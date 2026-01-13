Apple choisit Gemini de Google pour alimenter Siri : « La technologie de Google fournit la base la plus performante pour les modèles Apple Foundation », a déclaré Apple

Apple et Google ont publié un communiqué commun qui stipule : « Apple et Google ont conclu un accord de collaboration pluriannuel dans le cadre duquel la prochaine génération de modèles Apple Foundation s'appuiera sur les modèles Gemini et la technologie cloud de Google. Ces modèles contribueront à alimenter les futures fonctionnalités d'Apple Intelligence, notamment une version plus personnalisée de Siri qui sera lancée cette année. »
En novembre 2025, un rapport a révélé qu'Apple serait en train de remanier son assistant vocal Siri en y intégrant une version personnalisée de l'intelligence artificielle (IA) Gemini de Google, dans le but de réduire l'écart avec ses concurrents et de rendre l'assistant d'Apple plus utile. Siri est un assistant virtuel et un chatbot acheté, développé et popularisé par Apple Inc., qui est inclus dans les systèmes d'exploitation iOS, iPadOS, watchOS, macOS, Apple TV, audioOS et visionOS.
Siri utilise des requêtes vocales, des commandes gestuelles, le suivi de l'attention et une interface utilisateur en langage naturel pour répondre à des questions, faire des recommandations et effectuer des actions en déléguant les demandes à un ensemble de services Internet. À force d'être utilisé, il s'adapte à l'usage linguistique, aux recherches et aux préférences de chaque utilisateur, et renvoie des résultats personnalisés.
Prévue pour 2026, l'intégration de Gemini améliorerait les capacités de Siri, en offrant une recherche web basée sur l'IA et des entrées multimodales. Le même mois, Google a annoncé Gemini 3, son modèle d'intelligence artificielle amélioré, près de huit mois après le lancement de Gemini 2.5. Gemini est une famille de grands modèles de langage multimodaux (LLM) développés par Google DeepMind. Le dernier modèle d'IA permettra aux utilisateurs d'obtenir de meilleures réponses à des questions plus complexes, « afin que vous obteniez ce dont vous avez besoin avec moins de sollicitations », a déclaré Sundar Pichai, PDG d'Alphabet.
Récemment, Apple et Google ont confirmé les informations selon lesquelles ils utiliseraient les modèles Gemini de Google pour alimenter la nouvelle version de Siri et d'autres fonctionnalités d'IA générative.
Apple et Google ont publié un communiqué commun qui stipule : « Apple et Google ont conclu un accord de collaboration pluriannuel dans le cadre duquel la prochaine génération de modèles Apple Foundation s'appuiera sur les modèles Gemini et la technologie cloud de Google. Ces modèles contribueront à alimenter les futures fonctionnalités d'Apple Intelligence, notamment une version plus personnalisée de Siri qui sera lancée cette année. »
Le communiqué a ajouté : « Après une évaluation minutieuse, Apple a déterminé que la technologie d'IA de Google constituait la base la plus performante pour les modèles Apple Foundation et se réjouit des nouvelles expériences innovantes qu'elle offrira aux utilisateurs Apple. Apple Intelligence continuera à fonctionner sur les appareils Apple et Private Cloud Compute, tout en respectant les normes de confidentialité de pointe d'Apple. »
Apple a présenté pour la première fois une version genAI de Siri lors de la WWDC 2024. En mars 2025, la société a annoncé qu'elle reportait une mise à jour majeure de Siri à cette année, mais il semble qu'Apple ne soit pas tout à fait prête à commercialiser une version plus performante de l'assistant vocal.
En juin, il a été rapporté qu'Apple envisageait des partenariats avec OpenAI et Anthropic pour Siri (l'assistant vocal peut actuellement utiliser ChatGPT pour certaines requêtes dans le cadre d'Apple Intelligence). Deux mois plus tard, Google est apparu comme un concurrent potentiel. Ces rumeurs se sont intensifiées en novembre, lorsqu'il a été rapporté qu'Apple pourrait développer le nouveau Siri à l'aide d'une version personnalisée de Gemini fonctionnant sur ses serveurs Private Cloud Compute, et qu'il paierait environ 1 milliard de dollars par an à Google pour ce privilège.
En mai 2025, Apple a fait face à un recours collectif concernant un règlement de 95 millions de dollars. Selon l'affaire, les propriétaires d'appareils Apple équipés de Siri pourraient avoir droit à de l'argent car Siri aurait pu enregistrer une conversation privée. Alors qu'Apple a accepté de régler le procès, la société nie toujours avoir fait quoi que ce soit d'inapproprié ou d'illégal. Le règlement n'est pas un aveu de culpabilité ou d'acte répréhensible de la part d'Apple, indique l'avis de règlement.
Le choix de Gemini semble rappelle les propos de Geoffrey Hinton, le « parrain de l'IA ». Il a estimé que Google est en train de rattraper OpenAI dans la course à l'intelligence artificielle (IA). Hinton, professeur émérite à l'université de Toronto et ancien expert de Google Brain, s'est également dit surpris que Google ait mis autant de temps à dépasser ses concurrents. Dans une interview accordée à Business Insider, lorsqu'il a été question de la position de Google par rapport à OpenAI, Hinton a déclaré : « Je pense qu'il est en fait plus surprenant que Google ait mis autant de temps à dépasser OpenAI. Je pense qu'à l'heure actuelle, ils commencent à le dépasser ».
