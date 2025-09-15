Microsoft et OpenAI ont signé un accord non contraignant établissant de nouvelles conditions qui permettraient à OpenAI de se restructurer en une société à but lucratif.

OpenAI a conclu un nouvel accord provisoire avec Microsoft et a déclaré que son organisation à but non lucratif, qui contrôle techniquement ses activités, recevra désormais une participation de 100 milliards de dollars dans sa société à but lucratif. OpenAI a déclaré avoir conclu un nouvel accord non contraignant avec Microsoft, son partenaire de longue date, « pour la prochaine phase de notre partenariat ».
En décembre 2024, OpenAI a rend publics les premiers détails de son projet visant à se restructurer en une structure à but lucratif. L'éditeur de ChatGPT a annoncé que sa branche à but lucratif actuelle deviendra une société d'utilité publique (public benefit corporation - PBC) avec des actions ordinaires. Cette nouvelle société ne serait plus sous le contrôle de son conseil d'administration et fonctionnerait davantage comme une startup à forte croissance. OpenAI estime que cela est nécessaire pour attirer plus de capitaux afin d'aller au bout de sa mission, qui est de construire une intelligence artificielle générale (AGI).
OpenAI est une organisation américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) qui a pour objectif de développer une intelligence artificielle générale (AGI) « sûre et bénéfique », qu'elle définit comme « des systèmes hautement autonomes qui surpassent les humains dans la plupart des tâches à forte valeur économique ». L'organisation a une structure d'entreprise complexe. Microsoft a investi 13 milliards de dollars américains dans OpenAI et a droit à 49 % des bénéfices de la filiale à but lucratif. Microsoft fournit également des ressources informatiques à OpenAI via sa plateforme cloud, Microsoft Azure.
Les annonces faites comprennent quelques détails sur ces nouveaux arrangements. Les changements proposés par OpenAI à sa structure d'entreprise ont attiré l'attention des régulateurs, des concurrents et des défenseurs préoccupés par les impacts de l'intelligence artificielle. OpenAI a été fondée en tant qu'organisation à but non lucratif en 2015 et son conseil d'administration à but non lucratif a continué à contrôler la filiale à but lucratif qui développe et commercialise désormais ses produits d'IA. Il n'est pas clair si la participation de 100 milliards de dollars que l'organisation à but non lucratif obtiendra dans le cadre de cette annonce représente une participation majoritaire dans l'entreprise.
Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déclaré que son bureau enquêtait sur la restructuration financière et administrative proposée par OpenAI. Son bureau a déclaré ne pas pouvoir commenter les nouvelles annonces, mais s'est dit « déterminé à protéger les actifs caritatifs afin qu'ils soient utilisés aux fins prévues ». Bonta et la procureure générale du Delaware, Kathy Jennings, ont également envoyé une lettre à l'entreprise pour lui faire part de leurs inquiétudes concernant la sécurité de ChatGPT après avoir rencontré l'équipe juridique d'OpenAI au début de la semaine dernière dans le Delaware, où OpenAI est enregistrée. « Ensemble, nous sommes particulièrement soucieux de veiller à ce que la mission de sécurité déclarée d'OpenAI en tant qu'organisation à but non lucratif reste au premier plan », a déclaré Bonta dans un communiqué.
Microsoft a investi son premier milliard de dollars dans OpenAI en 2019, puis les deux sociétés ont conclu un accord qui a fait de Microsoft le fournisseur exclusif de la puissance de calcul nécessaire pour développer la technologie d'OpenAI. En retour, Microsoft a largement utilisé la technologie derrière ChatGPT pour améliorer ses propres produits d'IA.
Les deux sociétés ont déjà annoncé qu'elles modifiaient cet accord, permettant à la plus petite des deux sociétés de développer sa propre capacité de calcul, « principalement pour la recherche et la formation de modèles ». Cette annonce coïncidait avec celle d'OpenAI concernant un partenariat avec Oracle pour la construction d'un nouveau centre de données gigantesque à Abilene, au Texas. Mais d'autres aspects de ses accords avec Microsoft restaient en suspens, les deux sociétés semblant s'éloigner davantage l'une de l'autre. Dans leur communiqué conjoint publié, elles ont déclaré qu'elles « continuaient à travailler activement à la finalisation des termes contractuels d'un accord définitif ».
OpenAI avait confié à son conseil d'administration à but non lucratif, dont fait désormais partie un ancien secrétaire au Trésor américain, la responsabilité de décider quand ses systèmes d'IA auraient atteint le stade où ils « surpasseraient les humains dans les tâches les plus rentables », un concept connu sous le nom d'intelligence artificielle générale, ou AGI. Une telle réalisation, selon ses accords antérieurs, priverait Microsoft des droits de commercialisation d'un tel système, puisque les termes « s'appliquent uniquement à la technologie pré-AGI ».
Cependant, cette restructuration avait créé des tensions internes chez OpenAI. Certaines tensions sont liées à des conflits entre la mission initiale de l'OpenAI, qui consiste à développer l'IA pour le bien public, et de nouvelles initiatives visant à déployer des produits lucratifs. D'autres sont liées au chaos et aux querelles intestines entre les cadres, dignes d'un feuilleton. 20 chercheurs et cadres d'OpenAI qui ont quitté l'entreprise en 2024 et près de la moitié du personnel chargé de la sécurité de l'IAG (Intelligence Artificielle Générale) a quitté l'entreprise.
La structure organisationnelle et la mission à but non lucratif d'OpenAI font également l'objet d'un procès intenté par Elon Musk, qui a contribué à la création du laboratoire de recherche à but non lucratif et a fourni le financement initial. Le procès intenté par Musk vise à empêcher OpenAI de retirer le contrôle de l'entreprise à son statut à but non lucratif et allègue qu'elle a trahi sa promesse de développer l'IA au profit de l'humanité. En outre, Elon Musk a proposé 97 milliards $ pour racheter OpenAI.
