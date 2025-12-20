Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft AI, admet que Gemini 3 de Google surpasse Copilot dans certaines capacités, comme les tâches multimodales, dans un contexte de concurrence féroce dans le domaine de l'IA

Dans une rare concession publique, Mustafa Suleyman, le PDG de Microsoft AI, a déclaré que Gemini 3 de Google surpassait Copilot de Microsoft dans certaines capacités, notamment les tâches multimodales. Ces déclarations, faites lors d'une récente interview, illustrent l'évolution de la dynamique de la course à l'intelligence artificielle (IA), alors que les benchmarks mettent en évidence les performances croissantes de Gemini dans les tâches complexes du monde réel.
Mustafa Suleyman est un entrepreneur britannique spécialisé dans l'IA. Il est PDG de Microsoft AI et cofondateur et ancien directeur de l'IA appliquée chez DeepMind, une entreprise d'IA rachetée par Google. Après avoir quitté DeepMind, il a cofondé en 2022 Inflection AI, une entreprise spécialisée dans l'apprentissage automatique et l'IA générative.
Gemini (anciennement connu sous le nom de Bard) est un chatbot et assistant virtuel d'intelligence artificielle générative développé par Google. Basé sur le grand modèle de langage (LLM) du même nom, il a été lancé le 21 mars 2023 en réponse à l'essor de ChatGPT d'OpenAI. Gemini est l'acronyme de Generalized Multimodal Intelligence Network. Les modèles Gemini se déclinent en trois tailles : nano, pro et ultra.
Les déclarations du PDG de Microsoft AI interviennent alors que Google accélère nettement le développement de ses modèles dIA. En novembre dernier, Google a lancé Gemini 3, présenté comme une avancée significative visant à surpasser des concurrents comme GPT-5.1. Google a également introduit « Google Antigravity », une plateforme dagents destinée à permettre un codage plus abstrait et orienté tâches.
Ces avancées de Google ont été saluées par des experts du secteur. Geoffrey Hinton, le « parrain de l'IA », a récemment estimé que Google était désormais en train de dépasser OpenAI dans la course à lIA. Il a jugé que ce retournement était attendu, soulignant la maturité croissante des modèles Gemini dans des usages complexes.
Dans une déclaration franche qui souligne la concurrence féroce dans le domaine de l'IA, le PDG de Microsoft AI, Mustafa Suleyman, a reconnu que le modèle Gemini 3 de Google possédait des capacités supérieures à celles du Copilot de Microsoft. Cette révélation a été faite lors d'une interview au cours de laquelle Suleyman a mis en avant les points forts de Gemini tout en soulignant la vision à long terme de Microsoft pour son assistant IA. Cette déclaration intervient à un moment charnière, alors que les géants de la technologie se disputent la domination dans un domaine qui est en train de tout bouleverser, des outils de productivité aux processus de création.
Mustafa Suleyman, qui a cofondé DeepMind avant son rachat par Google et qui a ensuite rejoint Microsoft, apporte un point de vue unique à la discussion. Il a souligné que Gemini 3 « peut faire des choses que Copilot ne peut pas faire », une phrase qui a suscité de nombreuses analyses parmi les observateurs du secteur. Il ne s'agit pas simplement d'humilité de la part de l'entreprise, mais d'un clin d'il stratégique aux progrès rapides de l'IA, où les modèles sont en constante évolution. Copilot de Microsoft, intégré à des produits tels que Windows, Office et Bing, vise à être un compagnon quotidien, mais Suleyman admet qu'il existe des lacunes dans ses fonctionnalités actuelles par rapport à ses concurrents.
Le contexte de cette admission est crucial. Des tests de performance et des tests utilisateurs récents ont montré que Gemini excellait dans les tâches multimodales, telles que le traitement simultané d'images, de vidéos et de textes avec une grande précision. Par exemple, Gemini a surpassé Copilot dans plusieurs défis quotidiens, notamment l'écriture créative et l'analyse de données. Cet avantage découle de l'importance accordée par Google à la mise en place d'un support multimodal dès le départ, ce qui permet à Gemini de gérer plus facilement des scénarios complexes du monde réel.
