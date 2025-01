Cette nouvelle opération de la startup d'intelligence artificielle (IA) intervient quelques mois seulement après qu' Anthropic a levé 4 milliards de dollars supplémentaires auprès d'Amazon . En plus de la levée de fonds, Anthropic a également indiqué qu'elle fera de la division AWS d'Amazon « son principal partenaire de formation et utilisera AWS Trainium pour former et déployer ses plus grands modèles de base ».Lightspeed Venture Partners dirige le tour de table, ont déclaré les sources, qui ont parlé sous le couvert de l'anonymat pour discuter d'affaires privées. L'évaluation de 60 milliards de dollars américains comprendrait l'argent qu'Anthropic prévoit de lever dans le cadre de ce tour de table, ont précisé les sources.Le Wall Street Journal a été le premier à faire état de cette nouvelle levée de fonds.Anthropic est l'une des nombreuses start-ups qui lèvent des milliards de dollars américains dans le contexte de l'engouement pour l'IA. Il y a tout juste trois mois, OpenAI a levé 6,6 milliards de dollars, doublant presque son évaluation à 157 milliards de dollars. Le mois dernier, xAI, la société d'Elon Musk, a annoncé qu'elle avait levé 6 milliards de dollars de nouveaux capitaux, clôturant ainsi un cycle de financement qui était en cours depuis des mois et qui aurait valorisé la startup d'IA à plus de 40 milliards de dollars.L'investissement supplémentaire de 4 milliards de dollars d'Amazon.com dans Anthropic, augmente ainsi sa participation dans l'entreprise. Cette somme, sous forme d'obligations convertibles, a commencé par une injection de 1,3 milliard de dollars, le reste devant suivre à une date que les entreprises n'ont pas précisée.Une partie des 4 milliards de dollars restants pourrait provenir d'une nouvelle levée de fonds d'Anthropic, selon une source au fait du dossier, mais Amazon ne prévoit pas d'investir plus d'argent pour le moment.Menlo Ventures, qui a déjà soutenu Anthropic, prévoit d'investir à nouveau dans la startup, selon une source familière avec les projets de l'entreprise.Fondée en 2021 par d'anciens employés d'OpenAI, Anthropic est devenue l'une des plus proches rivales de l'éditeur de ChatGPT. Anthropic a réussi à vendre des logiciels d'IA à des entreprises, notamment dans les secteurs de la finance et de la santé.Anthropic était récemment en passe de générer un chiffre d'affaires annuel d'environ 875 millions de dollars, selon une source au fait du dossier.Rappelons par ailleurs que la startup Anthropic a lancé une nouvelle formule d'abonnement pour son chatbot d'IA Claude destinée aux entreprises qui souhaitent davantage de contrôles administratifs et une sécurité accrue. Le plan Claude Entreprise offre une fenêtre de contexte élargie de 500 000, une plus grande capacité d'utilisation et une intégration native de GitHub.The Wall Street JournalQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cet engouement des investisseurs pour l'IA crédible ou pertinente ? Pensez-vous que ces cycles d'investissements se poursuivront dans les années à venir ?