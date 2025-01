Le film « Poutine » est un mélange hybride d'humain et d'IA

Ils le voient tous les jours dans les médias. Même le meilleur acteur, avec un maquillage parfait, ne pourrait pas incarner de manière convaincante un personnage que tout le monde connaît si bien.



Inviter [Vladimir] Poutine en studio pour 20 000 prises de vue n'était pas une option, et obtenir les détails de la plus haute résolution est impossible sans avoir un modèle humain physique à photographier en studio.



Sans cette référence réelle, l'IA ne peut tout simplement pas reproduire le niveau de précision que nous avons atteint. Ils le voient tous les jours dans les médias. Même le meilleur acteur, avec un maquillage parfait, ne pourrait pas incarner de manière convaincante un personnage que tout le monde connaît si bien.Inviter [Vladimir] Poutine en studio pour 20 000 prises de vue n'était pas une option, et obtenir les détails de la plus haute résolution est impossible sans avoir un modèle humain physique à photographier en studio.Sans cette référence réelle, l'IA ne peut tout simplement pas reproduire le niveau de précision que nous avons atteint.

L'utilisation de l'IA dans la réalisation de films remodèle rapidement l'industrie, avec des prédictions audacieuses, telles que celles de l'acteur et investisseur technologique Ashton Kutcher, qui suggèrent que les films seront bientôt entièrement générés par l'IA . Si ces avancées suscitent un vif débat, des projets comme le film « Poutine » de Patryk Vega témoignent d'une approche plutôt collaborative.En effet, l'IA est utilisée tout au long du film pour créer une image du président. Pour y parvenir, un acteur polonais nommé Sławomir Sobala a passé deux ans à essayer d'apprendre les manières et le langage corporel de Vladimir Poutine. La technologie a ensuite été utilisée pour superposer le visage de l'homme politique à celui de Slawomir Sobala.Lors d'une conversation avec un média britannique, le réalisateur Patryk Vega a expliqué comment l'acteur polonais a étudié « le langage corporel de Poutine, sa démarche et sa façon d'entrer dans une pièce ».Il a expliqué pourquoi il avait choisi de demander à l'acteur de le faire :Cette approche humaine et IA illustre la manière dont le monde des médias évolue, d'autres entreprises dans le monde entier introduisant l'intelligence artificielle dans les publicités et les supports de marketing.Les grandes marques l'adoptent, notamment Coca Cola dont les dernières publicités pour les fêtes ont été créées en collaboration avec un certain nombre d'agences d'IA.L'utilisation de l'IA est devenue un enjeu majeur des grèves des acteurs et des scénaristes de 2023, qui ont entraîné des retards de tournage massifs pour de nombreuses séries et films. La grève a duré 118 jours, la plus longue de l'histoire du syndicat.À l'issue de la grève organisée par le SAG-AFTRA, les acteurs de télévision et de cinéma ont obtenu 1 milliard de dollars de nouveaux salaires et avantages, ainsi que des garde-fous sur l'utilisation de l'IA.D'autres artistes d'Hollywood se sont également mis en grève, notamment ceux de l'industrie des jeux vidéo.Ce paysage en évolution a suscité d'intenses discussions sur le rôle de l'IA dans le cinéma. Lors du dernier Festival de Cannes, George Lucas a affirmé que l'intelligence artificielle dans le cinéma est inévitable . Selon le célèbre réalisateur, chercher à faire sans serait comme dire : « Je ne crois pas que ces voitures vont fonctionner. Restons-en aux chevaux. »Toutefois, les figurants de films craignent d'être remplacés par l'IA . En effet, selon plusieurs témoignages récoltés en 2023, des studios hollywoodiens effectueraient déjà des scans corporels, sans consentement, pour créer des répliques numériques de leurs visages et de leurs corps.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous l'initiative de ce réalisateur polonais judicieux ou pertinent ?Selon vous, l'IA est-elle une menace ou une opportunité pour l'industrie cinématographique ?