Le PDG de Nvidia affirme que l'IA nous rendra en réalité plus occupés à l'avenir : « Je pense en vérité que nous aurons plus de choses à faire », a déclaré le PDG Jensen Huang

Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que l'essor de l'intelligence artificielle (IA) pourrait conduire à l'instauration d'une semaine de travail de quatre jours, comparant cette évolution aux révolutions passées qui ont transformé le monde du travail. S'exprimant sur Fox Business Network, il a prédit une croissance plus forte du PIB et une productivité accrue, mais a averti que l'IA pourrait en réalité rendre les gens plus occupés à l'avenir. Si certains emplois pourraient disparaître, a-t-il noté, de nombreux nouveaux rôles verront le jour à mesure que chaque profession s'adaptera à l'automatisation.
Ces déclarations de Jensen Huang s'appuient sur les avertissements qu'il avait déjà lancés à Taipei en 2023, où il avait exhorté les entreprises et les travailleurs à acquérir des compétences en IA sous peine d'être laissés pour compte. Lors d'un discours prononcé à l'université nationale de Taiwan, il a affirmé que l'IA allait réinventer l'informatique de A à Z, transformer les industries et remodeler toutes les professions.
S'adressant à Liz Claman dans l'émission The Claman Countdown sur Fox Business Network, le PDG de Nvidia a récemment prédit que l'adoption rapide de l'IA dans tous les secteurs conduirait à un passage à la semaine de quatre jours. Selon Jensen Huang, ce changement pourrait constituer une nouvelle évolution sociale, similaire à celles qui se sont produites lors des précédentes révolutions industrielles.
Jensen Huang a fait remarquer que la semaine de travail avait déjà changé par le passé, passant de sept à six jours, puis à cinq jours, ce qui est désormais la norme. « Chaque révolution industrielle entraîne des changements dans les comportements sociaux », a-t-il déclaré, ajoutant qu'avec l'IA et l'automatisation, « l'économie se porterait très bien ». Le PDG de Nvidia a également prédit une croissance du PIB et une augmentation de la productivité.
Cependant, cela ne signifiera pas nécessairement moins de travail, a-t-il ajouté. « Je dois admettre que je crains que nous soyons encore plus occupés à l'avenir qu'aujourd'hui », a déclaré Jensen Huang lors de l'entretien.
Plusieurs expériences menées à l'échelle mondiale ont déjà démontré les avantages d'une réduction du temps de travail hebdomadaire. Des études à grande échelle menées en Grande-Bretagne et en Amérique du Nord ont révélé que les travailleurs pouvaient obtenir les mêmes résultats en 33 à 34 heures par semaine, avec une augmentation de la productivité pouvant atteindre 24 %, une réduction de moitié du taux d'épuisement professionnel et une baisse du taux de rotation du personnel. Aux Pays-Bas, les employés travaillent souvent 32 heures par semaine et souhaitent dans leur grande majorité conserver ces horaires réduits.
Impact de l'IA sur l'emploi
Jensen Huang a souligné que le principal atout de l'IA est de permettre d'accomplir rapidement des tâches fastidieuses, ce qui pourrait libérer les entreprises et leur permettre de se consacrer à d'autres projets.
Tout en reconnaissant que « certains emplois disparaîtront », le PDG de Nvidia a déclaré que de nombreux nouveaux postes seront également créés. « Mais une chose est sûre, tous les emplois seront transformés par l'IA », a-t-il déclaré. « La qualité de vie s'améliorera bien sûr avec le temps. »
Au cours de l'entretien, Jensen Huang a déclaré : « J'attends toujours que le travail soit terminé, car j'ai toujours plus d'idées », ajoutant qu'il pense que « la plupart des entreprises ont plus d'idées qu'elles ne savent quoi en faire. Ainsi, plus nous sommes productifs, plus nous avons d'occasions de poursuivre de nouvelles idées. »
L'optimisme de Jensen Huang quant au rôle de l'IA dans la transformation du travail fait écho à sa prédiction de novembre 2023 selon laquelle une percée de l'IA appelée AGI pourrait voir le jour d'ici 2028, avec des systèmes rivalisant avec les humains dans des disciplines allant de la création de logiciels à la radiologie. Cependant, les détracteurs affirment que ces prévisions alimentent le battage médiatique visant à maintenir la domination de Nvidia dans le domaine des puces d'IA.
