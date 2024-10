L'AI Pin est un dispositif portable qui s'attache aux vêtements. L'AI Pin utilise des capteurs, des projecteurs et la technologie de l'IA pour offrir diverses fonctionnalités. Il s'agit d'un appareil sans écran, qui utilise des caméras, des microphones et des accéléromètres pour fournir des informations contextuelles et contrôler d'autres appareils. L'AI Pin peut prendre des photos et envoyer des textos, projeter un écran sur la paume d'une personne et dispose d'un assistant virtuel comme ChatGPT.Le dispositif portable Humane AI Pin avait fait l'objet de critiques acerbes de la part de nombreux experts qui affirment qu'il ne résout rien. Pour Karl Guttag, expert en dispositif électronique d'affichage, le Humane AI Pin est non seulement coûteux et inutile, mais également le rebondissement à 230 millions de dollars d'une vieille escroquerie . Il explique que le gadget intègre un projecteur laser de piètre qualité dans un appareil ressemblant à un téléphone et qu'en ajoutant la mention "IA", l'entreprise tente de le faire passer pour une innovation. Mais il n'en est rien. Selon l'expert, Humane combine des concepts qui ont échoué par le passé.Afin de renverser la tendance à la stagnation des ventes de son produit phare, Humane a confirmé qu'elle réduisait le prix de l'AI Pin de 200 dollars. Après avoir été lancé au début de l'année au prix de 699 dollars, le gadget tant décrié se trouve désormais dans une catégorie de prix inférieure, comme l'indiquent les détails communiqués dans un courriel.L'AI Pin était censé représenter une avancée vers un environnement post-smartphone dans lequel les gens passeraient moins de temps à regarder leur téléphone à la main et porteraient plutôt la technologie nécessaire, mais il a eu du mal à dépasser un lancement décevant. Certains commentaires ont été très critiques à l'égard du produit Humane, le célèbre blogueur technologique Marques Brownlee allant même jusqu'à qualifier l'appareil de 699 dollars de "".Au mois d'août 2024, Humane aurait atteint un million de dollars de retours totaux pour son AI Pin qui n'a été lancé que quatre mois plus tôt. Cela s'est produit alors que l'entreprise était à la recherche d'un acheteur, dans ce qui a été une période turbulente.La baisse du prix représente-t-elle une limitation des dégâts ou du désespoir ? Il reste à voir s'il y aura une demande soudaine pour l'AI Pin, mais compte tenu de tout ce qui s'est déjà passé, cela semble peu probable. Une offensive de charme a été entreprise avec l'explication du nouveau plan de prix, y compris la politique de retour.", a déclaré l'entreprise. "" Il s'agit peut-être d'une opportunité sans risque, mais le produit ayant connu des difficultés jusqu'à présent, rien n'indique qu'il soit possible d'inverser la tendance.La version à 499 dollars est la version "Eclipse", en aluminium anodisé noir mat, qui n'est pas livrée avec un étui de chargement ou une batterie supplémentaire. L'entreprise a conseillé aux clients de ne pas utiliser l'étui de chargement, car certaines cellules de batterie des fournisseurs pourraient "". Une batterie séparée peut être achetée pour 69 dollars.La boutique Humane propose également les modèles AI Pin blanc (lunaire) et noir (équinoxe) en aluminium poli, tous deux disponibles au prix de 799 dollars. Ces modèles font partie d'un "" comprenant la batterie et l'étui de chargement, mais un point d'achoppement important est que les deux modèles sont affichés comme étant épuisés.Pour rappel, Humane avait informé les propriétaires de l’AI Pin qu’ils devraient "immédiatement" cesser d’utiliser l’étui de charge fourni avec leur gadget AI. Après avoir inspecté l’étui suite à un rapport sur un problème de charge, Humane a découvert une anomalie avec la cellule de la batterie à l’intérieur de l’étui. Le problème réside dans la batterie qui "". Des moqueries considéraient même l'étui de chargement comme un très bon allume feu. : HumanePensez-vous que cette annonce d'Humane est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?