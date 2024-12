GROK IS NOW FREE! — Nima Owji (@nima_owji) December 6, 2024

Le chatbot Grok a été lancé pour la première fois par xAI en 2023 et était étroitement intégré au réseau social X, mais les utilisateurs devaient acheter un abonnement premium à X pour avoir accès au chatbot, contrairement à beaucoup de ses homologues comme ChatGPT, Gemini et Claude.En août 2024, xAI a dévoilé Grok-2 et Grok-2 mini en version bêta, présentant des capacités de raisonnement améliorées et la possibilité de générer des images directement sur la plateforme X. L'accès à Grok était alors réservé aux abonnés Premium et Premium+ de X, tandis que les développeurs avaient accès aux deux modèles via l'API d'entreprise de xAI.Ce début décembre 2024, le chatbot IA Grok d'Elon Musk n'est plus lié à un paywall et est désormais accessible gratuitement à tous les utilisateurs.Bien que xAI n'ait pas encore publié de déclaration officielle confirmant la disponibilité de Grok pour tous les utilisateurs, de nombreux utilisateurs ont partagé leur expérience sur l'accès à Grok sans acheter un abonnement X premium.Selon une publication sur X, la version gratuite de l'IA Grok est très limitée, permettant aux utilisateurs d'envoyer un maximum de 10 messages toutes les deux heures et d'analyser jusqu'à trois images par jour.Un rapport récent suggère que Grok pourrait également obtenir une application autonome comme Gemini et ChatGPT, toutes deux disponibles sur iOS et Android depuis des mois.Actuellement, Grok peut déjà analyser des images, et Elon Musk a laissé entendre que le chatbot pourrait bientôt être capable de traiter des documents dans des formats tels que PDF et Word.De son côté, xAI d'Elon Musk a récemment bouclé un tour de table de 6 milliards de dollars, portant l'évaluation de la startup à plus de 40 milliards de dollars. Une partie des fonds aurait été allouée à l'expansion de l' installation de supercalculateurs de xAI à Memphis , dans le Tennessee. Cette installation abrite un superordinateur appelé Collosus, un élément crucial des ambitions de Musk en matière d'IA, dans un contexte de concurrence croissante avec OpenAI.Notamment, Elon Musk a ajouté Microsoft à son procès contre OpenAI et son PDG, Sam Altman, les accusant de tenter de monopoliser illégalement le marché de l'IA.Ces récents développement interviennent alors que des inquiétudes se font jour quant à la capacité de l'IA Grok à diffuser des informations erronées. Selon une enquête menée par le Center for Countering Hate and Radicalism (CCDH), le chatbot IA Grok est un désastre pour la démocratie , car il ne dispose pas des garanties nécessaires pour empêcher les utilisateurs de générer de la désinformation.Conçue pour être à la fois humoristique et provocante, l'IA Grok a attiré l'attention pour son ton sarcastique et ses prises de positions surprenantes, mais il a également été impliqué dans la création d'images trompeuses en lien avec les dernières élections aux Etats-Unis. Les critiques affirment que X n'applique pas ses propres règles pour freiner la diffusion de ce type de contenu.Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, l'accès gratuit à l'IA Grok est-il une bonne chose au vu des capacités de l'outil à diffuser de la désinformation ?Pensez-vous que Grok est une alternative intéressante à ChatGPT, Gemini ou Claude ?