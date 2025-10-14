Il n'y a pas de « bulle IA » et l'IA stimule réellement l'efficacité et les revenus des entreprises grâce à des déploiements concrets, selon le rédacteur en chef de Yahoo Finance.

Brian Sozzi, de Yahoo Finance, rejette les craintes d'une bulle spéculative autour de l'IA, arguant que l'IA stimule l'efficacité et les revenus réels des entreprises grâce à des déploiements tangibles tels que l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Les détracteurs citent des surévaluations qui rappellent les engouements passés, mais Sozzi met l'accent sur les gains de productivité mesurables et les besoins en infrastructures physiques. En fin de compte, il recommande de se concentrer sur l'impact durable de l'IA plutôt que sur la spéculation.
Dans une récente interview, Sam Altman, PDG d'OpenAI, a lancé un avertissement sévère concernant la chute potentielle du secteur de l'IA, le comparant à une bulle sur le point d'éclater de manière spectaculaire. S'exprimant lors d'un événement au Texas, Altman a reconnu que l'engouement autour de l'IA avait conduit à des investissements massifs, mais il a averti que tous ne seraient pas rentables, ce qui pourrait entraîner des pertes financières importantes pour certains acteurs.
Pourtant, Brian Sozzi a récemment déclaré que les prédictions d'une bulle spéculative autour de l'IA étaient exagérées et devaient être écartées. Fort de son expérience dans le journalisme financier, Sozzi affirme que l'intelligence artificielle (IA) n'est pas seulement un effet de mode, mais une force tangible qui remodèle les opérations des entreprises grâce à des déploiements concrets.
Brian Sozzi est rédacteur en chef de Yahoo Finance. Il anime des interviews de dirigeants sur Yahoo Finance Live, dans la série numérique « Lead This Way » de Yahoo Finance et lors de grandes conférences telles que le Forum économique mondial de Davos et la conférence Milken. Il anime également le podcast Opening Bid et dirige la conférence annuelle « Invest » de Yahoo Finance.
Sozzi était auparavant rédacteur en chef de la société de médias financiers cotée en bourse TheStreet. Il a dirigé la rédaction des publications multimédias TheStreet, The Deal, plusieurs services d'abonnement à des actualités et des données, des vidéos et l'activité de conférence de la société. Il était membre de l'équipe de direction de TheStreet et rendait compte directement au fondateur, PDG et président. Sozzi a débuté sa carrière à Wall Street en tant qu'analyste financier spécialisé dans les détaillants, les banques et de nombreux autres secteurs. Il a remporté le prix FT | StarMine Analyst Award 2011 pour avoir réalisé la troisième meilleure estimation des bénéfices dans le secteur du textile, de l'habillement et des produits de luxe.
La position de Sozzi met l'accent sur l'intégration de l'IA dans les activités quotidiennes des entreprises. De l'optimisation des chaînes d'approvisionnement à l'amélioration des algorithmes de service à la clientèle, les entreprises intègrent l'IA non pas comme un pari spéculatif, mais comme un outil essentiel d'efficacité. Il ne s'agit pas de l'exubérance effrénée des précédentes manies technologiques, mais d'un gain de productivité mesurable, affirme-t-il.
Pourtant, le scepticisme règne. Les détracteurs soulignent la flambée des valorisations, comme celles de Nvidia, qui ont explosé en raison de la demande en puces IA. Sozzi rétorque que cette croissance découle de besoins réels en infrastructures : centres de données, GPU avancés et fermes de calcul à forte consommation d'énergie qui sous-tendent l'expansion de l'IA. Contrairement aux promesses de vaporware de l'ère dot-com, l'IA d'aujourd'hui nécessite des « actifs physiques sur le terrain », comme il le dit, créant ainsi une base économique durable.
Ce point de vue correspond aux observations générales du secteur. Par exemple, un rapport fait écho à l'appel de Sozzi à mettre fin aux prédictions de bulle, soulignant le rôle de l'IA dans la stimulation de l'innovation des entreprises sans les promesses vaines d'antan. Les analystes qui suivent les dépenses d'investissement considèrent les milliards investis dans l'IA non pas comme une bulle spéculative, mais comme une nécessité stratégique pour obtenir un avantage concurrentiel dans des secteurs tels que la santé et la finance.
