Introduction

Taille médiane des rounds

Financement du capital-risque par étape

Segments clés

Créateurs de modèles

Applications

L'infrastructure

Investisseurs principaux

Principaux pays et villes

Puces d'IA : les piliers de la GenAI

Sans surprise, les entreprises américaines ont attiré la majeure partie de l'argent. Un énorme montant de 20 milliards de dollars - 89% du total mondial - est allé aux startups américaines. Leurs homologues asiatiques n'ont levé que 790 millions de dollars, tandis que le reste du monde combiné n'a récolté que 454 millions de dollars. La collecte des données de Dealroom s'est achevée le 10 juillet 2023.L'IA n'est pas une nouveauté. Depuis des décennies, elle est utilisée dans les flux de travail analytiques et axés sur les données, avec une sophistication croissante. Mais la créativité et l'idéation étaient considérées comme des compétences humaines, loin des capacités de l'intelligence artificielle.L'émergence de l'IA générative (GenAI) et de programmes tels que StableDiffusion et ChatGPT a bouleversé cette hypothèse. L'IA générative est une nouvelle frontière de l'IA, qui utilise de grands modèles de langage (LLM) formés sur de grands ensembles de données de contenu média (texte, images, audio, vidéo) pour créer de nouveaux textes, audios, images et autres.Au cours d'une émergence rapide, les startups d'IA générative ont attiré des fonds considérables de la part des investisseurs, avec plus de 22 milliards de dollars de financement au cours des cinq dernières années.Les États-Unis sont le leader incontesté du financement par capital-risque de l'IA générative, même si l'on ne se limite pas à OpenAI.La GenAI a immédiatement provoqué une onde de choc sur les marchés adjacents. Les actions de NVIDIA ont augmenté de plus de 100 % au premier semestre 2023 (NVIDIA est le leader des puces d'IA), tandis que des entreprises telles que Chegg (tutorat éducatif) ont perdu plus de 50 % en raison de la perturbation de leur modèle commercial par la GenAI.Les startups d'IA générative affichent une prime significative dans leurs rounds Seed et Series A.En particulier, la taille médiane des rounds Séries A est deux fois supérieure à celle des autres startups. Ce maintien remonte également dans le temps jusqu'en 2018.Les investissements précoces dans les startups d'IA générative ont montré une augmentation constante depuis 2016, avec une accélération à partir de 2020. Toutefois, les chiffres sont susceptibles d'augmenter légèrement en raison d'un certain décalage dans les rapports sur les plus petits rounds.Le financement de la GenAI à un stade avancé a augmenté de 5 fois entre 2020 et 2022, mais a légèrement ralenti au cours des derniers trimestres.Le financement en phase tardive a connu un pic en 2023 avec plus de 12 milliards de dollars de financement, mené par le financement de 10 milliards de dollars d'OpenAI, mais aussi par plusieurs autres mégarounds.En tant qu'industrie relativement naissante, la plupart des fonds de capital-risque ont jusqu'à présent été levés par les acteurs les plus proches du LLM. Les créateurs de modèles ont obtenu plus de 60 % du financement de la GenAI, suivis par les applications et l'infrastructure.Le créateur de modèles OpenAI arrive en tête des financements levés par les entreprises de GenAI, mais Anthropic, Adept AI, Inflection AI, Aleph Alpha et une poignée d'autres acteurs ont également levé des sommes importantes. En général, un financement considérable est nécessaire pour soutenir les coûts élevés de formation et de déploiement des modèles généraux de LLM.Des fabricants de modèles verticalisés commencent à émerger, comme Hippocratic.ai, qui est sorti de la clandestinité avec un round d'amorçage de 50 millions de dollars pour son LLM axé sur la santé. Les secteurs prêts à accueillir des LLM spécifiquement développés comprennent la santé, la fintech et la legal tech.Les applications sont le deuxième segment le plus financé de l'IA générative après les créateurs de modèles. Les cas d'utilisation couvrent tous les types de médias (texte, image, vidéo, parole/audio/musique, code et actifs 3D). La plupart des applications ont été construites autour du texte, comme la rédaction, les assistants de relation client/chatbots