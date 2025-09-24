OpenAI, Oracle et SoftBank annoncent leur intention de créer cinq nouveaux centres de données d'IA aux USA, afin de concrétiser l'ambitieux projet Stargate de Donald Trump, d'une valeur de 500 milliards de $

Envoyé par OpenAI Envoyé par





OpenAI, Oracle et SoftBank annoncent la création de cinq nouveaux centres de données d'IA aux États-Unis dans le cadre de Stargate, la plateforme d'infrastructure d'IA globale d'OpenAI. La capacité combinée de ces cinq nouveaux sites, ajoutée à celle de notre site phare d'Abilene, au Texas, et aux projets en cours avec CoreWeave, porte la capacité prévue de Stargate à près de 7 gigawatts et l'investissement à plus de 400 milliards de dollars au cours des trois prochaines années. Cela nous met sur la bonne voie pour atteindre, avant la date prévue, l'objectif de 500 milliards de dollars et 10 gigawatts que nous avions annoncé en janvier pour la fin 2025.



En juillet, OpenAI et Oracle ont conclu un accord visant à développer jusqu'à 4,5 gigawatts de capacité supplémentaire pour Stargate. Cela représente un partenariat de plus de 300 milliards de dollars entre les deux entreprises au cours des cinq prochaines années. Les trois nouveaux sites, situés dans le comté de Shackelford au Texas, dans le comté de Doña Ana au Nouveau-Mexique et dans le Midwest, dont nous espérons pouvoir annoncer l'emplacement prochainement, combinés à une expansion potentielle supplémentaire de 600 mégawatts près du site phare de Stargate à Abilene, au Texas, peuvent fournir plus de 5,5 gigawatts de capacité. Ensemble, ces sites devraient créer plus de 25 000 emplois sur place et des dizaines de milliers d'emplois supplémentaires à travers les États-Unis. Nous continuons à évaluer d'autres sites.



Les deux autres sites Stargate annoncés aujourd'hui pourront atteindre une capacité de 1,5 gigawatt au cours des 18 prochains mois. Ces sites seront développés dans le cadre d'un partenariat entre SoftBank et OpenAI, qui permettra d'atteindre une capacité de plusieurs gigawatts pour l'infrastructure d'IA. L'un des sites est situé à Lordstown, dans l'Ohio, où SoftBank a lancé la construction d'un centre de données de pointe qui devrait être opérationnel l'année prochaine. Le deuxième site est situé dans le comté de Milam, au Texas, et sera développé en partenariat avec SB Energy, une société du groupe SoftBank, qui fournit l'infrastructure électrique nécessaire à la construction rapide d'un centre de données. Ensemble, ces sites représentent une étape importante pour permettre un déploiement plus rapide, une plus grande évolutivité et une meilleure rentabilité, rendant ainsi les calculs haute performance plus largement accessibles.



Les cinq nouveaux sites ont été sélectionnés à l'issue d'un processus rigoureux mené à l'échelle nationale depuis janvier. OpenAI, Oracle et SoftBank ont examiné plus de 300 propositions provenant de plus de 30 États. L'annonce d'aujourd'hui marque la première série de sélections, d'autres sites américains devant suivre à mesure que nous atteindrons et dépasserons notre engagement initial d'investir 500 milliards de dollars dans les infrastructures d'IA aux États-Unis.



Les nouveaux sites Stargate développés par Oracle rejoindront le campus phare Stargate d'Abilene, au Texas, qui est déjà opérationnel sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI) et continue de progresser rapidement. Oracle a commencé à livrer les premiers racks NVIDIA GB200 en juin. Nous avons déjà commencé les premières formations et les premières charges de travail d'inférence, en utilisant cette nouvelle capacité pour faire avancer la recherche de nouvelle génération d'OpenAI.



« L'IA ne pourra tenir ses promesses que si nous développons les capacités de calcul nécessaires pour l'alimenter. Ces capacités sont essentielles pour garantir que tout le monde puisse bénéficier de l'IA et pour ouvrir la voie à de futures avancées révolutionnaires. Nous avons déjà réalisé des progrès historiques vers cet objectif grâce à Stargate et nous avançons rapidement non seulement pour respecter notre engagement initial, mais aussi pour jeter les bases de ce qui va suivre. »  Sam Altman, PDG d'OpenAI.



« L'infrastructure IA fiable, évolutive et sécurisée d'Oracle aide OpenAI à développer rapidement son activité. Pour répondre à cette demande énorme, nous continuons à étendre la présence d'OCI à un rythme inégalé afin de fournir la formation et l'inférence IA les plus performantes et les plus rentables. »  Clay Magouyrk, PDG d'Oracle.



« Stargate exploite la conception innovante des centres de données et l'expertise énergétique de SoftBank pour fournir la puissance de calcul évolutive qui alimentera l'avenir de l'IA. En collaboration avec OpenAI, Arm et nos partenaires Stargate, nous ouvrons la voie à une nouvelle ère où l'IA fera progresser l'humanité. »  Masayoshi Son, PDG de SoftBank Group Corp.



OpenAI, Oracle et SoftBank ont annoncé pour la première fois en janvier, à la Maison Blanche, en présence du président Trump, leur engagement de 500 milliards de dollars dans le projet Stargate, dans le cadre d'une initiative plus large visant à stimuler les investissements dans les infrastructures américaines d'intelligence artificielle. Grâce au leadership du président Trump et aux politiques de son administration, cette initiative a progressé plus rapidement que prévu et a contribué à attirer de nouveaux partenaires et à créer une dynamique supplémentaire.



En collaboration avec Oracle, SoftBank et nos autres partenaires, nous transformons un engagement de 500 milliards de dollars et 10 gigawatts en infrastructures physiques à grande échelle, en emplois dans les communautés à travers le pays et en puissance de calcul qui ouvrira la voie à la prochaine génération d'avancées en matière d'IA.

