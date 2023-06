Les résultats de l'enquête indiquent que l'optimisme et la curiosité figurent dans la liste des cinq principales émotions associées à l'IA pour respectivement 52 % et 61 % des personnes interrogées. En revanche, seuls 30 % d'entre eux ont cité l'"inquiétude" comme l'un de leurs principaux sentiments. Depuis 2018, il y a eu un changement significatif lorsque seulement 35 % ont exprimé de l'optimisme, tandis que 40 % ont exprimé de l'inquiétude. Cependant, la curiosité est restée relativement constante au cours des deux périodes.Steve Mills, qui occupe plusieurs postes clés au Boston Consulting Group, notamment celui d'associé, de directeur général et de responsable de l'éthique de l'IA, a exprimé son étonnement face au niveau d'optimisme révélé par l'enquête. Tout en reconnaissant les risques légitimes liés à l'IA, M. Mills a observé que les résultats montraient un plus grand sentiment d'optimisme parmi les travailleurs que ce qui avait été initialement prévu.L'enquête s'inscrit dans une période d'intérêt accru de la part des entreprises qui cherchent à tirer parti des dernières avancées en matière d'IA génératrice de langage. Des entreprises comme Wendy's et WPP ont adopté avec enthousiasme la technologie de l'IA, suscitant l'attention et la participation de nombreuses autres organisations. Les résultats de l'enquête indiquent qu'un peu plus de 25 % des participants ont déclaré utiliser régulièrement l'IA générative, tandis que 46 % ont confirmé qu'ils l'avaient au moins essayée une fois.L'enquête a notamment révélé un lien entre les rencontres directes des individus avec l'IA générative et une augmentation de l'optimisme, accompagnée d'une diminution de l'appréhension quant à ses effets. Mills attribue ce changement d'attitude au niveau croissant de familiarité que les gens ont acquis avec les dernières avancées en matière d'outils et de technologies d'IA.Des différences dans le niveau d'inquiétude à l'égard de l'IA sont apparues en fonction de la position hiérarchique au sein des entreprises. Les dirigeants et les managers se montrent moins inquiets que les employés, avec respectivement 22 % et 28 % d'inquiétudes. En revanche, un pourcentage plus élevé de dirigeants (62 %) et de managers (54 %) se sont montrés optimistes à l'égard de l'IA, alors que seuls 42 % des employés ont partagé ce sentiment.Néanmoins, l'enquête a mis en évidence un sentiment de malaise parmi les employés concernant la manière dont leurs organisations intègrent l'IA. Seuls 29 % des participants estiment que leur organisation a mis en place des protocoles appropriés pour garantir l'utilisation éthique de l'IA. En revanche, 68 % des dirigeants ont exprimé leur assurance quant à l'approche de leur organisation en matière de mise en œuvre de l'IA.En outre, une grande majorité des répondants, soit 79 %, ont exprimé l'avis que la mise en œuvre de réglementations pour l'IA est cruciale. Ce point de vue correspond au discours actuel sur la nécessité d'une intervention gouvernementale et de la formulation de lignes directrices pour régir la technologie de l'IA. Des personnalités et des experts du secteur ont progressivement plaidé en faveur d'une réglementation plus stricte afin d'atténuer les risques potentiels liés à l'IA.Environ 36 % des participants à l'enquête ont exprimé leur appréhension quant à la possibilité que leur emploi devienne obsolète en raison des progrès de l'IA. En outre, 86 % des personnes interrogées ont reconnu la nécessité d'acquérir de nouvelles compétences pour s'adapter à l'évolution du paysage de l'emploi résultant de l'intégration de la technologie de l'IA.Mills a souligné l'importance des résultats de l'enquête pour rappeler aux dirigeants des organisations que leurs employés ne partagent peut-être pas le même niveau d'optimisme à l'égard de l'IA que ceux qui occupent des postes plus élevés. Il convient d'en tenir compte lors de la mise en œuvre d'initiatives en matière d'IA et de la gestion des changements organisationnels.Les résultats de l'enquête fournissent des indications précieuses sur les perceptions et les attitudes des travailleurs à l'égard de la technologie de l'IA. Alors que l'IA continue d'évoluer et d'imprégner diverses industries, comprendre et répondre aux préoccupations des employés jouera un rôle essentiel dans l'intégration réussie de l'IA au sein des organisations.Source : Boston Consulting Group Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les résultats de cette enquête pertinents ?Selon vous, quelles stratégies peuvent être mises en place pour gérer efficacement le changement organisationnel provoqué par l'intégration de l'IA dans le milieu du travail ?