et la connaissance et la recherche. D'autres segments notables sont la génération de code, la génération d'images, la génération vocale et la conception de jeux.Les applications se répartissent entre celles construites sur des modèles propriétaires et celles construites sur des modèles tiers.La plupart des applications sont construites sur des modèles tiers, tels que Jasper et Typeface. Mais plusieurs startups créent des applications basées sur leurs propres modèles GenAI. Character.ai, Runaway et Descript en sont des exemples.La construction de modèles GenAI propriétaires peut constituer une protection contre la concurrence, car les applications tireront probablement parti des données collectées et de l'interaction avec l'utilisateur pour affiner les modèles propriétaires. D'autres peuvent construire des couches d'affinage de modèle au-dessus de modèles tiers.L'augmentation considérable de l'utilisation de la GenAI dans de multiples cas d'utilisation, tant chez les consommateurs que dans les entreprises, a créé le besoin d'une infrastructure dédiée allant de l'ingénierie rapide aux MLops (formation, déploiement, optimisation et surveillance), en passant par les données et l'intégration.Certaines de ces solutions sont ajoutées en tant que modules complémentaires aux offres MLops précédentes, comme dans le cas de Scale AI.D'autres répondent à des besoins propres à la GenAI, comme les bases de données Vector, qui ont levé un montant record de 177 millions de dollars en 2023, sous l'égide de Pinecone et Weaviate.De nombreux investisseurs de premier plan ont constitué leurs portefeuilles d'IA générative. Andreessen Horowitz et Sequoia ont réalisé près de 50 % de plus d'investissements dans l'IA générative que n'importe qui d'autre jusqu'à présent.Ycombinator est de loin l'accélérateur le plus actif pour les startups de GenAI, avec plus de 100 startups soutenues, y compris OpenAI, Jasper et Replit.Le premier pays au monde pour le financement de l'IA générative est les États-Unis, avec une large avance, suivis par Israël et le Canada. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède suivent.La Bay Area a été la principale plaque tournante de l'IA générative, attirant plus de 18 milliards de dollars en moins de 4 ans. Même sans le financement de 12,3 milliards de dollars d'OpenAI, la Bay Area a attiré 8 fois plus de fonds que le hub suivant - New York. Tel Aviv (AI21) et Londres (Stability.ai) suivent en tant que deux principaux centres mondiaux en dehors des États-Unis.La vague GenAI augmente la demande de puces et de processeurs d'IA pour la formation et le déploiement de LLM à grande échelle. Cela a fait grimper les actions de NVIDIA de plus de 100 % au premier semestre 2023 (NVIDIA est le leader des puces d'IA). Cependant, même NVIDIA accuse un retard de deux à trois mois dans l'exécution des nouvelles commandes de puces pour serveurs cloud. Les coûts de formation et la disponibilité de la puissance de calcul deviennent une contrainte pour les startups et les entreprises qui souhaitent former et déployer des LLM.À l'échelle mondiale, le financement des puces d'IA a commencé à augmenter en 2017-2018 et a atteint son apogée en 2021-2022.Cependant, si l'on filtre les mégarounds, 2022 a été l'année la plus active jamais enregistrée en termes de nombre de rounds.La Chine a été la première région géographique pour les investissements dans les puces d'IA.Toutefois, malgré la demande croissante et clairement non satisfaite de puces d'IA et les limites de la capacité de calcul des semi-conducteurs, les startups de puces d'IA n'ont, dans certains cas, pas encore tenu leurs promesses.Après avoir été annoncée avec beaucoup d'enthousiasme, la startup britannique Graphcore a vu son évaluation réduite à zéro par Sequoia Capital en avril 2023, après avoir perdu un contrat important avec Microsoft fin 2022. Graphcore a levé 682 millions de dollars de fonds de capital-risque et était évaluée à 2,8 milliards de dollars en décembre 2020.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des résultats de cette étude de Dealroom ? Trouvez-vous ces données pertinentes et fiables ?Comment expliquez-vous le retard accumulé par l'Europe en matière de financements dans l'IA générative ?