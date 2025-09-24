OpenAI, Oracle et SoftBank annoncent leur intention de créer cinq nouveaux centres de données d'IA aux USA, afin de concrétiser l'ambitieux projet Stargate de Donald Trump, d'une valeur de 500 milliards de $

OpenAI, Oracle et SoftBank ont annoncé cinq nouveaux sites de centres de données d'intelligence artificielle (IA) aux États-Unis, afin de concrétiser l'ambitieux projet Stargate de Donald Trump. La capacité combinée de ces sites, situés au Texas, au Nouveau-Mexique, dans l'Ohio et dans le Midwest, porte la capacité prévue de Stargate à près de 7 gigawatts et l'investissement à plus de 400 milliards de dollars. Le projet est ainsi sur la bonne voie pour atteindre, avant la date prévue, l'objectif de 500 milliards de dollars et de 10 gigawatts annoncé en janvier dernier.
Cette annonce fait suite à un accord de 300 milliards de dollars entre OpenAI et Oracle pour financer la construction de centres de données d'intelligence artificielle aux États-Unis. Ce financement, qui s'inscrit dans le cadre du projet Stargate, couvre plus de la moitié des centres de données qu'OpenAI prévoit de construire dans ce pays et constitue l'un des investissements technologiques les plus importants à ce jour.
Le projet Stargate, d'une valeur de 500 milliards de dollars, qui vise à donner aux États-Unis une longueur d'avance dans la course à l'IA, avance à grands pas après l'annonce le mardi 23 septembre 2025 de cinq nouveaux sites de centres de données d'IA révélés par les entreprises qui investissent dans le projet.
OpenAI, Oracle et SoftBank ont dévoilé les emplacements de ces nouveaux centres de données dans le cadre du projet Stargate, annoncé pour la première fois en janvier 2025, et qui prévoit un investissement de 500 milliards de dollars dans une capacité de 10 gigawatts pour des centres de données. Les cinq nouveaux centres de données d'IA comprennent des sites dans le comté de Shackelford, au Texas, dans le comté de Doña Ana, au Nouveau-Mexique, un site dans le Midwest qui sera annoncé prochainement, ainsi que des sites à Lordstown, dans l'Ohio, et dans le comté de Milam, au Texas.
« Nous avons annoncé en janvier que nous allions mener à bien un projet de 500 milliards de dollars. Nous sommes en avance sur le calendrier grâce aux sites que nous avons annoncés. Cela représentera la quasi-totalité du projet. Et nous allons continuer à nous développer de cette manière. », a déclaré Sam Altman, PDG d'OpenAI. « C'est ce qu'il faut pour que ChatGPT fonctionne. Vous envoyez une requête sur votre téléphone et il vous donne une réponse. Vous n'y pensez pas, mais beaucoup de gens font cela, et cela nécessite tout ce travail incroyable en coulisses. »
Suite à l'annonce faite mardi, OpenAI a déclaré que le projet Stargate avait atteint plus de 400 milliards de dollars d'investissements engagés pour les trois prochaines années, ce qui représentera près de 7 gigawatts de capacité prévue, laissant le projet en bonne voie pour obtenir l'engagement total de 500 milliards de dollars d'investissements et 10 gigawatts de capacité électrique d'ici la fin de l'année 2025.
« L'utilisation de ChatGPT a été multipliée par plus de 10 depuis le début de l'année dernière, ce qui est considérable. Et comme nous voyons ces modèles devenir plus performants, ce qui nécessite également plus de puissance de calcul, ils sont de plus en plus utilisés dans l'économie, les gens en veulent tout simplement beaucoup plus », a déclaré Sam Altman.
« Lorsque nous visitons des sites comme celui-ci et que nous voyons le travail incroyable qui y est accompli, notre première réaction est de nous dire que c'est formidable, puis nous nous demandons comment faire beaucoup plus, plus vite, mieux et à moindre coût pour continuer à répondre à la demande qui augmentera dans les années à venir », explique le PDG d'OpenAI.
Sam Altman a également expliqué qu'OpenAI et ses partenaires réfléchissaient à la meilleure façon de répondre non seulement à la demande croissante d'outils d'IA actuels, mais aussi à la manière de planifier le développement de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits à mesure qu'ils seront lancés à l'avenir.
« Lorsque les gens se plaignent que ChatGPT est lent ou qu'ils ne peuvent pas l'utiliser autant qu'ils le souhaitent, c'est parce qu'il ne dispose pas de suffisamment de fonctionnalités. C'est ce que nous devons faire », a ajouté Sam Altman. « Pour tenir cette promesse, mais aussi pour répondre aux besoins de toutes les entreprises qui dépendent désormais de nous et à la demande folle en matière d'API, à la demande de Codex, sans parler des nouvelles fonctionnalités et des nouveaux produits que nous allons lancer, nous devons trouver le moyen de continuer à aller toujours plus vite. »
Quant à la question de savoir quels étaient les facteurs pris en compte par le géant émergent de l'IA pour choisir l'emplacement des nouveaux centres de données de Stargate, Sam Altman a expliqué pourquoi le Texas était devenu un lieu privilégié pour ce type d'installations.
« Il y a plusieurs facteurs, et le Texas excelle dans bon nombre d'entre eux. Il faut disposer d'une grande quantité d'énergie. Il faut un environnement réglementaire favorable qui permette la construction et l'obtention rapide de permis. Il faut des talents pour venir construire tout cela... et bien sûr, il faut des terrains », a déclaré Sam Altman. « Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais le Texas s'est révélé être un endroit exceptionnellement propice à la réalisation de ces projets. »
OpenAI a déclaré dans son communiqué que les entreprises avaient examiné plus de 300 propositions provenant de plus de 30 États afin de sélectionner le site retenu aujourd'hui, ajoutant que d'autres sites seraient annoncés à mesure que le groupe d'entreprises atteindrait et dépasserait son engagement initial de 500 milliards de dollars dans les infrastructures d'IA.
Alors que le projet Stargate continue de bénéficier d'un soutien conséquent, sa viabilité financière suscite de sérieux doutes. Les analystes estiment en effet que le projet est davantage un « rêve de science-fiction » qu'une initiative réaliste, et s'interrogent sur la pertinence d'une dépendance excessive à une puissance de calcul colossale pour développer une intelligence artificielle générale (AGI).
De l'autre côté de l'Atlantique, la France a exprimé son intention de développer son propre projet Stargate. Le 9 février 2025, le président Emmanuel Macron a annoncé un investissement de 109 milliards d'euros dans le secteur de l'IA, afin de répondre à l'initiative américaine. La vision du président français prévoit la construction de nombreux centres de données d'IA et le financement, étalé sur plusieurs années, constitue un élément essentiel du plan à long terme de la France pour rester compétitive à l'échelle mondiale dans la course à l'IA.
