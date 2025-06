Microsoft vous permet désormais d'utiliser gratuitement le générateur de vidéos Sora d'OpenAI, un modèle d'IA de conversion texte-vidéo auparavant réservé aux abonnés de ChatGPT Plus, avec Bing Video Creator

Microsoft vous permet désormais d'utiliser gratuitement le générateur de vidéos Sora d'OpenAI, un modèle de conversion texte-vidéo auparavant réservé aux abonnés de ChatGPT Plus, avec Bing Video Creator



Le lancement de Bing Video Creator fait suite à la publication de Sora par OpenAI en décembre 2024. Ce modèle d'IA est capable de générer des vidéos de 20 secondes à partir de prompts textuels (instructions génératives). OpenAI a déclaré que toutes les vidéos créées par Sora inclueront par défaut des métadonnées C2PA et un filigrane permettant aux utilisateurs d'identifier les vidéos générées par le programme.Actuellement, les utilisateurs d'appareils Android et iOS peuvent accéder à Bing Video Creator à partir du menu en bas à droite ou en saisissant une description vidéo dans la barre de recherche Bing. Bien que cette fonctionnalité soit déployée dans le monde entier, elle n'est pas disponible en Chine ou en Russie. Microsoft indique par ailleurs que la prise en charge des ordinateurs de bureau et de Copilot Search sera bientôt ajoutée.Les utilisateurs peuvent mettre en file d'attente jusqu'à trois générations de vidéos à la fois et reçoivent une notification lorsque les vidéos sont prêtes. Il existe deux options de vitesse de création : Standard, qui est gratuite pour tous, et Rapide, qui permet de créer des vidéos en quelques secondes. Les dix premières générations rapides sont incluses gratuitement, après quoi chaque génération rapide supplémentaire nécessite 100 points Microsoft Rewards.Les vidéos générées durent 5 secondes dans un format vertical 9:16 et sont stockées dans l'application Bing pendant 90 jours. Le téléchargement et le partage externe sont pris en charge. Alors que le format vidéo horizontal 16:9 est prévu pour de futures mises à jour, la sortie coïncide avec une concurrence accrue dans l'espace vidéo de l'IA.Le paysage concurrentiel s'est en effet intensifié lorsque Google DeepMind a présenté Veo 3 , un rival de Sora capable de créer et d'incorporer du son, notamment des dialogues entre les personnages. D'après Eli Collins, vice-président des produits de Google DeepMind, « Veo 3 excelle dans les domaines du texte et de l'image, de la physique du monde réel et de la synchronisation labiale précise. » Veo 3 est disponible via l'abonnement Ultra premium de Google.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Microsoft judicieuse ou pertinente ?