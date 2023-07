la menace des deepfakes et la désinformation générée par l'IA pour les élections et la démocratie ;

les attaques contre les individus et les gouvernements facilitées par l'IA ;

la suppression des emplois à cause de l'IA ;

les biais et l'hallucinations de l'IA ;

l'impact de l'IA sur la capacité de rédaction des élèves.



L'intelligence artificielle suscite à la fois admiration pour son potentiel énorme en tant que facteur d'innovation, et crainte pour les possibilités de détournement à des fins malveillantes. Face aux menaces créées par l'IA, certains estiment qu'il faut arrêter les développements le temps de trouver des solutions pour maitriser les risques liées à l'intelligence artificielle.Dans un long billet de blog publié la semaine dernière, Bill Gates a donné sa position sur le sujet : « les risques de l'IA sont réels mais gérables », affirme le cofondateur de Microsoft.M. Gates souligne que l'IA a le potentiel de résoudre des problèmes majeurs dans des domaines tels que la santé, l'éducation et le changement climatique. Cependant, il admet que personne n'a toutes les réponses concernant les risques de l'IA et que l'avenir de cette technologie n'est ni aussi sombre ni aussi prometteur que certains le pensent. Il pense que les problèmes causés par l'IA peuvent être gérés en s'appuyant sur des précédents historiques, en utilisant l'IA elle-même pour résoudre ces problèmes, et en adaptant les lois existantes et en en adoptant de nouvelles.Cela dit, comment pourrait-on concrètement maitriser les risques de l'IA ? C'est à cette question qu'a voulu répondre l'entrepreneur américain dans son billet de blog. Bill Gates n'aborde pas les questions plus complexes liées au développement d'une IA super intelligente. Il pense qu'il faut se concentrer déjà sur les risques actuels et à court terme de l'IA, à savoir :L'IA permet de créer facilement des vidéos et des audios falsifiés, connus sous le nom de deepfakes, pouvant être utilisés pour influencer le résultat des élections. Cette manipulation de l'information peut semer le doute parmi les électeurs et avoir un impact sur le processus démocratique.Cependant, Bill Gates affirme qu'il y a des raisons d'être optimiste. Les individus peuvent apprendre à ne pas prendre toutes les informations au pied de la lettre et à développer un esprit critique face aux contenus suspects. De plus, l'IA peut également être utilisée pour détecter et contrer les deepfakes. M. Gates rappelle que des outils de détection sont en développement pour identifier les vidéos et les audios manipulés.Il est important de rester vigilant et de continuer à lutter contre la désinformation et les deepfakes, dit-il. Et bien que ce ne soit pas une tâche facile, en combinant la sensibilisation du public, la recherche de solutions technologiques et la collaboration entre les acteurs concernés, Bill Gates pense qu'il est possible de faire face à cette menace et de protéger l'intégrité des élections et de la démocratie.L'IA facilite les attaques contre les individus et les gouvernements, mais elle peut également être utilisée pour contrer ces attaques, comme l'explique Bill Gates.« Aujourd'hui, lorsque les pirates informatiques veulent trouver des failles exploitables dans les logiciels, ils le font par la force brute : en écrivant du code qui teste les faiblesses potentielles jusqu'à ce qu'ils découvrent une porte d'entrée. Cela implique de nombreux essais infructueux, ce qui prend du temps et de la patience.Les modèles d'IA accéléreront ce processus en aidant les pirates à écrire un code plus efficace. Ils pourront également utiliser des informations publiques sur les individus, comme leur lieu de travail et leurs amis, pour développer des attaques de phishing plus avancées que celles que nous voyons actuellement », a-t-il écrit. En ajoutant cependant que « les experts en sécurité qui veulent contrer les pirates doivent faire la même chose. »La bonne nouvelle, poursuit Bill Gates, « est que l'IA peut être utilisée à des fins positives aussi bien que négatives. Les équipes de sécurité gouvernementales et privées doivent disposer des outils les plus récents pour détecter et corriger les failles de sécurité avant que les criminels ne puissent en profiter. J'espère que l'industrie de la sécurité logicielle intensifiera les efforts qu'elle déploie déjà dans ce domaine, car cela devrait être une préoccupation majeure pour elle.C'est également pourquoi nous ne devrions pas essayer temporairement d'empêcher les gens de mettre en œuvre de nouveaux développements en IA, comme certains l'ont proposé. Les cybercriminels ne cesseront pas de créer de nouveaux outils. De même, les personnes qui veulent utiliser l'IA pour concevoir des armes nucléaires et des attaques bioterroristes ne s'arrêteront pas. L'effort visant à les arrêter doit continuer au même rythme. »En ce qui concerne le risque de course aux armements en matière d'IA pour les cyberattaques, Bill Gates suggère de poursuivre les efforts de sécurité et de collaboration à l'échelle internationale. Une approche similaire à celle du régime de non-prolifération nucléaire pourrait être envisagée, où un organisme mondial pour l'IA jouerait un rôle de coordination et de régulation.L'IA aura un impact significatif sur le marché du travail, mais il ne s'agit pas simplement de supprimer des emplois selon M. Gates. Au