclaré Joe Tigay, gestionnaire de portefeuille chez Equity Armor Investments, dans une note adressée aux investisseurs.
La chute de 4,9 % du cours de laction de Nvidia, le fabricant de puces devenu le symbole de lengouement pour lIA, a été le principal facteur à lorigine de la baisse du S&P 500, plus encore quIntel.
Dans le secteur des cryptomonnaies, par ailleurs, les cours ont chuté à la suite dun piratage de la plus grande plateforme déchange de cryptomonnaies au monde. Le cours du bitcoin est passé sous la barre des 77 000 dollars, alors quil dépassait les 86 000 dollars au début du mois d'octobre, et une société américaine spécialisée dans lanalyse des blockchains a déclaré quune entité nord-coréenne était probablement à lorigine de lattaque qui a entraîné la perte de plus de 6 milliards de dollars de cryptomonnaies sur Binance.
Coinbase Global a chuté de 13,6 % bien quelle ait publié des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions des analystes. Strategy, qui affirme détenir environ 4 % de loffre totale de bitcoins, a reculé de 8,3 %. La société a également annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions des analystes, tout en indiquant que son directeur financier démissionnerait la semaine de début novembre pour des raisons personnelles.
En dehors du secteur technologique, les actions se sont montrées plus résistantes, beaucoup d'entre elles ayant rebondi après avoir annoncé des bénéfices estivaux supérieurs aux prévisions des analystes. Au sein de l'indice S&P 500, le nombre de titres en hausse a été presque égal à celui des titres en baisse.
ExxonMobil a progressé de 1,8 % et Chevron de 1,7 % après que ces deux géants pétroliers ont annoncé des bénéfices estivaux supérieurs aux prévisions des analystes.
Mondelez International a progressé de 4 % après que la société à l'origine des biscuits Oreo et des crackers Ritz a annoncé une croissance supérieure aux prévisions.
Colgate-Palmolive a grimpé de 2,9 % après que la hausse des prix de ses produits dans une grande partie du monde lui a permis d'enregistrer un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux prévisions des analystes.
Les attentes sont élevées quant à la capacité des entreprises américaines à dégager des bénéfices plus importants, même si, partout dans le monde, les gens se sentent découragés par la forte inflation et les prix élevés du carburant. Ce sont ces attentes qui ont propulsé lindice S&P 500 à son plus haut niveau historique au début du mois.
Sur le marché obligataire, les taux des bons du Trésor ont baissé, signe que les investisseurs achetaient des obligations dÉtat américaines à la recherche dun placement plus sûr. Le taux des bons du Trésor à 10 ans est tombé à 4,93 %, contre 4,98 % le jeudi 29 octobre au soir et plus de 5,30 % au début du mois d'octobre.
Les rendements des bons du Trésor ont baissé alors même que les cours du pétrole ont rebondi, un phénomène qui fait généralement grimper les rendements car il aggrave linflation. Le prix du baril de Brent a augmenté de 2,4 % pour sétablir à 113,43 dollars. Il se situe près du haut de sa fourchette depuis que la guerre avec lIran a fait grimper les cours du pétrole et linflation.
Sur les marchés boursiers étrangers, les indices ont affiché des résultats mitigés en Europe, après des fluctuations plus marquées en Asie.
Le Kospi sud-coréen a chuté de 3,5 %, les inquiétudes liées à lIA ayant pesé sur ce marché à forte composante technologique, tandis que lindice Hang Seng de Hong Kong a progressé de 1,5 %.
Au Japon, le Nikkei 225 a reculé de 2,1 % après que la Banque du Japon a décidé de maintenir ses taux d'intérêt inchangés, emboîtant le pas aux décisions prises plus tôt dans la semaine de fin octobre par la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne.
En Chine, la bulle de l'IA a déjà éclaté. Sur fond d'inquiétudes concernant la demande en IA et de restrictions pesant sur les exportations chinoises, lindice STAR50, qui regroupe les leaders de lIA et des semi-conducteurs du continent, a perdu 40 % en moins de quatre mois, soit environ 480 milliards de dollars de capitalisation boursière. Pour un gestionnaire de fonds basé à Pékin, cet effondrement est le résultat d'une course spéculative effrénée, un signal de mauvais augure pour les marchés mondiaux.
Reste à savoir si ces secousses annoncent un krach dampleur historique. Selon un analyste de MacroStrategy Partnership, la bulle de lIA serait 17 fois plus importante que celle dInternet au début des années 2000 et quatre fois plus grande que celle des subprimes. D'autres y voient pourtant une transformation plutôt quune bulle, ce qui pose la question de fond : la révolution de lIA repose-t-elle sur des bases solides ou sur un mirage financier alimenté par la peur de « rater le train » ?
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Selon vous, cette tendance à la baisse est-elle appelée à se poursuivre au cours des prochains mois ?
Voir aussi :
Le cours de l'action Alphabet chute de plus de 10 % alors que la recherche IA de Google peine à générer des revenus, les requêtes en mode IA rapportant moins que les recherches organiques standard
Le pari des Big Tech sur l'IA commence-t-il à paraître plus risqué ? La frénésie des dépenses d'investissement menace désormais la stabilité financière des ménages et des fonds de retraite
« La bulle de l'IA à Wall Street est pire que la bulle des dotcoms de 1999 », avertit un économiste de premier plan. Les dix principales actions liées à l'IA sont nettement plus éloignées de la réalité
Une spirale infernale boursière frappe tout ce qui a trait à l'IA : les craintes liées aux pertes d'emplois massives et aux investissements stériles effacent près de 1 500 milliards de dollars de capitalisation
Vous avez lu gratuitement 3 574 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.