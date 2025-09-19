50 % des sondés se disent plus inquiets qu'enthousiastes face à l'utilisation croissante de l'IA, et 57 % estiment que les risques sociétaux liés à l'IA sont élevés, selon un enquête du Pew Research Center

Dans un nouveau rapport, Pew Research Center révèle que les Américains sont beaucoup plus préoccupés qu'enthousiastes face à l'utilisation croissante de l'IA dans la vie quotidienne, une majorité d'entre eux déclarant vouloir davantage contrôler la manière dont l'IA est utilisée dans leur vie. Une proportion beaucoup plus importante estime que l'IA va nuire à la capacité des individus à penser de manière créative et à nouer des relations significatives plutôt que de l'améliorer. Dans le même temps, une majorité est disposée à laisser l'IA les aider dans leurs tâches et activités quotidiennes.
En 2023, Eric Schmidt, ancien dirigeant de Google, et Mustafa Suleyman, cofondateur d'Inflection et de Deepmind, ont déclaré qu'il était nécessaire de créer un organisme international similaire au Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) pour réglementer l'IA. Puis, Demis Hassabis est intervenu à son tour. Hassabis, qui est à la tête de Google Deepmind, estime que le risque lié à l'IA devrait être traité avec la même conviction que les efforts déployés pour lutter contre le changement climatique. Ces différentes déclarations mettaient en garde contre les risques de l'IA.
Cependant, les outils d'IA jouent désormais un rôle dans de nombreux aspects de la vie et de la société, notamment dans les domaines de la politique, des arts, du travail et bien d'autres encore. Si les Américains se montrent ouverts aux avantages potentiels de l'IA, ils s'inquiètent toutefois de son impact sur certaines capacités humaines, selon une nouvelle enquête du Pew Research Center.
Dans son enquête, Pew Research Center examine la façon dont les Américains perçoivent l'effet de l'IA sur les capacités humaines, ainsi que des questions plus générales sur l'impact de l'IA sur la société. L'enquête, menée auprès de 5 023 adultes américains du 9 au 15 juin 2025, révèle les tendances sur la sensibilisation et les attitudes des Américains à l'égard de l'IA. En outre, dans des réponses ouvertes, les personnes interrogées décrivent avec leurs propres mots ce qu'elles considèrent comme les risques et les avantages de l'IA pour la société.
Selon l'enquête, les adultes américains sont généralement pessimistes quant à l'effet de l'IA sur la capacité des gens à penser de manière créative et à nouer des relations significatives : 53 % d'entre eux affirment que l'IA va détériorer la capacité des gens à penser de manière créative, contre 16 % qui pensent qu'elle va l'améliorer. Une proportion identique (16 %) estime que l'IA n'aura ni effet positif ni effet négatif sur cette capacité.
Ils sont beaucoup plus nombreux à penser que l'IA détériorera plutôt qu'améliorera la capacité des individus à nouer des relations significatives (50 % contre 5 %). Un quart d'entre eux estiment que l'IA n'aura ni effet positif ni effet négatif sur cette capacité. Les Américains sont relativement plus optimistes quant à l'amélioration des capacités de résolution de problèmes grâce à l'IA : 29 % des adultes américains pensent qu'elle améliorera cette capacité. Cependant, une proportion plus importante (38 %) estime que l'IA la détériorera.
Il est à noter qu'une part importante des adultes américains sont incertains quant à ces questions. Entre 16 % et 20 % déclarent ne pas savoir si l'IA aura un impact positif ou négatif sur ces compétences humaines.
Sensibilisation et attitudes à l'égard de l'IA
Les Américains se forgent une opinion sur l'IA à un moment où la quasi-totalité des adultes américains (95 %) déclarent en avoir au moins un peu entendu parler. Dans l'ensemble, les Américains restent méfiants quant à son impact global :
- 50 % se disent plus inquiets qu'enthousiastes face à l'utilisation croissante de l'IA dans la vie quotidienne, contre 37 % en 2021.
- 10 % sont plus enthousiastes qu'inquiets.
- 38 % se disent à la fois enthousiastes et inquiets.
