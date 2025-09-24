IdentifiantMot de passe
OpenAI, Oracle et SoftBank annoncent leur intention de créer cinq nouveaux centres de données d'IA aux USA, afin de concrétiser l'ambitieux projet Stargate de Donald Trump, d'une valeur de 500 milliards de $

Le
18 commentaires

5PARTAGES

4  0 
OpenAI, Oracle et SoftBank annoncent leur intention de créer cinq nouveaux centres de données d'IA aux USA, afin de concrétiser l'ambitieux projet Stargate de Donald Trump, d'une valeur de 500 milliards de $

OpenAI, Oracle et SoftBank ont annoncé cinq nouveaux sites de centres de données d'intelligence artificielle (IA) aux États-Unis, afin de concrétiser l'ambitieux projet Stargate de Donald Trump. La capacité combinée de ces sites, situés au Texas, au Nouveau-Mexique, dans l'Ohio et dans le Midwest, porte la capacité prévue de Stargate à près de 7 gigawatts et l'investissement à plus de 400 milliards de dollars. Le projet est ainsi sur la bonne voie pour atteindre, avant la date prévue, l'objectif de 500 milliards de dollars et de 10 gigawatts annoncé en janvier dernier.

Cette annonce fait suite à un accord de 300 milliards de dollars entre OpenAI et Oracle pour financer la construction de centres de données d'intelligence artificielle aux États-Unis. Ce financement, qui s'inscrit dans le cadre du projet Stargate, couvre plus de la moitié des centres de données qu'OpenAI prévoit de construire dans ce pays et constitue l'un des investissements technologiques les plus importants à ce jour.

Le projet Stargate, d'une valeur de 500 milliards de dollars, qui vise à donner aux États-Unis une longueur d'avance dans la course à l'IA, avance à grands pas après l'annonce le mardi 23 septembre 2025 de cinq nouveaux sites de centres de données d'IA révélés par les entreprises qui investissent dans le projet.

OpenAI, Oracle et SoftBank ont dévoilé les emplacements de ces nouveaux centres de données dans le cadre du projet Stargate, annoncé pour la première fois en janvier 2025, et qui prévoit un investissement de 500 milliards de dollars dans une capacité de 10 gigawatts pour des centres de données. Les cinq nouveaux centres de données d'IA comprennent des sites dans le comté de Shackelford, au Texas, dans le comté de Doña Ana, au Nouveau-Mexique, un site dans le Midwest qui sera annoncé prochainement, ainsi que des sites à Lordstown, dans l'Ohio, et dans le comté de Milam, au Texas.

« Nous avons annoncé en janvier que nous allions mener à bien un projet de 500 milliards de dollars. Nous sommes en avance sur le calendrier grâce aux sites que nous avons annoncés. Cela représentera la quasi-totalité du projet. Et nous allons continuer à nous développer de cette manière. », a déclaré Sam Altman, PDG d'OpenAI. « C'est ce qu'il faut pour que ChatGPT fonctionne. Vous envoyez une requête sur votre téléphone et il vous donne une réponse. Vous n'y pensez pas, mais beaucoup de gens font cela, et cela nécessite tout ce travail incroyable en coulisses. »


Suite à l'annonce faite mardi, OpenAI a déclaré que le projet Stargate avait atteint plus de 400 milliards de dollars d'investissements engagés pour les trois prochaines années, ce qui représentera près de 7 gigawatts de capacité prévue, laissant le projet en bonne voie pour obtenir l'engagement total de 500 milliards de dollars d'investissements et 10 gigawatts de capacité électrique d'ici la fin de l'année 2025.

« L'utilisation de ChatGPT a été multipliée par plus de 10 depuis le début de l'année dernière, ce qui est considérable. Et comme nous voyons ces modèles devenir plus performants, ce qui nécessite également plus de puissance de calcul, ils sont de plus en plus utilisés dans l'économie, les gens en veulent tout simplement beaucoup plus », a déclaré Sam Altman.

« Lorsque nous visitons des sites comme celui-ci et que nous voyons le travail incroyable qui y est accompli, notre première réaction est de nous dire que c'est formidable, puis nous nous demandons comment faire beaucoup plus, plus vite, mieux et à moindre coût pour continuer à répondre à la demande qui augmentera dans les années à venir », explique le PDG d'OpenAI.

