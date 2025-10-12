Cette chute brutale des marchés intervient dans un contexte d'incertitude concernant le secteur technologique, et plus particulièrement celui de l'intelligence artificielle (IA). Sam Altman, le PDG d'OpenAI, a récemment lancé un avertissement sévère concernant l'effondrement potentiel du secteur de l'IA, le comparant à une bulle sur le point d'éclater de manière spectaculaire. Selon lui, l'engouement actuel pour l'IA pourrait entraîner des pertes considérables si les rendements espérés ne se concrétisent pas.
Le vendredi 10 octobre 2025, le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,05 % à 45 873 points, le S&P 500 a reculé de 0,8 %, tandis que le Nasdaq Composite, fortement influencé par les valeurs technologiques, a chuté de près de 2 %, entraînant la baisse.
L'annonce de Donald Trump d'une « augmentation massive » des droits de douane est intervenue après que la Chine a imposé des contrôles à l'exportation sur les minéraux rares essentiels aux industries technologiques et de défense, ainsi que de nouveaux droits portuaires sur les navires américains et une enquête antitrust sur Qualcomm. Donald Trump a annulé une réunion prévue avec le président chinois Xi Jinping lors du prochain sommet de l'APEC et a averti que ces mesures seraient suivies de fortes contre-mesures américaines, notamment des hausses importantes des droits de douane.
Les actions des sociétés américaines spécialisées dans les terres rares ont bondi vendredi, emmenées par MP Materials et USA Rare Earth, toutes deux en hausse d'environ 15 %, les marchés ayant intégré les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Dans le même temps, les entreprises technologiques sensibles aux tensions commerciales ont enregistré de fortes pertes : AMD a chuté de 7 %, Nvidia et Broadcom ont chacune perdu 2 % et Tesla a reculé de 2 %.
Les marchés ont réagi à plusieurs facteurs, notamment les tensions commerciales, les résultats des entreprises, l'engouement pour l'IA et la hausse des rendements obligataires. Les traders et les investisseurs à long terme tentent de comprendre ce que cela signifie pour l'économie et leurs portefeuilles.
Cette chute soudaine a pris de court de nombreux investisseurs particuliers. Beaucoup s'attendaient à des gains réguliers après des semaines de sentiment positif sur les marchés. La forte baisse a déclenché une vague de ventes dans plusieurs secteurs.
Les valeurs technologiques ont été les plus touchées, les investisseurs réévaluant les entreprises à forte croissance à la lumière de la hausse des taux d'intérêt et d'une éventuelle surévaluation. Les entreprises liées aux semi-conducteurs et à l'IA ont été particulièrement touchées.
Les valeurs financières ont également reculé. La hausse des rendements obligataires a rendu les prêts moins rentables pour les banques, ce qui a incité les investisseurs à la prudence. Certaines sociétés financières ont vu leur cours baisser malgré des résultats trimestriels solides.
Les entreprises axées sur la consommation ont connu des réactions mitigées. Les sociétés de vente au détail et de biens de consommation ont subi des pressions à la vente en raison des craintes que les droits de douane et la hausse des coûts n'aient une incidence sur leurs bénéfices au cours des prochains mois.
Les secteurs de l'énergie et de l'industrie n'ont pas été épargnés. Les acteurs du marché ont noté que les incertitudes économiques mondiales, notamment les perturbations commerciales et les risques géopolitiques, influençaient la demande industrielle et les prix de l'énergie.
Le sentiment des investisseurs reste fragile dans un contexte de fermeture des services publics américains, qui en est maintenant à son dixième jour et a retardé la publication de rapports économiques clés du gouvernement. Les données privées de l'université du Michigan ont montré que le sentiment des consommateurs était stable en octobre, mais faible à 55, ce qui indique des inquiétudes persistantes concernant l'inflation et la sécurité de l'emploi.
À l'horizon, la saison des résultats financiers débute la semaine prochaine avec les publications attendues des grandes banques JPMorgan et Citigroup, les analystes anticipant une baisse des revenus due aux droits de douane.
Les actions américaines ont fortement chuté le vendredi 10 octobre 2025. Les investisseurs ont réagi à l'escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine.
