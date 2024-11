Mustafa Suleyman parle de l'IA comme d'un compagnon de vie grâce à sa mémoire quasi infinie

En mars 2024, Mustafa Suleyman, cofondateur de DeepMind, a été embauché pour diriger la division Microsoft AI consacrée au développement de l'IA grand public . Cette décision a été prise dans le cadre de l'une des transactions les plus étranges que le géant de l'informatique dématérialisée, dirigé par Satya Nadella, ait pu réaliser en poursuivant son offensive pour attirer les meilleurs talents. Le recrutement de Mustafa Suleyman, après que sa précédente startup, Inflection, ait levé 1,3 milliard de dollars, marque ainsi une étape importante dans l’engagement de Microsoft envers l’IA, avec la formation de la division Microsoft AI, qui se concentre sur l’avancement de Copilot et d’autres produits et recherches en IA grand public. En mai 2024, Mustafa Suleyman avait déjà commencé à participer au développement du modèle d'IA « MAI-1 » pour rivaliser avec les autres modèles existants.« Nous avons des prototypes sur lesquels nous travaillons et qui ont une mémoire quasi infinie. Ils n'oublient donc pas, ce qui constitue une véritable transformation. », a déclaré Mustafa Suleyman lors de l'interview.« La technologie pourrait bientôt permettre un dialogue continu et évolutif, où chaque interaction s'appuie sur la précédente, modifiant fondamentalement la façon dont nous percevons et utilisons l'IA ». Mustafa Suleyman a rajouté que la mémoire était un « point d'inflexion » qui nécessite « d'investir du temps parce que tout ce que vous lui dites, vous le récupérerez de manière utile à l'avenir ».Pour Mustafa Suleyman, le rôle ultime de l'IA est de servir de « professeur extraordinaire », de « médecin extraordinaire » et de compagnon de vie. « C'est pourquoi il s'agit d'un copilote », a-t-il expliqué, précisant que le projet Copilot de Microsoft AI est conçu pour fonctionner comme un “consigliere”, un conseiller avisé qui permet aux individus d'atteindre leur plein potentiel. Il a ajouté : « Il va vous proposer un programme personnalisé pour vous aider à apprendre tout ce qui vous intéresse, que vous soyez jeune ou vieux. »La mémoire et une grande personnalité ne suffiront pas à réaliser l'avenir envisagé par M. Suleyman. Pour cela, ces modèles d'IA avancés auront besoin d'une voix propre. Mustafa Suleyman a exprimé son étonnement face aux récentes avancées en matière de modèles vocaux, qui permettent de générer du son en temps réel et de donner l'impression d'une conversation fluide et naturelle, comme c'est le cas avec NotebookLM.Il a déclaré : « Parfois, on voit un élément technologique se développer sur une longue période, et même si l'on est très proche de lui, on est toujours surpris de voir qu'il fonctionne de manière si transparente. »Avec une voix, une mémoire et une personnalité, Mustafa Suleyman suggère que les barrières traditionnelles entre les humains et les ordinateurs, telles que la nécessité de communiquer explicitement par des mots tapés ou des boutons, commenceront à s'estomper à mesure que les copilotes IA deviendront capables de comprendre les références, les émotions et le contexte. Il pense que cette évolution débouchera sur des modes de pensée et d'interaction entièrement nouveaux, comparables à la transition révolutionnaire vers les écrans tactiles mobiles. Mustafa Suleyman a également déclaré que l'IA est « une nouvelle espèce numérique, la vague de création la plus rapide et la plus importante jamais observée » . Selon le PDG de Microsoft AI, cette "nouvelle espèce numérique" deviendra infiniment intelligente avec un QI presque parfait et l'humanité finira par considérer les assistants d'IA comme des "compagnons numériques" ou de "nouveaux partenaires", plutôt que comme un simple outil. Il rajoute que « l'IA sera dotée d'une intelligence émotionnelle exceptionnelle et les compagnons numériques seront gentils, solidaires, empathiques. »Mustafa Suleyman, Times TechiesQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les prédictions de Mustafa Suleyman sont crédibles ou pertinentes ?