Sam Altman a également expliqué qu'OpenAI et ses partenaires réfléchissaient à la meilleure façon de répondre non seulement à la demande croissante d'outils d'IA actuels, mais aussi à la manière de planifier le développement de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits à mesure qu'ils seront lancés à l'avenir.

« Lorsque les gens se plaignent que ChatGPT est lent ou qu'ils ne peuvent pas l'utiliser autant qu'ils le souhaitent, c'est parce qu'il ne dispose pas de suffisamment de fonctionnalités. C'est ce que nous devons faire », a ajouté Sam Altman. « Pour tenir cette promesse, mais aussi pour répondre aux besoins de toutes les entreprises qui dépendent désormais de nous et à la demande folle en matière d'API, à la demande de Codex, sans parler des nouvelles fonctionnalités et des nouveaux produits que nous allons lancer, nous devons trouver le moyen de continuer à aller toujours plus vite. »


Quant à la question de savoir quels étaient les facteurs pris en compte par le géant émergent de l'IA pour choisir l'emplacement des nouveaux centres de données de Stargate, Sam Altman a expliqué pourquoi le Texas était devenu un lieu privilégié pour ce type d'installations.

« Il y a plusieurs facteurs, et le Texas excelle dans bon nombre d'entre eux. Il faut disposer d'une grande quantité d'énergie. Il faut un environnement réglementaire favorable qui permette la construction et l'obtention rapide de permis. Il faut des talents pour venir construire tout cela... et bien sûr, il faut des terrains », a déclaré Sam Altman. « Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais le Texas s'est révélé être un endroit exceptionnellement propice à la réalisation de ces projets. »

OpenAI a déclaré dans son communiqué que les entreprises avaient examiné plus de 300 propositions provenant de plus de 30 États afin de sélectionner le site retenu aujourd'hui, ajoutant que d'autres sites seraient annoncés à mesure que le groupe d'entreprises atteindrait et dépasserait son engagement initial de 500 milliards de dollars dans les infrastructures d'IA.

Alors que le projet Stargate continue de bénéficier d'un soutien conséquent, sa viabilité financière suscite de sérieux doutes. Les analystes estiment en effet que le projet est davantage un « rêve de science-fiction » qu'une initiative réaliste, et s'interrogent sur la pertinence d'une dépendance excessive à une puissance de calcul colossale pour développer une intelligence artificielle générale (AGI).

De l'autre côté de l'Atlantique, la France a exprimé son intention de développer son propre projet Stargate. Le 9 février 2025, le président Emmanuel Macron a annoncé un investissement de 109 milliards d'euros dans le secteur de l'IA, afin de répondre à l'initiative américaine. La vision du président français prévoit la construction de nombreux centres de données d'IA et le financement, étalé sur plusieurs années, constitue un élément essentiel du plan à long terme de la France pour rester compétitive à l'échelle mondiale dans la course à l'IA.

Le communiqué d'OpenAI est présenté ci-dessous :

Citation Envoyé par OpenAI


OpenAI, Oracle et SoftBank annoncent la création de cinq nouveaux centres de données d'IA aux États-Unis dans le cadre de Stargate, la plateforme d'infrastructure d'IA globale d'OpenAI. La capacité combinée de ces cinq nouveaux sites, ajoutée à celle de notre site phare d'Abilene, au Texas, et aux projets en cours avec CoreWeave, porte la capacité prévue de Stargate à près de 7 gigawatts et l'investissement à plus de 400 milliards de dollars au cours des trois prochaines années. Cela nous met sur la bonne voie pour atteindre, avant la date prévue, l'objectif de 500 milliards de dollars et 10 gigawatts que nous avions annoncé en janvier pour la fin 2025.

En juillet, OpenAI et Oracle ont conclu un accord visant à développer jusqu'à 4,5 gigawatts de capacité supplémentaire pour Stargate. Cela représente un partenariat de plus de 300 milliards de dollars entre les deux entreprises au cours des cinq prochaines années. Les trois nouveaux sites, situés dans le comté de Shackelford au Texas, dans le comté de Doña Ana au Nouveau-Mexique et dans le Midwest, dont nous espérons pouvoir annoncer l'emplacement prochainement, combinés à une expansion potentielle supplémentaire de 600 mégawatts près du site phare de Stargate à Abilene, au Texas, peuvent fournir plus de 5,5 gigawatts de capacité. Ensemble, ces sites devraient créer plus de 25 000 emplois sur place et des dizaines de milliers d'emplois supplémentaires à travers les États-Unis. Nous continuons à évaluer d'autres sites.