Les investisseurs se sont tournés vers les actions liées aux terres rares, les restrictions à l'exportation imposées par la Chine ayant suscité des inquiétudes quant à l'approvisionnement. MP Materials a bondi de 11 % à 80,29 dollars, et USA Rare Earth a gagné 15 %. Ces minéraux sont essentiels pour l'électronique, les véhicules électriques et les technologies de défense. Tous les principaux indices devraient enregistrer des pertes hebdomadaires, le S&P 500 étant en passe de reculer d'environ 1 %.
Les acteurs du marché attendent désormais la saison des résultats, JPMorgan et Citigroup devant publier leurs résultats la semaine prochaine. Les analystes anticipent que les droits de douane et les incertitudes commerciales pourraient peser sur les revenus et les performances des entreprises.
Pourquoi les tensions commerciales avec la Chine ont-elles provoqué une chute des marchés ?
Les questions commerciales ont toujours rendu les investisseurs nerveux, et les récentes informations concernant de nouveaux droits de douane potentiels sur les produits chinois ont secoué les marchés. Les traders craignent que des droits de douane plus élevés ne ralentissent la croissance économique américaine.
Une « augmentation massive » des droits de douane a été suggérée, suscitant des inquiétudes quant à une guerre commerciale prolongée. Ce n'est pas la première fois que les droits de douane affectent les marchés. Les annonces précédentes concernant des pays comme le Canada et le Mexique ont également créé de l'incertitude.
Donald Trump a annulé une réunion prévue avec le président Xi Jinping lors du sommet de l'APEC.
La Chine a récemment :
- Ajouté des frais portuaires aux navires américains.
- Lancé une enquête antitrust sur Qualcomm.
- Renforcé les contrôles à l'exportation des terres rares.
- Suspendu ses achats de soja américain.
Les investisseurs craignent que les droits de douane ne fassent grimper les prix pour les consommateurs et les entreprises. Si les coûts augmentent, les entreprises pourraient voir leurs bénéfices diminuer et les cours boursiers baisser. Les traders ont réagi rapidement en vendant des actions, ce qui a fait chuter les principaux indices.
L'effet sur le commerce mondial est également surveillé. Les entreprises qui dépendent des exportations ou des importations pourraient être confrontées à des difficultés, et c'est cette incertitude qui explique la chute soudaine du marché.
Quel a été l'impact des résultats des entreprises sur les cours boursiers ?
Les rapports sur les résultats des entreprises ont joué un rôle majeur dans la baisse du marché. Plusieurs grandes entreprises ont publié des résultats qui n'ont pas répondu aux attentes des investisseurs, même si, sur le papier, ces résultats semblaient solides.
Par exemple, certaines entreprises ont affiché une croissance, mais leurs cours boursiers ont tout de même fortement chuté. Les investisseurs s'attendaient à des bénéfices encore plus élevés, et lorsque la réalité n'a pas été à la hauteur de leurs attentes, la pression à la vente s'est intensifiée.
Les rapports sur les bénéfices ne se résument pas à des chiffres. Ils sont révélateurs de la santé et des perspectives d'avenir d'une entreprise. Lorsque les résultats sont décevants, la confiance s'effrite et les cours boursiers suivent souvent la même tendance.
Même les secteurs qui affichaient de bons résultats récemment ont été touchés. Cette réaction généralisée montre que les investisseurs sont prudents et sensibles au moindre signe de faiblesse dans les performances des entreprises.
Pourquoi les actions sont en baisse aujourd'hui
La baisse des actions boursières peut s'expliquer par la réaction des marchés américains à de multiples facteurs économiques et géopolitiques. Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous fortement chuté, reflétant la prudence des investisseurs. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine se sont intensifiées après que le président Trump a mis en garde contre de nouveaux droits de douane « massifs » sur les produits chinois. Les investisseurs craignent que cela ne ralentisse le commerce mondial, n'augmente les coûts pour les entreprises et ne pèse sur leurs bénéfices.
La faiblesse des résultats des entreprises a également contribué à cette baisse. Certaines grandes entreprises ont publié des résultats inférieurs aux attentes élevées du marché, ce qui a incité les investisseurs à vendre leurs actions. Les actions technologiques, qui avaient tiré les gains en début d'année, ont été particulièrement touchées.
La hausse des rendements obligataires a ajouté une pression...
