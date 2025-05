Le projet Stargate d'OpenAI, 500 milliards de $ sur les quatre prochaines années pour construire de nouvelles infrastructures d'IA aux USA, peine à décoller en raison des droits de douane de Donald Trump



Le projet Stargate a été annoncé par Donald Trump en janvier 2025, qui a annoncé un investissement privé de 500 milliards de dollars mené par OpenAI, SoftBank et Oracle pour construire une infrastructure d'IA avancée à travers les États-Unis.Malgré l'ampleur de l'investissement, des experts ont mis en doute la viabilité du projet Stargate d'OpenAI. Les critiques affirment que les fondements financiers du projet restent incertains et que son orientation stratégique n'est peut-être pas la voie la plus efficace pour parvenir à l'AGI. L'initiative, présentée comme une étape transformatrice pour le secteur de l'IA, a également suscité un débat sur son impact environnemental potentiel, notamment en raison du déploiement de centres de données à grande échelle.En mars 2024, il a été rapporté qu'OpenAI pourrait faire équipe avec Microsoft sur un projet colossal de superordinateur d'IA dont le coût pourrait atteindre 100 milliards de dollars. Puis, en janvier de cette année, l'entreprise a officiellement annoncé le projet Stargate, cette fois avec SoftBank, Oracle et MGX, promettant un investissement de 500 milliards de dollars dans l'infrastructure américaine de l'IA d'ici 2029.Ce mois de mai, des rapports suggèrent que cet ambitieux projet se heurte à des vents contraires, et cela semble être dû en grande partie aux politiques mises en place par Donald Trump.Stargate est envisagé comme un réseau massif de centres de données conçus pour alimenter la prochaine génération d'innovations en matière d'IA, devenant potentiellement la plus grande infrastructure de formation de l'IA au monde, destinée à assurer le leadership de l'Amérique en matière d'intelligence artificielle et à créer une chaîne d'approvisionnement pour le matériel d'IA aux États-Unis. OpenAI gère les opérations, tandis que SoftBank dirige les efforts de financement.Mais il s'avère difficile de réunir l'immense somme d'argent nécessaire, qui s'élève initialement à 100 milliards de dollars « dans l'immédiat », avec des projets portant sur 500 milliards de dollars. Bloomberg a récemment rapporté que les discussions sur le financement se sont considérablement ralenties au cours des derniers mois. Malgré des discussions préliminaires avec des dizaines de prêteurs et d'investisseurs potentiels tels que Mizuho, JPMorgan, Apollo Global Management et Brookfield Asset Management, aucun accord n'a été conclu.Le principal problème semble résulter de l'incertitude économique créée par des politiques commerciales agressives. Les analystes de TD Cowen, dirigés par Michael Elias, soulignent que les tarifs douaniers pourraient faire augmenter les coûts de construction des centres de données de 5 à 15 %, voire plus pour certains opérateurs, car les composants tels que les racks de serveurs, les systèmes de refroidissement et les puces cruciales font l'objet de discussions tarifaires. Cette hausse des coûts d'investissement fait hésiter les prêteurs potentiels et les investisseurs en dette à se lancer dans un engagement aussi important et à long terme, surtout si l'on craint qu'une éventuelle récession mondiale n'affecte la demande de centres de données.Au-delà des tarifs douaniers et des préoccupations économiques générales, les financiers évaluent également d'autres risques. Le paysage de l'IA évolue rapidement ; des modèles moins chers, comme ceux d'entreprises telles que DeepSeek, font leur apparition, ce qui soulève des questions quant à la rentabilité à long terme des projets directement liés à la technologie d'OpenAI.Malgré ces défis, tout n'est pas bloqué. Certains aspects de Stargate initiés avant que SoftBank ne prenne officiellement la direction du financement sont apparemment en cours de réalisation. Sam Altman a mentionné avoir visité récemment le premier site de développement, une grande installation à Abilene, au Texas, développée par Oracle. Ce site est toujours en bonne voie pour devenir un centre de formation massive d'IA et une pierre angulaire de la chaîne d'approvisionnement américaine pour l'infrastructure d'IA. SoftBank serait également en train d'étudier d'autres sites potentiels en dehors d'Abilene.Bien que la collecte des fonds nécessaires soit une tâche colossale, notamment parce que SoftBank ne prévoirait d'apporter que 10 à 20 % de fonds propres et de s'appuyer fortement sur le financement par l'emprunt auprès des banques et des investisseurs institutionnels, le fondateur de SoftBank, Masayoshi Son, se montrerait optimiste. Il considère les difficultés actuelles du marché comme des contretemps temporaires sur la voie d'une demande et d'un rendement massifs de l'IA à l'avenir.Pour ajouter aux difficultés, Elon Musk a publiquement critiqué le projet Stargate , affirmant que ses bailleurs de fonds ne disposaient pas de l'argent nécessaire tout en exprimant sa méfiance à l'égard du PDG d'OpenAI, Sam Altman. Les remarques d'Elon Musk, formulées dans le cadre d'un litige en cours impliquant OpenAI, ont été réfutées par la Maison-Blanche et ont donné lieu à une réponse précise de la part de Sam Altman, qui a défendu l'importance nationale plus large du projet.Au milieu de ces tensions domestiques, la France a annoncé son intention de bâtir son propre Project Stargate , promettant 109 milliards d'euros pour développer l'infrastructure des centres de données d'IA. Présentant cette initiative comme l'équivalent français du programme américain, le président Emmanel Macron a dévoilé le plan en amont du dernier Sommet de l'IA de Paris, en utilisant des deepfakes pour promouvoir l'événement et accélérer la compétitivité européenne en matière d'IA.Bloomberg, Projet Stargate (OpenAI) Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous l'initiative "Project Stargate" crédible ou pertinente ?