Évolution de la dynamique dans la course à l'IA
L'avance initiale de Microsoft dans le domaine de l'IA, renforcée par son investissement dans OpenAI, s'est érodée à mesure que des concurrents tels que Google ont accéléré leurs efforts. Les observateurs du secteur indiquent que Gemini est en train de prendre une longueur d'avance, les utilisateurs louant sa fiabilité dans les tâches agentiques, c'est-à-dire celles qui impliquent une prise de décision autonome. La progression rapide de Gemini en termes de parts de marché met d'ailleurs Microsoft sous pression, Copilot étant apparemment bloqué à environ 14 % d'adoption dans certains secteurs.
Les commentaires de Mustafa Suleyman abordent également les stratégies internes de Microsoft. Il a souligné que l'entreprise « s'efforce réellement » de combler ces lacunes, en investissant massivement dans l'acquisition de talents. Pour rappel, Microsoft a débauché d'experts en IA de Google DeepMind, notamment sous la direction de Suleyman, afin de renforcer les capacités de Copilot. Cette guerre des talents met en évidence les enjeux importants, alors que Microsoft cherche à intégrer davantage l'IA dans la vie quotidienne, de la rédaction d'e-mails à la génération de code.
Cependant, des défis persistent. Les critiques du secteur, notamment celles formulées par Marc Benioff, PDG de Salesforce, sur X, ont qualifié Copilot de décevant, invoquant des problèmes de précision et de traitement des données. Les publications de Benioff faisaient référence à des rapports d'analystes alléguant des fuites de données et des charges de nettoyage pour les utilisateurs. Ces préoccupations soulignent pourquoi certaines entreprises hésitent à adopter pleinement Copilot, même si Microsoft le présente comme obligatoire en interne, conformément aux directives du PDG Satya Nadella.
Comprendre la supériorité technique de Gemini
En approfondissant les aspects techniques, l'architecture de Gemini permet un raisonnement multimodal remarquable. Comme détaillé dans les annonces de Google DeepMind, Gemini traite nativement le texte, les images, la vidéo et l'audio, ce qui lui permet de réaliser des prouesses telles que la génération de descriptions détaillées à partir d'entrées visuelles ou la synthèse d'informations dans différents formats. Cela contraste avec Copilot, qui s'appuie davantage sur des partenariats avec les modèles OpenAI et qui a été critiqué pour ses performances irrégulières dans les tâches complexes.
Mustafa Suleyman a récemment détaillé les efforts déployés pour améliorer la « mémoire infinie » et les fonctionnalités agentives de Copilot. Pourtant, les tests de performance indiquent que Gemini est en tête dans des domaines tels que la récupération après erreur et la conservation du contexte, avec des taux d'échec dans les tâches d'IA agentique avoisinant les 70 % pour de nombreux systèmes. Microsoft a réagi en revoyant à la baisse ses objectifs de vente ambitieux pour Copilot en raison de son faible taux d'adoption.
Les retours des utilisateurs renforcent ces points. Les fils de discussion sur les plateformes en ligne comparant Gemini, Copilot et ChatGPT révèlent une préférence pour Gemini en matière de génération de contenu, les utilisateurs citant sa rapidité et sa créativité. Un message publié au début de l'année a suscité des débats sur la manière dont l'intégration de Google dans son écosystème confère à Gemini un avantage en termes de fluidité des workflows, ce que Microsoft s'efforce d'égaler avec l'intégration de Copilot dans ses suites de productivité.
Alors que la concurrence entre Microsoft et Google met en évidence les progrès rapides de lIA, certains anciens dirigeants du secteur tirent la sonnette dalarme sur les effets économiques et sociaux à long terme de cette technologie. Mo Gawdat, ancien directeur commercial de Google X, affirme que lIA pourrait provoquer une période de profondes turbulences quil qualifie de « 15 années denfer ». Selon lui, l'automatisation alimentée par des systèmes d'IA toujours plus sophistiqués entraînera un déplacement massif d'emplois, y compris dans des fonctions traditionnellement considérées comme protégées, comme celles de développeur ou de dirigeant. Il estime à cet égard que l'amélioration continue des systèmes d'IA posera un défi structurel aux organisations et aux marchés du travail.