Pourtant, les parallèles avec les bulles historiques persistent. Une analyse, citant l'entrepreneur Faisal Hoque dans Fast Company, postule non pas une, mais trois bulles IA qui se chevauchent : spéculative, infrastructurelle et applicative. Hoque met en garde contre le décalage des prix des actifs par rapport aux fondamentaux, qui rappelle la tulipomanie du XVIIe siècle, mais Sozzi rejette ces analogies en se concentrant sur les rendements vérifiables de l'IA.
Les initiés du secteur se souviennent peut-être du krach des dot-com, qui a vu l'implosion de start-ups surévaluées. Mais Sozzi souligne une différence essentielle : la monétisation de l'IA s'accélère. Des entreprises comme Microsoft et Google font état d'une forte augmentation de leurs revenus grâce à l'IA, avec des outils tels que les chatbots et l'analyse prédictive qui permettent de réaliser des économies immédiates. Alors que les cours des actions des grandes entreprises technologiques s'envolent et que les introductions en bourse reprennent, la technologie sous-jacente prouve sa valeur au-delà de la simple spéculation.
Le sentiment du marché reste toutefois divisé. Les messages publiés sur X (anciennement Twitter) et recueillis récemment reflètent un mélange d'optimisme et de prudence, certains utilisateurs comparant la trajectoire de l'IA à celle du boom de l'internet : transformatrice, mais sujette à une surévaluation. Un rapport souligne le taux de croissance annuel composé de 25 % de l'IA et met en garde contre une perte potentielle de 90 % du capital pour les investisseurs imprudents, établissant des comparaisons avec la bulle Internet.
En outre, un analyste de MacroStrategy Partnership affirme que la bulle de lIA serait dix-sept fois plus grosse que celle de la frénésie Internet du début des années 2000 et quatre fois plus importante que la bulle des subprimes. Selon lui, non seulement lampleur des investissements dans lIA excède largement celle des bulles technologiques antérieures, mais les conditions de financement et doptimisme exacerbées pourraient préparer le terrain à un effondrement sévère.
Sozzi invite à la prudence, soulignant le rôle de l'IA dans le renforcement de secteurs critiques. Cependant, les avertissements d'institutions telles que la Banque d'Angleterre mettent en évidence les risques de corrections brutales si l'optimisme technologique venait à faiblir. La surcapacité des centres de données, évaluée à des milliers de milliards d'investissements, pourrait exploser si l'adoption de cette technologie venait à ralentir.
Pour les vétérans de l'industrie, le débat se résume à la mise en uvre. L'IA n'est pas à l'abri des ralentissements économiques : des détracteurs tels que Gary Marcus comparent les évaluations actuelles à des exagérations caricaturales et prédisent une chute vertigineuse. Marcus, chercheur de longue date dans le domaine de l'IA, voit une tragédie dans le battage médiatique, où les promesses d'une expansion infinie se heurtent à la dure réalité.
La réfutation de Sozzi ? Se concentrer sur les faits. L'IA est déployée de manière à exiger des capitaux réels, de l'optimisation des entrepôts d'Amazon à la détection des fraudes par les sociétés financières. Comme le soulignent les analystes d'Investopedia, les transactions inhabituelles dans l'écosystème de l'IA alimentent les craintes d'une bulle, mais ils affirment que nous ne sommes pas encore en 1999 : les profits se concrétisent, bien que de manière inégale.
En fin de compte, le message de Sozzi trouve un écho auprès de ceux qui sont lassés des discours incessants sur la bulle. L'IA contribuant à la croissance du PIB (selon diverses estimations financières, elle aurait généré 40 % de la croissance américaine en 2025), cette technologie semble être davantage une révolution qu'une mode passagère. Mais les initiés savent que les marchés sont capricieux ; si les coûts énergétiques montent en flèche ou si les obstacles réglementaires s'accumulent, des corrections pourraient rapidement intervenir.
La voie à suivre exige de la vigilance. Comme l'a déclaré Fidji Simo d'OpenAI, cette frénésie d'investissement est la « nouvelle norme », et non une bulle. Pour l'instant, l'appel de Sozzi à mettre de côté les prédictions invite à examiner de plus près l'impact durable de l'IA, exhortant les parties prenantes à miser sur le fond plutôt que sur la spéculation.
