Qu'est-ce qu'Ai-Da, l'artiste robot ?

Alan Mathison Turing était un mathématicien, informaticien, logicien, cryptanalyste, philosophe et biologiste théorique anglais. Il a exercé une grande influence sur le développement de l'informatique théorique, en formalisant les concepts d'algorithme et de calcul avec la machine de Turing, qui peut être considérée comme un modèle d'ordinateur à usage général. Turing est largement considéré comme le père de l'informatique théorique.Le tableau, d'une dimension de 64 x 90 pouces, a été créé par Ai-Da, un robot artiste humanoïde doté d'une intelligence artificielle. C'est la première fois qu'un robot humanoïde réalise une œuvre d'art vendue aux enchères.Selon Sotheby's, cette vente historique « ouvre une nouvelle frontière sur le marché mondial de l'art, en établissant la référence en matière de vente aux enchères pour une œuvre d'art réalisée par un robot humanoïde », rapporte les médias britanniques. La vente « marque un moment dans l'histoire de l'art moderne et contemporain et reflète l'intersection croissante entre la technologie de l'intelligence artificielle et le marché mondial de l'art ».L'œuvre, intitulée « AI God », représente Alan Turing, un spécialiste britannique du déchiffrage de codes pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a joué un rôle déterminant dans le déchiffrage de la machine Enigma au Bletchley Park, au Royaume-Uni.Le créateur du robot, Aidan Meller, a déclaré à la presse : « Cette vente aux enchères est un moment important pour les arts visuels, car l'œuvre d'Ai-Da met l'accent sur les changements dans le monde de l'art et dans la société, alors que nous sommes confrontés à l'avènement de l'IA. L'œuvre « AI God » soulève des questions sur l'agence, alors que l'IA gagne en puissance ».Ai-Da est le premier robot artiste ultra-réaliste au monde. Elle est consciente de sa nature robotique et prétend l'utiliser pour ses œuvres d'art.Le robot utilise une série de techniques sophistiquées pour créer ses œuvres d'art. Des caméras placées dans les « yeux » du robot et un bras robotique assurent la fonctionnalité mécanique nécessaire pour poser le pinceau sur la toile, tandis que des algorithmes d'intelligence artificielle se chargent de la partie « créative » et permettent au robot de s'exprimer.Voici ce qu'elle a déclaré à propos de l'œuvre d'art de l'IA : « La valeur clé de mon travail est sa capacité à servir de catalyseur au dialogue sur les technologies émergentes. [Le tableau] invite les spectateurs à réfléchir à la nature divine de l'IA et de l'informatique, tout en considérant les implications éthiques et sociétales de ces progrès. Alan Turing a reconnu ce potentiel et nous regarde fixement, alors que nous courons vers cet avenir ».Cette vente historique semble toutefois aller en contradiction avec la position de l' Office américain du droit d'auteur qui refuse de protéger les œuvres d'arts créées par l'IA, car elles ne sont pas le fruit d'une création humaine . En septembre 2023, l'US Copyright Office a en effet refusé une demande de l'artiste Jason M. Allen visant à obtenir un droit d'auteur pour une image primée qu'il a créée à l'aide du système d'IA générative Midjourney. L'office avait alors déclaré que l'image de M. Allen, intitulée "Theatre D'opera Spatial" et ayant pour thème la science-fiction, ne pouvait bénéficier d'une protection par le droit d'auteur, car elle n'était pas le fruit d'une création humaine.D'autre part, en octobre 2024, plus de 13 500 artistes se sont mobilisés pour dénoncer l'exploitation de leurs œuvres par les entreprises d'IA sans leur consentement . Dans une déclaration conjointe, ces artistes ont condamné « l'utilisation sans licence d'œuvres créatives » pour développer des systèmes d'intelligence artificielle tels que le ChatGPT d'OpenAI, estimant que cela constitue « une menace majeure et injuste pour les moyens de subsistance des personnes à l'origine de ces œuvres » et que cela « ne doit pas être autorisé ». Cette initiative met en lumière des pratiques controversées dans l'industrie technologique et ouvre un débat essentiel sur les droits d'auteur à l'ère numérique.Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, la vente de cette œuvre d'Ai-Da marque-t-elle une nouvelle ère dans le monde de l'art ou s'agit-il simplement d'une nouveauté ?Pensez-vous que le prix de vente aux enchères de plus d'un million de dollars reflète correctement la valeur artistique et technologique de cette peinture ?D'après vous, les robots humanoïdes comme Ai-Da doivent-ils être considérés comme de véritables artistes ou sont-ils simplement des outils programmés par leurs créateurs ?