Anthropic ajoute une nouvelle règle à Claude interdisant la recréation de jeux existants, alors que le clonage, la rétro-ingénierie et la décompilation de jeux par l'IA sont devenus de plus en plus courants

Anthropic est une société américaine d'intérêt public spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Son produit phare est Claude, une série de grands modèles de langage (LLM) propriétaires. En janvier 2021, dans le but de promouvoir la sécurité de l'IA, Anthropic a été fondée par d'anciens membres d'OpenAI, notamment les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, qui en sont respectivement la présidente et le PDG. Anthropic développe le LLM Claude en quatre niveaux : Fable, Opus, Sonnet et Haiku. Claude est accessible via un chatbot en ligne, une API et les outils dAnthropic : Claude Code, Cowork, Design et Science.
Récemment, il semble quAnthropic prenne (discrètement) des mesures pour endiguer le flot de remakes de jeux vidéo générés par lIA qui a déferlé sur lindustrie du jeu vidéo ces derniers mois, permettant aux utilisateurs de créer leurs propres versions de jeux classiques ou à venir, parfois pour le plaisir, parfois dans un but lucratif. L'utilisateur Chasm de X (anciennement Twitter) a indiqué avoir repéré une mise à jour des « règles » de Claude Code, publiée dans la journée du 27 octobre.
La règle figure sous le nom « tengu_heron_brook » et stipule : « Créez des jeux originaux, des jeux dun genre donné, ainsi que des jeux à partir des conceptions et des ressources propres à lutilisateur. Ne créez pas de reproduction dun jeu existant spécifique, même sil est renommé ou présenté comme original. » Chasm signale quil nexiste aucun moyen de désactiver cette règle.
ANTHROPIC IS CRACKING DOWN ON VIDEO GAME REWRITES 🚨— chasm (@chasmmmmmmmmmmm) October 30, 2026
Claude Code picked up a new rule around Oct 27, sent from Anthropics servers under a flag called "tengu_heron_brook". Theres no setting to turn it off.
The full rule: Do build original games, games in a genre, and games from the users own designs and assets. Dont build a recreation of a specific existing game, even if it is renamed or called original.
Is this the end of game rewrites, modding and everything in between?
Un porte-parole dAnthropic a commenté la révélation en rappellant une déclaration dAddy Osmani, membre de léquipe technique dAnthropic, également publiée sur X. « Nous avons ajouté deux phrases à la consigne de Claude Code dans Opus 5.5 afin de lempêcher de recréer le jeu spécifique de quelquun dautre, car lutilisation de Claude pour enfreindre les droits de propriété intellectuelle est contraire à notre politique dutilisation », a écrit Osmani. « Les jeux originaux, les jeux de genre et les jeux créés à partir de vos propres conceptions et ressources sont censés continuer à fonctionner. Nous continuerons à itérer pour nous assurer de trouver le juste équilibre. » « En attendant, si Claude rejette quelque chose qui vous appartient, envoyez-le-moi. »
La crainte dune prolifération de remakes générés par lIA, qui pourraient devancer le jeu copié sur le marché, sest répandue parmi les développeurs indépendants ces dernières semaines. Digital Sun Games fait partie des nombreux studios ayant annulé leur prochain test public, par crainte que quelquun nintègre la démo dans un outil dIA et ne publie sa propre version de leur prochain jeu, ReVamp. Les développeurs ont également fait pression sur Valve pour quelle explique comment elle peut empêcher ces clones douteux de supplanter leurs jeux sur Steam, ce qui a poussé lentreprise à fournir une explication inhabituelle aux développeurs sud-coréens en début de semaine.
Si les développeurs peuvent se sentir quelque peu soulagés quAnthropic ne souhaite au moins pas encourager activement la copie massive de jeux, cette règle pourrait ne dissuader que les imitateurs les moins rigoureux. Des scientifiques et des journalistes ont démontré à plusieurs reprises que les limites de sécurité des outils dIA générative peuvent être contournées à laide dastuces rhétoriques. On ignore également comment le logiciel serait capable de déterminer si un utilisateur est bien propriétaire dune idée de jeu ou de ressources de jeu.
Et comme lont souligné de nombreux utilisateurs ayant répondu à Chasm, si Claude devient trop difficile à utiliser, les clonateurs pratiquant le « vibe-coding » pourront se tourner vers des modèles à poids ouvert qui ne sont soumis à aucune restriction de ce type.
Un exemple, Fallout : New York, un jeu par navigateur gratuit développé avec Claude Opus 5.5, a été mis hors ligne après que son créateur a reçu une mise en demeure de la part de Bethesda. L'utilisateur X Chris First avait dévoilé le projet le 28 septembre, et la vidéo de présentation aurait dépassé les 3,5 millions de vues. Le jeu n'a toutefois duré que quelques jours. Apparemment, la mise en demeure provenait de ZeniMax Media, la société mère de Bethesda, et indiquait quen tant que titulaire de la marque, celle-ci était tenue de « surveiller et de lutter contre toute utilisation non autorisée et contrefaisante de ses marques ». Le jeu a depuis été mis en mode privé, et Bethesda na pour linstant fait aucun commentaire public.
Le projet était assez ambitieux pour une création issue dun modèle dIA. First revendiquait 117 lieux, 112 personnages et 46 armes, ainsi que des quêtes, des arbres de dialogue, le système V.A.T.S. et un Pip-Boy fonctionnel. Le jeu était livré sans aucun fichier de texture ni de son, First précisant que « chaque bâtiment, chaque arme, chaque visage et chaque son est généré par du code ». Bien sûr, un jeu utilisant le nom « Fallout » ne pouvait manquer dattirer lattention des avocats, quil soit gratuit ou non. De la même manière, il y a quelques jours à peine, Take-Two a envoyé une mise en demeure à un projet visant à porter GTA 5 sur Android. Quant aux jeux Fallout officiels en préparation, Bethesda a confirmé que quatre titres Fallout étaient en cours de développement, et inXile Entertainment travaillerait également sur un nouveau titre.
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