Et plus de la moitié des Américains (57 %) estiment que les risques sociétaux liés à l'IA sont élevés, contre 25 % qui estiment que les avantages de l'IA sont élevés. Lorsqu'on leur a demandé de décrire avec leurs propres mots pourquoi ils estimaient que les risques étaient élevés, la préoccupation la plus fréquemment mentionnée concernait l'affaiblissement des compétences et des relations humaines par l'IA.
Dans leur vie personnelle, environ six personnes sur dix déclarent vouloir avoir plus de contrôle sur l'utilisation de l'IA, contre 17 % qui se disent satisfaites de leur niveau de contrôle et 21 % qui sont indécises. Néanmoins, près des trois quarts se disent prêtes à laisser l'IA les aider au moins un peu dans leurs tâches et activités quotidiennes.
Détecter les contenus créés par l'IA par rapport à ceux créés par des humains
En lien avec le désir des Américains d'avoir plus de contrôle sur l'utilisation de l'IA, la plupart d'entre eux (76 %) déclarent qu'il est extrêmement ou très important de pouvoir déterminer si les images, les vidéos et les textes ont été créés par l'IA ou par des humains. Cependant, 53 % des Américains ne sont pas très sûrs ou pas du tout sûrs de pouvoir détecter si quelque chose a été créé par l'IA ou par une personne.
Opinions sur les différents rôles de l'IA dans la société
Tout comme les Américains s'inquiètent de l'impact de l'IA sur la capacité des individus à nouer des relations significatives, ils ne voient généralement pas l'utilité de l'IA dans les aspects personnels de la vie, tels que les rencontres amoureuses ou la religion. Cependant, ils se montrent plus réceptifs à l'idée que l'IA effectue des tâches analytiques complexes dans les domaines scientifique, financier et médical.
Une majorité estime que l'IA devrait jouer au moins un rôle mineur dans les domaines suivants :
- Prévisions météorologiques (74 %)
- Recherche de crimes financiers (70 %)
- Recherche de fraudes dans les demandes d'allocations gouvernementales (70 %)
- Développement de nouveaux médicaments (66 %)
- Identification de suspects dans une affaire criminelle (61 %)
Et un peu moins de la moitié (46 %) pense que l'IA devrait apporter un soutien en matière de santé mentale. En revanche, environ deux tiers des personnes interrogées estiment que l'IA ne devrait jouer aucun rôle dans le jugement de la possibilité pour deux personnes de tomber amoureuses. Une proportion encore plus importante (73 %) estime que l'IA ne devrait jouer aucun rôle dans le conseil aux personnes concernant leur foi en Dieu. Il est à noter que pas plus d'un tiers des Américains estiment que l'IA devrait jouer un rôle important dans l'un des domaines abordés dans notre enquête.
Les jeunes adultes et l'IA
Les jeunes adultes sont beaucoup plus susceptibles de connaître l'IA et d'interagir fréquemment avec elle que les personnes âgées de 65 ans et plus. Par exemple, 62 % des moins de 30 ans déclarent avoir beaucoup entendu parler ou lu sur l'IA, contre 32 % des personnes âgées de 65 ans et plus. Cet écart de connaissance s'est considérablement creusé depuis 2022. En outre, la majorité des adultes de moins de 30 ans affirment que l'utilisation croissante de l'IA dans la société rendra les gens moins créatifs (61 %) et moins aptes à nouer des relations significatives avec les autres (58 %). En comparaison, environ quatre adultes de 65 ans et plus sur dix affirment que l'IA aura un effet négatif sur ces aspects.
Des avis qui semblent similaires à une enquête de Gartner qui a montré que les risques liés à l'IA connaîtront la plus forte augmentation de couverture d'audit en 2024. En effet, les responsables de l'audit interne s'attendent à ce que la couverture d'audit des risques liés à l'IA augmente à mesure que les organisations s'empressent d'adopter la technologie. Un analyste de Gartner avait notamment déclaré : "Les organisations sont confrontées à toute une série de risques liés à l'IA, depuis les défaillances de contrôle et les résultats non fiables jusqu'aux cybermenaces avancées. La moitié des six principaux risques pour lesquels la couverture d'audit a le plus augmenté sont liés à l'IA."
