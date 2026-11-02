ANTHROPIC IS CRACKING DOWN ON VIDEO GAME REWRITES 🚨



Claude Code picked up a new rule around Oct 27, sent from Anthropics servers under a flag called "tengu_heron_brook". Theres no setting to turn it off.



The full rule: Do build original games, games in a genre, and games from the users own designs and assets. Dont build a recreation of a specific existing game, even if it is renamed or called original.



Is this the end of game rewrites, modding and everything in between? — chasm (@chasmmmmmmmmmmm) October 30, 2026



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Anthropic est une société américaine d'intérêt public spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Son produit phare est Claude, une série de grands modèles de langage (LLM) propriétaires. En janvier 2021, dans le but de promouvoir la sécurité de l'IA, Anthropic a été fondée par d'anciens membres d'OpenAI, notamment les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, qui en sont respectivement la présidente et le PDG. Anthropic développe le LLM Claude en quatre niveaux : Fable, Opus, Sonnet et Haiku. Claude est accessible via un chatbot en ligne, une API et les outils dAnthropic : Claude Code, Cowork, Design et Science.Récemment, il semble quAnthropic prenne (discrètement) des mesures pour endiguer le flot de remakes de jeux vidéo générés par lIA qui a déferlé sur lindustrie du jeu vidéo ces derniers mois, permettant aux utilisateurs de créer leurs propres versions de jeux classiques ou à venir, parfois pour le plaisir, parfois dans un but lucratif. L'utilisateur Chasm de X (anciennement Twitter) a indiqué avoir repéré une mise à jour des « règles » de Claude Code, publiée dans la journée du 27 octobre.La règle figure sous le nom « tengu_heron_brook » et stipule : « Créez des jeux originaux, des jeux dun genre donné, ainsi que des jeux à partir des conceptions et des ressources propres à lutilisateur. Ne créez pas de reproduction dun jeu existant spécifique, même sil est renommé ou présenté comme original. » Chasm signale quil nexiste aucun moyen de désactiver cette règle.Un porte-parole dAnthropic a commenté la révélation en rappellant une déclaration dAddy Osmani, membre de léquipe technique dAnthropic, également publiée sur X. «», a écrit Osmani. «» «La crainte dune prolifération de remakes générés par lIA, qui pourraient devancer le jeu copié sur le marché, sest répandue parmi les développeurs indépendants ces dernières semaines. Digital Sun Games fait partie des nombreux studios ayant annulé leur prochain test public, par crainte que quelquun nintègre la démo dans un outil dIA et ne publie sa propre version de leur prochain jeu, ReVamp. Les développeurs ont également fait pression sur Valve pour quelle explique comment elle peut empêcher ces clones douteux de supplanter leurs jeux sur Steam, ce qui a poussé lentreprise à fournir une explication inhabituelle aux développeurs sud-coréens en début de semaine.Si les développeurs peuvent se sentir quelque peu soulagés quAnthropic ne souhaite au moins pas encourager activement la copie massive de jeux, cette règle pourrait ne dissuader que les imitateurs les moins rigoureux. Des scientifiques et des journalistes ont démontré à plusieurs reprises que les limites de sécurité des outils dIA générative peuvent être contournées à laide dastuces rhétoriques. On ignore également comment le logiciel serait capable de déterminer si un utilisateur est bien propriétaire dune idée de jeu ou de ressources de jeu.Et comme lont souligné de nombreux utilisateurs ayant répondu à Chasm, si Claude devient trop difficile à utiliser, les clonateurs pratiquant le « vibe-coding » pourront se tourner vers des modèles à poids ouvert qui ne sont soumis à aucune restriction de ce type.Un exemple, Fallout : New York, un jeu par navigateur gratuit développé avec Claude Opus 5.5, a été mis hors ligne après que son créateur a reçu une mise en demeure de la part de Bethesda. L'utilisateur X Chris First avait dévoilé le projet le 28 septembre, et la vidéo de présentation aurait dépassé les 3,5 millions de vues. Le jeu n'a toutefois duré que quelques jours. Apparemment, la mise en demeure provenait de ZeniMax Media, la société mère de Bethesda, et indiquait quen tant que titulaire de la marque, celle-ci était tenue de « surveiller et de lutter contre toute utilisation non autorisée et contrefaisante de ses marques ». Le jeu a depuis été mis en mode privé, et Bethesda na pour linstant fait aucun commentaire public.Le projet était assez ambitieux pour une création issue dun modèle dIA. First revendiquait 117 lieux, 112 personnages et 46 armes, ainsi que des quêtes, des arbres de dialogue, le système V.A.T.S. et un Pip-Boy fonctionnel. Le jeu était livré sans aucun fichier de texture ni de son, First précisant que « chaque bâtiment, chaque arme, chaque visage et chaque son est généré par du code ». Bien sûr, un jeu utilisant le nom « Fallout » ne pouvait manquer dattirer lattention des avocats, quil soit gratuit ou non. De la même manière, il y a quelques jours à peine, Take-Two a envoyé une mise en demeure à un projet visant à porter GTA 5 sur Android. Quant aux jeux Fallout officiels en préparation, Bethesda a confirmé que quatre titres Fallout étaient en cours de développement, et inXile Entertainment travaillerait également sur un nouveau titre.Pensez-vous que cette rapport est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?