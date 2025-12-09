AdWeek a rapporté que Google prévoyait d'ajouter des publicités à son chatbot IA Gemini en 2026, mais le plus haut responsable de la publicité de Google a publiquement démenti cette information.

Selon Adweek, des représentants de Google auraient déclaré à de grands annonceurs, lors d'appels récents, que Gemini obtiendrait ses propres emplacements publicitaires en 2026. Mais Dan Taylor, vice-président de Google Global Ads, a contesté le rapport directement sur X, en écrivant : "Cette histoire est basée sur des sources anonymes mal informées qui font des affirmations inexactes. Il n'y a pas de publicité dans l'application Gemini et il n'est pas prévu de changer cela."
Gemini, anciennement Bard, est un assistant conversationnel développé par Google. Pour générer du texte, il se base sur une famille de grands modèles de langage également appelée Gemini, introduite au public le 7 décembre 2023. Gemini est l'acronyme de Generalized Multimodal Intelligence Network. Les modèles se déclinent en trois tailles: nano, pro et ultra. Gemini peut comprendre et interagir avec l'audio et la vidéo, et générer du texte (poésie, scripts, pièces musicales, courriels, lettres, etc.), du code, des traductions (entre plus de 100 langues). Il peut produire plusieurs types de contenu créatif (images, dessins, sons, musique, vidéos ), aider des chercheurs en analysant des données ou en générant des hypothèses.
Fin novembre, Google a annoncé Gemini 3, un modèle d'intelligence artificielle amélioré, près de huit mois après le lancement de Gemini 2.5. La société a déclaré que sa dernière suite de modèles d'IA exigera des utilisateurs qu'ils fournissent « moins d'indications » pour obtenir les résultats souhaités. Google a également annoncé une nouvelle plateforme d'agents appelée « Google Antigravity », qui permet aux développeurs de coder « à un niveau supérieur, axé sur les tâches ».
Récemment, AdWeek a rapporté que Google avait dit à ses clients qu'il prévoyait d'ajouter des publicités à son chatbot Gemini AI en 2026, mais le plus haut responsable de la publicité de Google a publiquement démenti cette information.
Selon Adweek, des représentants de Google auraient déclaré à de grands annonceurs, lors d'appels récents, que Gemini obtiendrait ses propres emplacements publicitaires en 2026. Ces annonces sont distinctes de celles qui sont déjà diffusées dans le Mode IA, l'expérience de recherche alimentée par l'IA que Google a lancée en mars. Les acheteurs ont déclaré ne pas avoir vu de prototypes, de formats ou de prix. Ils ont décrit les conversations comme étant exploratoires et peu détaillées sur le plan technique.
Mais Google affirme que ce n'est pas le cas. Dan Taylor, vice-président de Google Global Ads, a contesté le rapport directement sur X, en écrivant : "Cette histoire est basée sur des sources anonymes mal informées qui font des affirmations inexactes. Il n'y a pas de publicité dans l'application Gemini et il n'est pas prévu de changer cela."
[TWITTER]<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">This story is based on uninformed, anonymous sources who are making inaccurate claims. There are no ads in the Gemini app and there are no current plans to change that.</p>— Dan Taylor (@edantaylor) <a href="https://twitter.com/edantaylor/status/1998112845813448861?ref_src=twsrc%5Etfw">December 8, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> [/TWITTER]
Les annonceurs surveillent de près la monétisation au sein des assistants IA, que beaucoup considèrent comme la prochaine frontière publicitaire majeure. Les signaux contradictoires concernant les publicités dans Gemini laissent entrevoir l'orientation que Google pourrait donner à la monétisation de l'IA, même si l'entreprise nie tout projet immédiat. Toute initiative visant à ajouter des placements payants à un chatbot à fort taux d'engagement pourrait réorganiser les budgets, modifier le comportement des utilisateurs et créer une nouvelle surface publicitaire distincte de celle de la recherche.
La question de savoir si les chatbots d'IA doivent rester des outils purement utilitaires ou évoluer vers de nouvelles surfaces publicitaires fait l'objet d'un grand débat. Les premières spéculations sur les publicités à l'intérieur de Gemini incitent déjà les agences à commencer à planifier. Pour l'instant, Google affirme que Gemini est toujours exempt de publicité. Mais ses rivaux testent déjà des moyens de gagner de l'argent grâce à l'IA, et les annonceurs sont avides de nouveaux espaces publicitaires. Le débat sur les publicités dans Gemini n'est pas près de s'éteindre - seul le calendrier change.
Ce rapport intervient alors qu'en août, au cours d'une interview qui fait l'effet d'une bombe, Mo Gawdat, l'ancien directeur commercial de Google X, a dressé un tableau sombre de l'avenir de l'intelligence artificielle. Selon lui, l'IA ne se contentera pas de prendre des emplois, mais provoquera une période de « 15 ans d'enfer » qui débutera plus tôt que nous le pensons. Gawdat a mis en garde contre le déplacement massif d'emplois, touchant même des professions que l'on croyait à l'abri... même des fonctions comme PDG. Il a expliqué que les systèmes d'IA de plus en plus sophistiqués seront en mesure de reproduire les compétences humaines de manière plus efficace et à moindre coût, rendant de nombreux postes superflus.
