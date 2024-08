Sur la base d'une enquête menée auprès de 300 décideurs informatiques et commerciaux du secteur du stockage pour les entreprises à travers les États-Unis, le rapport montre que 50 % des entreprises stockent plus de 5 Po de données non structurées et que près de 30 % d'entre elles en stockent plus de 10 Po.Les principales priorités en matière de stockage de données pour l'année prochaine sont l'optimisation des coûts (54 %), la préparation à l'IA (51 %) et l'investissement dans la gestion et la mobilité des données (41 %).« Notre dernière enquête révèle un moment charnière dans l'informatique d'entreprise, les organisations étant aux prises avec le potentiel de transformation de l'IA tout en équilibrant la responsabilité fiscale », déclare Kumar Goswami, PDG et cofondateur de Komprise. « Les responsables informatiques devront également prendre en compte les capacités critiques de gouvernance et de sécurité des données. La gestion stratégique des données non structurées pour optimiser les coûts et l'utilisation des flux de données pour enrichir les métadonnées constituent un excellent point de départ pour une initiative d'IA. »Parmi les autres résultats, seuls 13 % restreignent les données de l'entreprise qui peuvent être utilisées dans l'IA, tandis que 31 % n'ont aucune restriction pour les utilisateurs, les applications ou les données dans l'IA. Près de la moitié (44 %) créent une infrastructure prête pour l'IA et 32 % construisent leurs propres modèles d'apprentissage.La principale tactique employée pour répondre aux préoccupations liées aux données de l'IA consiste à mettre à niveau les technologies de stockage et de gestion des données (53 %). La gouvernance/sécurité des données d'IA est la principale capacité future (47 %) pour la gestion des données non structurées, contre 28 % en 2023.Près de 60 % des répondants déclarent avoir besoin de plus de personnel ayant des compétences liées à la sécurité, à la conformité et aux données sensibles.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les conclusions de cette étude de Komprise crédibles ou pertinentes ?