L'utilisation du produit est réservée à la recherche et à l'évaluation. Les bureaux de la Chambre sont autorisés à expérimenter l'outil pour voir comment il peut être utile aux opérations du Congrès, mais les bureaux ne sont pas autorisés à l'incorporer dans le flux de travail habituel.

Les produits ne doivent être utilisés qu'avec des données non sensibles. Par exemple, ne collez pas dans le chat bot des blocs de texte qui n'ont pas déjà été rendus publics.

Le produit doit être utilisé avec les paramètres de confidentialité activés. Ces paramètres garantissent que votre historique n'est pas conservé et que vos interactions ne sont pas réintégrées dans le grand modèle linguistique. Ces paramètres sont désactivés par défaut. Vous devez activer ces paramètres de confidentialité sous "Paramètres" dans le menu principal du produit. Visitez le site web d'OpenAl pour plus d'informations sur les recommandations relatives aux paramètres de confidentialité du Chat Bot ChatGPT Plus.

Avis à tout le personnel de la Chambre :Les bureaux de la Chambre qui utilisent le chatbot d'intelligence artificielle (IA) ChatGPT ne sont autorisés à utiliser que la version ChatGPT Plus du produit. La version Plus du produit incorpore d'importantes caractéristiques de confidentialité qui sont nécessaires pour protéger les données de la Chambre. ChatGPT Plus est disponible auprès d'OpenAl sous la forme d'un abonnement de 20 $ par mois.ChatGPT Plus a été autorisé provisoirement par la Commission de l'administration de la Chambre avec les conditions et limitations suivantes :Les services de la Chambre des représentants intéressés par la recherche et l'évaluation de ChatGPT Plus sont encouragés à lire les conseils du House Digital Service Al Advisory Group, qui détaille des questions telles que l'exactitude, la partialité, la cybersécurité et les droits d'auteur, et permet aux membres du personnel de s'inscrire pour partager des informations sur l'utilisation avec la communauté de la Chambre des représentants.Aucune autre version de ChatGPT ou d'un autre logiciel de grand modèle de langage n'est autorisée à être utilisée dans les locaux de la Chambre. Pour obtenir des informations supplémentaires sur les services cloud de la Chambre qui sont actuellement autorisés, en cours d'examen ou non autorisés, veuillez consulter la page des services cloud sur HouseNet.