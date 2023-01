Chat GPT est un outil d'IA qui peut construire du texte naturel, ce qui le rend raisonnable pour un large éventail d'applications. La plateforme a été utilisée pour rédiger de brefs récits, de la prose, de la musique, des documents trimestriels, des codes de programmation, résoudre des problèmes mathématiques, reformuler et expliquer. La capacité de l'outil à imiter le langage humain en a fait un choix populaire parmi les utilisateurs, et son potentiel pour remplacer les personnes dans les emplois de cols blancs a même attiré l'attention du fondateur de Microsoft, Bill Gates.Un autre avantage clé de cette nouvelle technologie d'IA est sa capacité à produire des réponses naturelles, ce qui en fait une alternative appropriée pour le service clientèle et les chatbots dans diverses entreprises. Cela peut aider les organisations à économiser du temps et des ressources tout en offrant une expérience plus personnalisée aux clients. En outre, cette technologie évolutive peut également être utilisée dans divers domaines de recherche, tels que le traitement du langage naturel et le développement de l'IA.Microsoft a récemment confirmé une énorme acquisition d'Open AI, les créateurs de Chat GPT. Cet investissement témoigne des possibilités de la technologie, et il est probable que les cas d'utilisation du Chat GPT seront bientôt encore plus nombreux, comme l'a souligné Bill Gates.Différentes plateformes/services de médias sociaux très répandus, tels qu'Instagram, Spotify et Dropbox, ont également atteint la barre du million d'utilisateurs, mais il leur a fallu plus de temps pour y parvenir. Instagram a franchi cette étape majeure en seulement 2,5 mois. De même, des plateformes telles que Spotify et Dropbox ont atteint le million d'utilisateurs en 5 et 7 mois, respectivement.Netflix, après son lancement en 1999, a mis près de trois ans pour atteindre ce cap, que Chat GPT vient d'atteindre dans les 5 jours suivant son lancement. Cela montre à quel point les services en ligne peuvent atteindre les utilisateurs beaucoup plus rapidement aujourd'hui qu'il y a 15 ans. L'augmentation de l'utilisation d'Internet au fil des ans a permis aux services en ligne d'atteindre plus facilement plus d'utilisateurs, et le Chat GPT ne fait pas exception.En conclusion, le succès rapide du Chat GPT témoigne des possibilités offertes par la technologie de l'IA, et il est probable que l'on verra bientôt encore plus de cas d'utilisation de cette technologie. Cette adoption rapide peut être attribuée à sa capacité à faire gagner du temps et à rationaliser diverses tâches.Qu'il s'agisse de rédiger de brèves histoires, de la prose, de la musique ou des travaux de fin d'études, de programmer du code de base, de résoudre des problèmes mathématiques ou de faire des traductions, Chat GPT peut accomplir des tâches rapidement et efficacement, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur des aspects plus importants de leur travail. La capacité de l'entreprise à atteindre un million d'utilisateurs en seulement cinq jours est une réussite impressionnante et montre la demande pour ce type de technologie. Avec le soutien d'acteurs majeurs comme Microsoft, l'avenir semble prometteur pour Chat GPT et ses utilisateurs.Source : StatistaTrouvez-vous ce rapport pertinent ?Que pensez-vous de Chat GPT et de son adoption rapide par les utilisateurs ?