Les deux autres sites Stargate annoncés aujourd'hui pourront atteindre une capacité de 1,5 gigawatt au cours des 18 prochains mois. Ces sites seront développés dans le cadre d'un partenariat entre SoftBank et OpenAI, qui permettra d'atteindre une capacité de plusieurs gigawatts pour l'infrastructure d'IA. L'un des sites est situé à Lordstown, dans l'Ohio, où SoftBank a lancé la construction d'un centre de données de pointe qui devrait être opérationnel l'année prochaine. Le deuxième site est situé dans le comté de Milam, au Texas, et sera développé en partenariat avec SB Energy, une société du groupe SoftBank, qui fournit l'infrastructure électrique nécessaire à la construction rapide d'un centre de données. Ensemble, ces sites représentent une étape importante pour permettre un déploiement plus rapide, une plus grande évolutivité et une meilleure rentabilité, rendant ainsi les calculs haute performance plus largement accessibles.

Les cinq nouveaux sites ont été sélectionnés à l'issue d'un processus rigoureux mené à l'échelle nationale depuis janvier. OpenAI, Oracle et SoftBank ont examiné plus de 300 propositions provenant de plus de 30 États. L'annonce d'aujourd'hui marque la première série de sélections, d'autres sites américains devant suivre à mesure que nous atteindrons et dépasserons notre engagement initial d'investir 500 milliards de dollars dans les infrastructures d'IA aux États-Unis.

Les nouveaux sites Stargate développés par Oracle rejoindront le campus phare Stargate d'Abilene, au Texas, qui est déjà opérationnel sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI) et continue de progresser rapidement. Oracle a commencé à livrer les premiers racks NVIDIA GB200 en juin. Nous avons déjà commencé les premières formations et les premières charges de travail d'inférence, en utilisant cette nouvelle capacité pour faire avancer la recherche de nouvelle génération d'OpenAI.

« L'IA ne pourra tenir ses promesses que si nous développons les capacités de calcul nécessaires pour l'alimenter. Ces capacités sont essentielles pour garantir que tout le monde puisse bénéficier de l'IA et pour ouvrir la voie à de futures avancées révolutionnaires. Nous avons déjà réalisé des progrès historiques vers cet objectif grâce à Stargate et nous avançons rapidement non seulement pour respecter notre engagement initial, mais aussi pour jeter les bases de ce qui va suivre. »  Sam Altman, PDG d'OpenAI.

« L'infrastructure IA fiable, évolutive et sécurisée d'Oracle aide OpenAI à développer rapidement son activité. Pour répondre à cette demande énorme, nous continuons à étendre la présence d'OCI à un rythme inégalé afin de fournir la formation et l'inférence IA les plus performantes et les plus rentables. »  Clay Magouyrk, PDG d'Oracle.

« Stargate exploite la conception innovante des centres de données et l'expertise énergétique de SoftBank pour fournir la puissance de calcul évolutive qui alimentera l'avenir de l'IA. En collaboration avec OpenAI, Arm et nos partenaires Stargate, nous ouvrons la voie à une nouvelle ère où l'IA fera progresser l'humanité. »  Masayoshi Son, PDG de SoftBank Group Corp.

OpenAI, Oracle et SoftBank ont annoncé pour la première fois en janvier, à la Maison Blanche, en présence du président Trump, leur engagement de 500 milliards de dollars dans le projet Stargate, dans le cadre d'une initiative plus large visant à stimuler les investissements dans les infrastructures américaines d'intelligence artificielle. Grâce au leadership du président Trump et aux politiques de son administration, cette initiative a progressé plus rapidement que prévu et a contribué à attirer de nouveaux partenaires et à créer une dynamique supplémentaire.

En collaboration avec Oracle, SoftBank et nos autres partenaires, nous transformons un engagement de 500 milliards de dollars et 10 gigawatts en infrastructures physiques à grande échelle, en emplois dans les communautés à travers le pays et en puissance de calcul qui ouvrira la voie à la prochaine génération d'avancées en matière d'IA.
Source : OpenAI

Et vous ?

Quel est votre avis sur le sujet ?
Trouvez-vous la construction de ces nouveaux centres de données d'IA judicieuse ou pertinente ?
Quels sont, selon vous, les avantages ou les inconvénients potentiels pour la société de la construction de centres de données de cette ampleur pour soutenir l'IA générative ?

18 commentaires
