Morgan Stanley prévient que l'IA pourrait faire sombrer Adobe, géant du logiciel vieux de 42 ans, car l'IA générative pourrait éroder sa domination dans des outils tels que Photoshop et Illustrator

Morgan Stanley a dégradé l'action Adobe, avertissant que l'IA générative pourrait éroder sa domination dans le domaine des logiciels créatifs tels que Photoshop en proposant des alternatives basées sur des invites. Cela met en évidence les bouleversements plus larges liés à l'IA, qui promettent des milliers de milliards de dollars en valeur marchande, mais menacent les entreprises traditionnelles et les emplois. Les acteurs historiques doivent innover rapidement pour survivre.
Morgan Stanley est une banque d'investissement et une société de services financiers multinationale américaine. Avec des bureaux dans 42 pays et plus de 80 000 employés, la société compte parmi ses clients des entreprises, des gouvernements, des institutions et des particuliers. Les principaux domaines d'activité de la société sont les titres institutionnels, la gestion de patrimoine et la gestion d'investissements. La banque est considérée comme d'importance systémique par le Conseil de stabilité financière.
Dans un monde technologique en rapide évolution, où l'intelligence artificielle (IA) est en train de remodeler des secteurs entiers, l'avertissement sévère lancé par Morgan Stanley a fait des vagues à Wall Street et dans la Silicon Valley. Les analystes de la banque d'investissement ont signalé une menace existentielle potentielle pour Adobe Inc., pionnier des logiciels créatifs depuis 42 ans, suggérant que l'IA générative pourrait éroder sa domination dans des outils tels que Photoshop et Illustrator.
Pour information, Adobe propose une large gamme de programmes, allant des outils de conception web, de retouche photo et de création vectorielle, au montage vidéo/audio, au développement d'applications mobiles, à la mise en page d'imprimés et aux logiciels d'animation. Ses produits phares comprennent le logiciel de retouche d'images Adobe Photoshop, le logiciel d'illustration vectorielle Adobe Illustrator, Adobe Acrobat Reader et le format PDF (Portable Document Format), ainsi qu'une multitude d'outils destinés principalement à la création, à l'édition et à la publication de contenus audiovisuels.
Selon un rapport récent, Morgan Stanley a déclassé l'action Adobe, invoquant l'essor des alternatives basées sur l'IA qui permettent aux utilisateurs de générer des images et des designs à partir de simples instructions, contournant ainsi les workflows d'édition traditionnels. Il ne s'agit pas seulement d'une entreprise, mais d'un signe avant-coureur d'une disruption plus large. Fondée en 1982, Adobe s'est longtemps appuyée sur sa suite de logiciels par abonnement pour conserver une position dominante auprès des professionnels de la création.
En juin, Adobe a notamment annoncé sa stratégie de monétisation de lintelligence artificielle (IA). À partir du 17 juin 2025, les abonnés aux offres Creative Cloud "All Apps" ont été automatiquement transférés vers une nouvelle formule plus onéreuse, mais incluant des fonctionnalités génératives dIA. Une évolution tarifaire qui a soulevé des interrogations sur la tendance plus large des éditeurs à modifier unilatéralement les conditions dutilisation de leurs logiciels.
Mais à mesure que les modèles d'IA de start-ups comme Midjourney et d'acteurs établis comme OpenAI s'intègrent de manière transparente dans les outils quotidiens, les barrières à l'entrée s'effondrent. La note de Morgan Stanley souligne que ces innovations pourraient réduire le pouvoir de fixation des prix et la part de marché d'Adobe, ce qui pourrait entraîner un ralentissement de la croissance et une fuite des investisseurs.
L'assaut de l'IA sur les empires logiciels traditionnels
Cette révision à la baisse intervient dans un contexte d'adoption croissante de l'IA. Morgan Stanley estime que cette technologie pourrait générer jusqu'à 920 milliards de dollars de bénéfices nets annuels pour les entreprises du S&P 500 grâce à des économies de coûts et des gains de productivité. Pour Adobe, cependant, le revers de la médaille est sombre : les analystes prédisent que l'IA pourrait cannibaliser la demande pour ses produits à forte marge, avec un ralentissement de la croissance des revenus à mesure que les outils d'IA gratuits ou peu coûteux se multiplient.
Les initiés du secteur suivent la situation de près, car la situation difficile d'Adobe reflète les défis auxquels sont confrontées d'autres entreprises technologiques traditionnelles. Prenons l'exemple d'Electronic Arts, où le potentiel de l'IA pour automatiser le développement de jeux soulève des questions similaires sur l'innovation par rapport à la disruption. La vision plus large de Morgan Stanley souligne le double tranchant de l'IA : une création de valeur à long terme estimée entre 13 000 et 16 000 milliards de dollars pour les marchés, mais au prix d'une restructuration de 90 % des emplois.
En approfondissant la question, l'étude de Morgan Stanley prévient que l'explosion de la productivité de l'IA pourrait ajouter 16 000 milliards de dollars à la valeur du marché boursier américain, soit une hausse de 29 % du S&P 500. Cet optimisme provient de l'IA agentique (des systèmes qui agissent de manière autonome) et des robots humanoïdes qui réduisent considérablement les coûts opérationnels. Cependant, pour les travailleurs des secteurs créatifs, la transformation est moins rose ; la banque prévoit que les tâches routinières seront automatisées, ce qui entraînera une attrition et une évolution des rôles plutôt que des pertes d'emplois pure et simple.
Les dernières analyses soulignent à quel point l'inférence de l'IA dépasse la formation, accélérant les applications concrètes qui constituent un défi pour des entreprises telles qu'Adobe. Parallèlement, des rapports mettent en évidence les investissements massifs dans les infrastructures qui alimentent cette transition, avec des milliards investis dans des installations qui alimentent les modèles génératifs.
Adobe ne reste pas les bras croisés. L'entreprise a déployé ses propres fonctionnalités d'IA, telles que Firefly, afin d'intégrer des capacités génératives à son écosystème, dans le but de fidéliser ses utilisateurs. Morgan Stanley reste toutefois sceptique, arguant dans son rapport que ces efforts pourraient ne pas compenser entièrement les pressions concurrentielles exercées par des entreprises natives de l'IA plus agiles. Des analyses plus générales du secteur publiées sur le site de Morgan Stanley suggèrent que la diffusion de l'IA pourrait créer un marché de 40 000 milliards de dollars, mais que les acteurs historiques doivent s'adapter rapidement sous peine de devenir obsolètes.
Pour les investisseurs, les enjeux sont importants. L'action Adobe a déjà subi les conséquences de cette annonce, chutant suite à cet avertissement. Ce scénario incite à réévaluer les valorisations technologiques : l'IA est-elle une marée montante qui soulève tous les bateaux, ou une vague qui noiera ceux qui ne sont pas préparés ? Les analystes de sociétés telles que JPMorgan prédisent que l'impact de l'IA pourrait s'accélérer plus rapidement que les révolutions technologiques passées, réduisant ainsi les délais d'adaptation.
En fin de compte, l'avertissement de Morgan Stanley concernant Adobe sert de microcosme à la force de transformation de l'IA. Si la banque envisage des opportunités de plusieurs milliards de dollar, elle souligne également les vulnérabilités des acteurs établis. Pour les leaders du secteur, l'impératif est clair : innover de manière agressive ou risquer de devenir obsolète à une époque où l'IA n'est pas seulement un outil, mais l'architecte de nouvelles réalités. Alors que les débats font rage, une chose est sûre : l'avenir du secteur technologique dépend de l'équilibre entre innovation et résilience.
Source : Morgan Stanley
