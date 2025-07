Les dépenses mondiales des utilisateurs finaux pour les modèles de GenAI atteindront 14,2 milliards de dollars en 2025, et celles consacrées aux modèles de GenAI spécialisés atteindront 1,1 milliard de dollars, selon Gartner



Ces prévisions confortent les conclusions d'un précédent rapport de Netskope, selon lequel 94 % des organisations utilisent désormais des applications de GenAI en 2024, contre 81 % l'année précédente. Plus intéressant encore, l'étude montre que plus de 99 % des entreprises ont mis en place des contrôles pour atténuer les risques posés par ces applications, ce qui témoigne d'une prise de conscience croissante des enjeux de sécurité et de gouvernance associés à cette technologie.Les modèles de GenAI spécialisés sont formés ou affinés à partir de données spécifiques à un secteur ou à un processus métier. La manière dont les DSLM sont développés et déployés a un impact qui dépasse les dépenses directes qu'ils génèrent. Gartner prévoit que d'ici 2027, plus de la moitié des modèles de GenAI utilisés par les entreprises seront spécifiques à un domaine (c'est-à-dire spécifiques à un secteur ou à une fonction métier), contre 1 % en 2024.« Les modèles de GenAI de fondation (y compris les LLM) sont entraînés à partir d'énormes quantités de données et utilisés pour de nombreuses tâches différentes. Ils constituent les premiers modèles prenant en charge la GenAI et continueront de représenter le poste de dépenses le plus important des organisations dans les années à venir », a déclaré Arunasree Cheparthi, analyste de recherche principal chez Gartner. « Cependant, les organisations se tournent également vers des modèles de GenAI plus spécifiques à un domaine ou verticaux, car ils offrent des performances, des coûts, une fiabilité et une pertinence améliorés dans des cas d'utilisation ciblés en entreprise par rapport aux modèles de fondation. »Toutefois, les préoccupations relatives à la sécurité continuent de freiner l'adoption de l'IA générative. Une récente étude menée par Cisco a révélé que 27 % des entreprises ont interdit l'utilisation de l'IA générative , invoquant des raisons de confidentialité et de sécurité des données. Parmi les principales inquiétudes, on compte les menaces pesant sur les droits juridiques et la propriété intellectuelle d'une organisation (69 %) ainsi que le risque de divulgation d'informations au public ou à des concurrents (68 %).GartnerQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces prévisions de Gartner crédibles ou pertinentes ?