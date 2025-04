OpenAI poursuit Elon Musk pour concurrence déloyale et ingérence dans ses relations commerciales avec les investisseurs et les clients, après que Elon Musk a qualifié OpenAI de "diabolique"



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 303 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

La conflit juridique entre OpenAI et Elon Musk s'appuie sur des tensions antérieures, notamment l' injonction d'Elon Musk pour stopper la transition d'OpenAI vers un modèle à but lucratif . En décembre 2024, Elon Musk a effectivement déposé une injonction visant Sam Altman, Reid Hoffman et Microsoft, critiquant l'investissement de 13 milliards de dollars dans OpenAI et accusant l'entreprise d'IA de s'engager dans des pratiques anticoncurrentielles et non équitables.À la suite de cette injonction, Elon Musk a intensifié son opposition en déclarant qu'il abandonnera son offre d'acquisition d'OpenAI , d'un montant de 97,4 milliards de dollars, si l'entreprise renonçait à son projet de transformation en société à but lucratif. Ses avocats ont souligné qu'Elon Musk retirerait son offre si le conseil d'administration d'OpenAI s'engageait à préserver sa mission caritative fondatrice, ce qui a creusé le fossé entre Elon Musk et le PDG d'OpenAI, Sam Altman.Dans un nouveau rebondissement, OpenAI a poursuivi Elon Musk pour pratiques anticoncurrentielles et interférence dans ses relations commerciales avec les investisseurs et les clients. Les allégations ont été déposées le mercredi 9 avril dernier devant un tribunal fédéral de Californie, dans le cadre du procès intenté par le PDG de Tesla contre OpenAI. Ce procès sera jugé par un jury l'année prochaine.Elon Musk, un investisseur de la première heure d'OpenAI qui dirige aujourd'hui sa propre entreprise d'IA, xAI, ainsi que Tesla, SpaceX, la plateforme de médias sociaux X et le ministère de l'efficacité gouvernementale du président Donald Trump, a lancé une offensive juridique contre OpenAI et son PDG Sam Altman il y a plus d'un an.Il a d'abord intenté un procès pour rupture de contrat en raison de ce qu'il a qualifié de trahison de ses objectifs fondateurs en tant que laboratoire de recherche à but non lucratif, puis a élargi ses revendications.En mars, une juge fédérale a rejeté la demande de Elon Musk visant à obtenir une ordonnance empêchant OpenAI de se transformer en société à but lucratif, mais elle a indiqué qu'elle pourrait accélérer la tenue d'un procès afin d'examiner les demandes de Elon Musk. Elle a proposé d'organiser un procès dans le courant de l'année, mais celui-ci a été repoussé à mars 2026.Dans la demande reconventionnelle, OpenAI accuse Elon Musk d'avoir fait une « offre bidon » en février pour acquérir une participation majoritaire dans l'organisation à but non lucratif.Elon Musk et un groupe d'investisseurs ont proposé 97,4 milliards de dollars pour les actifs d'OpenAI, un chiffre qui, selon OpenAI, a été tiré par Elon Musk du personnage 974 Praf dans le roman de science-fiction « Look to Windward » de l'écrivain écossais Iain Banks. Elon Musk a d'ailleurs baptisé certaines de ses machines SpaceX d'après des navires du livre.OpenAI a déclaré avoir « reconnu que l'offre était une feinte », mais a dû à plusieurs reprises détourner des ressources et a « subi un préjudice en raison de la campagne illégale de harcèlement, d'interférence et de désinformation de Musk ».L'avocat d'Elon Musk, Marc Toberoff, a répondu dans un courriel que si le conseil d'administration d'OpenAI avait « véritablement examiné l'offre, comme il était tenu de le faire, il aurait vu à quel point elle était sérieuse ».Il est révélateur que le fait de devoir payer la juste valeur marchande des actifs d'OpenAI « interfère » prétendument avec leurs plans d'affaires », a écrit Marc Toberoff.Il convient de rappeler qu'en octobre 2024, Elon Musk a publiquement qualifié OpenAI de « diabolique » , après que l'entreprise a demandé à ses investisseurs des accords d'exclusivité qui les empêcheraient d'investir dans des concurrents tels que xAI, l'entreprise d'IA d'Elon Musk.Pour ajouter aux tensions, OpenAI a révélé en décembre dernier qu'Elon Musk voulait faire de l'entreprise d'IA une organisation à but lucratif dont il aurait eu le contrôle total . Selon le billet de blog publié par OpenAI, Elon Musk a exigé une participation majoritaire dans l'entreprise et a insisté pour occuper le poste de PDG.OpenAIQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative d'OpenAI crédible ou pertinente ?