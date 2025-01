Investissements dans Anthropic

Intégration de l'IA

Le nouveau financement d'Anthropic fait suite à une série d'investissements très médiatisés dans la startup d'IA. En novembre 2024, Amazon a en effet investi 4 milliards de dollars supplémentaires dans Anthropic , et cette dernière a accepté d'entraîner ses modèles d'IA générative phares principalement sur Amazon Web Services (AWS), faisant d'AWS le « premier partenaire de formation » d'Anthropic.D'autre part, Anthropic est sur le point de lever 2 milliards de dollars supplémentaires dans le cadre d'une opération qui valoriserait l'entreprise à 60 milliards de dollars. D'après le Financial Times, qui cite plusieurs personnes ayant une connaissance directe de l'opération, Lightspeed Venture Partners a mené le tour de table dans le cadre d'une opération distincte qui devrait tripler l'évaluation de la start-up.Les start-ups spécialisées dans l'IA ont besoin d'énormes sommes d'argent, comme en témoignent les investissements considérables réalisés précédemment dans des entreprises spécialisées dans l'IA, telles qu'OpenAI et Anthropic.Mis à part les investissements de Google dans Anthropic, l'entreprise a également reçu jusqu'à 8 milliards de dollars de la part du géant du commerce électronique et du cloud Amazon.Pour rappel, en septembre 2023, Amazon avait déjà réalisé un premier investissement de 1,25 milliard de dollars dans Anthropic, mais avait également déclaré qu'il prévoyait d'investir jusqu'à 4 milliards de dollars dans la startup.En mars 2024, Amazon a injecté 2,75 milliards de dollars supplémentaires dans Anthropic, basée à San Francisco, complétant ainsi son investissement de 4 milliards de dollars.En septembre 2024, l'autorité britannique de régulation de la concurrence (CMA) a autorisé l'investissement de 4 milliards de dollars d'Amazon dans Anthropic, estimant qu'il n'atteignait pas le seuil requis pour faire l'objet d'un examen approfondi au titre de la réglementation sur les fusions.La CMA avait enquêté sur la base d'une inquiétude plus large selon laquelle un petit nombre d'entreprises technologiques contrôlaient le domaine émergent de l'IA générative, mais l'autorité de régulation britannique a estimé que le chiffre d'affaires et la part de marché combinés d'Anthropic et d'Amazon au Royaume-Uni n'étaient pas suffisamment importants pour nécessiter une enquête approfondie en vertu des règles britanniques sur les fusions.À l'instar de Google, Amazon s'efforce également d'intégrer les modèles Claude dans sa technologie, notamment dans la version de nouvelle génération de son haut-parleur Alexa.Anthropic se trouve dans une situation de concurrence féroce avec ses rivaux OpenAI et xAI d'Elon Musk, qui ont tous deux levé plus de 10 milliards de dollars l'année dernière.Ce tout récent investissement de Google dans la startup d'IA souligne la rivalité qui règne dans ce secteur très compétitif. En effet, Anthropic positionne son modèle d'IA Claude Haiku 3.5 comme un concurrent direct, capable de battre GPT-4o d'OpenAI . Le modèle Claude Haiku 3.5 mis à jour, qui est accessible via Amazon Bedrock et Vertex AI de Google Cloud, s'accompagne cependant d'une hausse de prix en raison de l'augmentation de son « intelligence ».L'entreprise a toutefois fait l'objet de controverses, notamment d'une plainte selon laquelle Anthropic aurait utilisé des livrés piratés protégés par le droit d'auteur pour entraîner son chatbot d'IA Claude sans consentement ni compensation. La startup soutient que la formation à l'IA relève de la doctrine de l'usage loyal de la loi américaine sur le droit d'auteur, mais cette interprétation est contestée par le procès.The Financial TimesQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cet engouement des investisseurs pour l'IA crédible ou pertinente ?