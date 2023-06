Un ancien vétéran de l'ESG a mentionné que le comportement d'aujourd'hui est très similaire à la notion observée en l'an 2000, lorsque le monde de la technologie s'est épanoui avec la période des "dot com".Des rapports ont prouvé que même les entreprises qui dévoilent des termes tels que l'IA dans le cadre de leurs bénéfices verront le prix de leurs actions augmenter considérablement.En mai de cette année, une course s'est engagée pour s'approprier une partie de cette période d'essor de l'IA, et les entreprises ont été chargées à bloc et sont entrées en mode turbo. Nombreuses sont celles qui épatent le marché avec une nouvelle série d'objectifs liés aux ventes qui surprennent même certaines des personnes les plus optimistes du secteur.Depuis lors, nous avons vu l'entreprise ajouter une hausse stupéfiante de 30 % à la valeur globale de sa part de marché, ce qui s'est traduit par des bénéfices atteignant 160 %.Ce type de développement permet réellement d'augmenter les fonds et de fournir le bon modèle pour réaliser les bonnes opérations.Pour vous donner un meilleur exemple de ce que cela signifie. Près de 1 300 fonds enregistrés par l'ESG représentent un chiffre stupéfiant de 20 milliards de dollars, uniquement pour NVIDIA. En outre, il existe même un sous-ensemble pour les gestionnaires de fonds qui effectuent des promotions liées à l'IA.Rappelons que NVIDIA met sur le marché des puces adaptées à l'ensemble du traitement de l'IA. Ce type de technologie est encore en cours de développement par d'autres géants de la technologie tels qu'Amazon, Alphabet et même Microsoft.Le marché de ces entreprises d'IA générative a la capacité d'augmenter sa croissance de plus de 40 % chaque année et pourrait atteindre 1 300 milliards de dollars au cours des dix prochaines années.Aujourd'hui, l'Amérique tente de surmonter la crise massive liée aux banques régionales et s'habitue lentement mais sûrement à un environnement où l'économie continue de se fissurer sous la pression d'un nombre croissant de licenciements. C'est pourquoi le thème de l'investissement de croissance gagne en popularité au fil du temps.C'est comme si la tendance à l'IA avait surgi de nulle part et qu'avant même de s'en rendre compte, toutes les grandes entreprises technologiques s'étaient lancées dans une course pour l'intégrer et en tirer le meilleur parti.Mais cela ne signifie pas que les gens achètent à tour de bras. Les actions ne manquent pas et la menace d'une récession plane.Il ne faudra pas attendre longtemps avant d'assister à une augmentation considérable des produits d'IA sur le marché, mais il faudra faire preuve d'un comportement extrêmement sélectif. Il faudrait moins s'intéresser aux personnes qui produisent l'IA et plus à celles qui adoptent l'épreuve.Source : BloombergQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que ces informations sont crédibles et pertinentes ?Selon vous, l'afflux rapide de capitaux sur le marché de l'IA doit-il faire craindre une nouvelle bulle potentielle ?