contraire, l'IA aidera les individus à accomplir leurs tâches de manière plus efficace, libérant ainsi du temps pour d'autres activités. Certaines professions, telles que l'enseignement et les soins aux patients, continueront d'avoir une demande élevée, dit-il.Cependant, il reconnait que cette transition vers un environnement de travail alimenté par l'IA nécessitera un soutien et une formation pour certains travailleurs. Les gouvernements et les entreprises doivent alors jouer un rôle dans la gestion de cette transition afin d'éviter les perturbations majeures dans la vie des individus, similaires à celles observées lors de la diminution des emplois manufacturiers aux États-Unis.Bill Gates assure également que l'impact de l'IA sur le marché du travail ne sera pas aussi dramatique que la révolution industrielle, mais il sera comparable à l'introduction des ordinateurs personnels. Les technologies précédentes, comme le traitement de texte, ont transformé le travail de bureau sans le supprimer complètement. De la même manière, la transition causée par l'IA sera difficile, mais il est possible de réduire les perturbations grâce à des mesures appropriées. L'adaptation et l'accompagnement des travailleurs dans ce changement seront essentiels pour minimiser les impacts négatifs et maximiser les avantages de l'IA dans le monde professionnel.Lorsqu'il s'agit d'intelligence artificielle (IA), il y a deux problèmes majeurs : les hallucinations et les biais. Les hallucinations se produisent lorsque l'IA donne des réponses erronées ou invente des informations, souvent parce qu'elle manque de compréhension du contexte de la requête. Les biais, quant à eux, résultent des préjugés existants dans les données sur lesquelles l'IA est formée, ce qui peut conduire à des réponses discriminatoires ou préjudiciables envers certains groupes.Les modèles d'IA actuels sont principalement basés sur l'analyse de grands volumes de texte afin de détecter des modèles et d'y répondre. Cependant, cela signifie que l'IA manque souvent de contexte et peut générer des réponses inexactes ou biaisées. Pour remédier à ces problèmes, Bill Gates souligne que des travaux de recherche sont en cours pour améliorer les modèles d'IA et leur apprendre à distinguer les faits de la fiction. Des organisations telles qu'OpenAI, l'Alan Turing Institute et le National Institute of Standards and Technology travaillent sur ces questions.Pour le cofondateur de Microsoft, il est également essentiel que les utilisateurs de l'IA soient conscients de ces problèmes et deviennent des utilisateurs avertis. Les résultats générés par l'IA peuvent contenir des préjugés ou des erreurs factuelles, et il est donc important de les vérifier et de corriger si nécessaire. Il ajoute aussi que les modèles d'IA devraient être conçus par des équipes diverses afin de minimiser les biais et les discriminations.En résumé, bien que l'IA puisse présenter des problèmes d'hallucinations et de biais, il existe des efforts pour améliorer les modèles d'IA et réduire ces problèmes. La sensibilisation et l'utilisation éclairée de l'IA sont essentielles pour garantir des résultats fiables, justes et non discriminatoires.De nombreux enseignants s'inquiètent des façons dont l'IA va compromettre leur travail avec les étudiants, notamment en écrivant ou en faisant leur travail à leur place. Bill Gates rappelle qu'il existe déjà des outils d'IA qui permettent de détecter si un contenu a été écrit par une personne ou par un ordinateur, ce qui permet aux enseignants de savoir quand leurs étudiants ne font pas leur propre travail.Cependant, certains éducateurs voient l'IA comme un outil qui peut aider les étudiants à améliorer leurs compétences en rédaction. Des outils d'IA peuvent aider à générer des idées, à fournir des commentaires et à vérifier les faits.M. Gates rappelle donc que si certains enseignants craignent que l'IA décourage les compétences d'écriture, il y en a d'autres qui estiment que l'intégration de l'IA dans l'apprentissage peut révolutionner l'éducation. Pour sa part, il estime qu'il faut veiller à ce que les étudiants de tous types puissent bénéficier de l'IA pour éviter de creuser les écarts. Les élèves devraient également apprendre à utiliser l'IA de manière responsable.Pour relever les défis liés à l'intelligence artificielle (IA) et maximiser ses avantages, Bill Gates pense qu'une action rapide est nécessaire. Les gouvernements doivent acquérir une expertise en IA afin de mettre en place des réglementations adaptées, lutter contre la désinformation et les menaces de sécurité, et aussi faciliter la transition sur le marché du travail et dans l'éducation.Le milliardaire américain suggère que les entreprises d'IA agissent de manière responsable en protégeant la vie privée, en réduisant les biais et en prévenant les utilisations malveillantes de la technologie. Les dirigeants politiques doivent aussi être bien informés et favoriser la collaboration internationale sur ces questions.Enfin, pour Bill Gates, il est essentiel que le public suive les développements de l'IA pour pouvoir participer à un débat informé. Malgré les défis, il pense que nous sommes capables de gérer les risques de l'IA, en nous basant sur nos expériences passées de gestion des nouvelles technologies.Source : Bill Gates Que pensez-vous des pistes de solutions proposées par Bill Gates pour maitriser les risques de l'IA ?Que proposeriez-vous pour chacun des risques évoqués ?